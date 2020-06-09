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Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ. ФОТО

На офіційній сторінці міністра армії США Раяна Маккарті в Flickr було опубліковано знімок із конференції, на якому міністр тримає в руках буклет з описом системи гіперзвукової зброї.

Знімок було зробленно ще минулої осені, але журналісти звернули увагу на нього лише зараз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

На буклеті, який тримає в руках міністр, видно напис "Vintage Racer - огляд системи LWS". Більшість слів важко прочитати. Але можна помітити заголовки: "Гіперзвукове проникнення", "Виживання", "Багатоцільове призначення", "Модульне корисне навантаження", "Стратегія витрат". У рядку внизу буклету можна прочитати, що йдеться про щось із "далекою дією" і "миттєвим проникненням".

Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ 01Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ 02

Гіперзвукова зброя, ймовірно, може подолати ворожу протиракетну оборону.

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Вона здатна проникнути в потрібну зону, а потім випустити інші повітряні системи в режимі очікування. Ці системи можуть вдарити по різних цілях, таких як пускові установки ракет і радари ППО. У Збройних силах США не відповіли на запити Business Insider щодо коментарів.

Автор: 

зброя (7475) США (23043)


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Топ коментарі
+123
Это не случайно, это чтобы у ваты пуканы разнесло еще до его испытания
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09.06.2020 21:37
+76
Как можно в слове "гандон" сделать столько ошибок?
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09.06.2020 21:47
+61
Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5063
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09.06.2020 21:39
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Фігня, по тому що, тримає в руках бородатий дядько одразу видно що, розмова йде про далеко вже не секретні електромагнітні гармати.
Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1643Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6012
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10.06.2020 11:27 Відповісти
Такие утечки не бываю случайными.
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10.06.2020 17:31 Відповісти
кацапы - вам песда...американцы наверняка отомстят за нас- своих лучших друзей....
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10.06.2020 19:22 Відповісти
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