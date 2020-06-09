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Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия, - СМИ. ФОТО

На официальной странице министра армии США Райан Маккарти в Flickr был опубликован снимок с конференции, на котором министр держит в руках буклет с описанием системы гиперзвукового оружия.

Снимок был сделан еще прошлой осенью, но журналисты обратили внимание на него только сейчас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

На буклете, который держит в руках министр, видна надпись "Vintage Racer - обзор системы LWS". Большинство слов трудно прочитать. Но можно заметить заголовки: "Гиперзвуковое проникновение", "Выживаемость", "Многоцелевое назначение", "Модульная полезная нагрузка", "Стратегия расходов". В строке внизу буклета можно прочитать, что речь идет о чем-то с "далеким действием" и "мгновенным проникновением".

Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия, - СМИ 01Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия, - СМИ 02

Гиперзвуковое оружие, предположительно, может преодолеть вражескую противоракетную оборону.

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Оно способно проникнуть в нужную зону, а затем выпустить другие воздушные системы в режиме ожидания. Эти системы могут ударить по различным целям, таким как пусковые установки ракет и радары ПВО. В Вооруженных силах США не ответили на запросы Business Insider о комментарии.

Автор: 

оружие (10224) США (26860)


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Топ комментарии
+123
Это не случайно, это чтобы у ваты пуканы разнесло еще до его испытания
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09.06.2020 21:37
+76
Как можно в слове "гандон" сделать столько ошибок?
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09.06.2020 21:47
+61
Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5063
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09.06.2020 21:39
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Фігня, по тому що, тримає в руках бородатий дядько одразу видно що, розмова йде про далеко вже не секретні електромагнітні гармати.
Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1643Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6012
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10.06.2020 11:27 Ответить
Такие утечки не бываю случайными.
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10.06.2020 17:31 Ответить
кацапы - вам песда...американцы наверняка отомстят за нас- своих лучших друзей....
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10.06.2020 19:22 Ответить
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