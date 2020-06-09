Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия, - СМИ. ФОТО

На официальной странице министра армии США Райан Маккарти в Flickr был опубликован снимок с конференции, на котором министр держит в руках буклет с описанием системы гиперзвукового оружия.

Снимок был сделан еще прошлой осенью, но журналисты обратили внимание на него только сейчас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

На буклете, который держит в руках министр, видна надпись "Vintage Racer - обзор системы LWS". Большинство слов трудно прочитать. Но можно заметить заголовки: "Гиперзвуковое проникновение", "Выживаемость", "Многоцелевое назначение", "Модульная полезная нагрузка", "Стратегия расходов". В строке внизу буклета можно прочитать, что речь идет о чем-то с "далеким действием" и "мгновенным проникновением".

Гиперзвуковое оружие, предположительно, может преодолеть вражескую противоракетную оборону.

Также на Цензор.НЕТ: "Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ используют на Донбассе украинские боевые роботы. ВИДЕО

Оно способно проникнуть в нужную зону, а затем выпустить другие воздушные системы в режиме ожидания. Эти системы могут ударить по различным целям, таким как пусковые установки ракет и радары ПВО. В Вооруженных силах США не ответили на запросы Business Insider о комментарии.