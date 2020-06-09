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Винищувач, оснащений ядерною бомбою, випробували в США. ВIДЕО

У штаті Невада відбулися випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащено моделлю ядерного заряду B61-12.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Sandia National Laboratories.

"Скинута з висоти понад сім кілометрів модель ядерної бомби з ядерним зарядом B61-12 перебувала в повітрі впродовж приблизно 55 секунд до падіння на дно озера в призначеному районі випробування на полігоні Tonopah National Laboratories у штаті Невада", - сказано в повідомленні.

Випробування відповідали всім вимогам безпеки.

Потужність заряду B61-12 перевищує одну мегатонну в тротиловому еквіваленті.

Планується, що такий заряд отримає низка стратегічних бомбардувальників B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

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випробування (403) зброя (7475) США (23043) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+42
ЖдемсИстребитель, оснащенный ядерной бомбой, испытали в США - Цензор.НЕТ 7709
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09.06.2020 23:09
+29
кацапи, це не ваша мультиплікаційна муйня від путі, це РЕАЛЬНІСТЬ, а не батут!
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09.06.2020 23:06
+27
У винторогих ещё после Илона пуканы не позаживали, а тут такое...
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09.06.2020 23:07
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Сторінка 2 з 2
Украина поздравляет нашего союзника - США с успешным испытанием истребителя, оснащенного ядерной бомбой. Только силовым методом можно разговаривать с Россией, с Путиным, поскольку русского языка они не помают.
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10.06.2020 10:03 Відповісти
Испытали не "истребитель", а бомбу. Бомбардировщику уже лет 40.
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10.06.2020 11:12 Відповісти
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