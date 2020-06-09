Истребитель, оснащенный ядерной бомбой, испытали в США. ВИДЕО

В штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен моделью ядерного заряда B61-12.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Sandia National Laboratories.

"Сброшенная с высоты более семи километров модель ядерной бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе в течение примерно 55 секунд до падения на дно озера в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада", - сказано в сообщении.

Испытания отвечали всем требованиям безопасности.

Мощность заряда B61-12 превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте.

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Планируется, что такой заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.