Винищувач, оснащений ядерною бомбою, випробували в США. ВIДЕО

У штаті Невада відбулися випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащено моделлю ядерного заряду B61-12.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Sandia National Laboratories.

"Скинута з висоти понад сім кілометрів модель ядерної бомби з ядерним зарядом B61-12 перебувала в повітрі впродовж приблизно 55 секунд до падіння на дно озера в призначеному районі випробування на полігоні Tonopah National Laboratories у штаті Невада", - сказано в повідомленні.

Випробування відповідали всім вимогам безпеки.

Потужність заряду B61-12 перевищує одну мегатонну в тротиловому еквіваленті.

Планується, що такий заряд отримає низка стратегічних бомбардувальників B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35 Lightning II.