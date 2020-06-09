Американська армія випадково показала таємні плани гіперзвукової зброї, - ЗМІ. ФОТО

На офіційній сторінці міністра армії США Раяна Маккарті в Flickr було опубліковано знімок із конференції, на якому міністр тримає в руках буклет з описом системи гіперзвукової зброї.

Знімок було зробленно ще минулої осені, але журналісти звернули увагу на нього лише зараз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

На буклеті, який тримає в руках міністр, видно напис "Vintage Racer - огляд системи LWS". Більшість слів важко прочитати. Але можна помітити заголовки: "Гіперзвукове проникнення", "Виживання", "Багатоцільове призначення", "Модульне корисне навантаження", "Стратегія витрат". У рядку внизу буклету можна прочитати, що йдеться про щось із "далекою дією" і "миттєвим проникненням".

Гіперзвукова зброя, ймовірно, може подолати ворожу протиракетну оборону.

Читайте також: США і РФ домовилися про переговори щодо ядерного озброєння і запросили на них Китай

Вона здатна проникнути в потрібну зону, а потім випустити інші повітряні системи в режимі очікування. Ці системи можуть вдарити по різних цілях, таких як пускові установки ракет і радари ППО. У Збройних силах США не відповіли на запити Business Insider щодо коментарів.