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Истребитель, оснащенный ядерной бомбой, испытали в США. ВИДЕО

В штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен моделью ядерного заряда B61-12.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Sandia National Laboratories.

"Сброшенная с высоты более семи километров модель ядерной бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе в течение примерно 55 секунд до падения на дно озера в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада", - сказано в сообщении.

Испытания отвечали всем требованиям безопасности.

Мощность заряда B61-12 превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте.

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Планируется, что такой заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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испытания (379) оружие (10224) США (26860) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+42
ЖдемсИстребитель, оснащенный ядерной бомбой, испытали в США - Цензор.НЕТ 7709
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09.06.2020 23:09
+29
кацапи, це не ваша мультиплікаційна муйня від путі, це РЕАЛЬНІСТЬ, а не батут!
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09.06.2020 23:06
+27
У винторогих ещё после Илона пуканы не позаживали, а тут такое...
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09.06.2020 23:07
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Украина поздравляет нашего союзника - США с успешным испытанием истребителя, оснащенного ядерной бомбой. Только силовым методом можно разговаривать с Россией, с Путиным, поскольку русского языка они не помают.
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10.06.2020 10:03 Ответить
Испытали не "истребитель", а бомбу. Бомбардировщику уже лет 40.
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10.06.2020 11:12 Ответить
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