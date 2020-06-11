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Кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові. ВIДЕО

Президента Володимира Зеленського в Чернігові супроводжував кортеж, в якому було близько 15 автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "велосипеди" головного слуги народу зафіксували журналісти "Суспільного. Чернігів" на виїзді з аеродрому Півці.

Також дивіться: Президент Естонії подарувала Зеленському іменний велосипед. ФОТОрепортаж

Автор: 

велосипед (121) Зеленський Володимир (23954) кортеж (32) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+88
Уроды!!! Я про 73%
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11.06.2020 09:35
+82
Кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові - Цензор.НЕТ 7190
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11.06.2020 09:39
+79
поверьте, не все так однозначно...
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11.06.2020 09:33
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Порошенко покупал броневики для армии, Зе - броневики для своей дупы
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11.06.2020 17:47 Відповісти
обидва купували і купують лише для Авакова
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11.06.2020 20:11 Відповісти
всё верно, президенту нужна охрана.
нехай Пе ездит на вело, ему худеть надо.
будет резвей от гбр бегать.
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11.06.2020 17:50 Відповісти
Причем сразу ротная тактическая группа. Охраны. Клоунат, *****, сцыкливый.
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11.06.2020 18:12 Відповісти
ну всі антиукраїнські уряди ховаються за натовпом охорони. Що Кучма, що Якубовіч, що клоун
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11.06.2020 20:12 Відповісти
Именно. И Кучма с Овощем вроде тоже не пиарились на велосипедах с портфельчиком подмышкой.
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11.06.2020 20:18 Відповісти
не обзывай потужного Пе "Клоунат, *****, сцыкливый."
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12.06.2020 05:54 Відповісти
Что, обыдна за зелеплесень, или денюжки в Гамерицi не вистачаЄ?
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12.06.2020 10:20 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз "Что, обыдна за зелеплесень, или денюжки в Гамерицi не вистачаЄ?"
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12.06.2020 19:31 Відповісти
А что, таки хватает денюжек в Америке? Не бедствуешь? Или в фублях зарплатка?
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12.06.2020 19:39 Відповісти
снова хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз: "А что, таки хватает денюжек в Америке? Не бедствуешь? Или в фублях зарплатка?"
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12.06.2020 22:06 Відповісти
Та ты се. А чего флажки меняешь, тля? Письку прикрываешь?
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12.06.2020 23:13 Відповісти
ты всегда только о себе.
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24.07.2020 08:10 Відповісти
Ну дик Пе ж не обіцяв відмовитися від кортежів, на відміну від Зе...
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11.06.2020 19:47 Відповісти
Ну дик Зе ж не обіцяв відмовитися від кортежів, на відміну від Пе...
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12.06.2020 02:42 Відповісти
Это типа "сам дурак"? А чего ещё ожидать от зелепублики?
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12.06.2020 03:34 Відповісти
точно. именно так. ты соевая зелепублика
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12.06.2020 05:07 Відповісти
Лишь бы что-то тявкнуть. Убожество.)
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12.06.2020 05:51 Відповісти
ты молодец, умничка, хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз: " Лишь бы что-то тявкнуть. Убожество."
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12.06.2020 05:56 Відповісти
По-моему я мразь вроде тебя уже встречал. Сидит-стрелки перекидывает. Или это ты и есть. Хрен вас там на Лахте разберёт. Стадо дегенератов.)
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12.06.2020 06:00 Відповісти
Ты талант. Блестяще, восхитительное самовнушение! Одобряю.
на, вот, прочти его само себе исключительно о себе ещё раз: "По-моему я мразь вроде тебя уже встречал. Сидит-стрелки перекидывает. Или это ты и есть. Хрен вас там на Лахте разберёт. Стадо дегенератов."
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12.06.2020 06:06 Відповісти
ЗЕбил тут не наливают...
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12.06.2020 08:18 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз: "ЗЕбил тут не наливают..."
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12.06.2020 19:23 Відповісти
Пипеццццц... У Януковича кортедж меньше был. А почему про Виктора Федоровича подумал ? Так там же "его" скорая мед.помощь ехала, в которой носилки хранят еще тепло ягодиц Януковича. - Преемственность называется.
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11.06.2020 18:25 Відповісти
Охрана это чучело первым завалит если будет шухер. И повесят в шутовском колпаке за ноги. Ото будет по приколу поржать, да зетипиллы?
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11.06.2020 18:26 Відповісти
цікаво чи там ще наша охорона чи може вже путінська
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11.06.2020 20:13 Відповісти
Президента Владимира Зеленского в Чернигове сопровождал кортеж, в котором было около 15 автомобилей. Источник: https://censor.net/v3201292

Всі вже втомились критикувати дебізизми Зе, тепер в як тому анекдоті - "Коли ж ти вже здохнеш"

Ні, від скромності він не помре, так може хоч від сорому.
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11.06.2020 18:28 Відповісти
А велосипедов, велосипедов то сколько!!!!
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11.06.2020 18:53 Відповісти
Ехал по Европейскому автобану)
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11.06.2020 19:14 Відповісти
З Зеленським мені стало все зрозуміло після першого його кортежу в три десятка автомобілів. Не та людина, не той президент, який зараз потрібен Україні. Сумно. Сумно за співгромадян, що купилися на актора "Голобородька". Може наступного разу будуть розумнішими й почнуть думати кого вибирають? Хоча навряд, знову знайдеться якась сволота що обдурить, підсуне нового "голобородька" перед виборами...
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11.06.2020 19:39 Відповісти
Може наступного разу будуть розумнішими й почнуть думати кого вибирають?

А Ви маєте хоч одну підставу так вважати ?
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12.06.2020 03:35 Відповісти
Сразу видно --настоящий мужчина; нет не правильно---настоящий клоун в мужском виде. Смотря на этот нескончаемый кортеж-караван(царя Ксеркса столько не сопровождало)--страх парализовал его работу в качестве президента.
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11.06.2020 19:57 Відповісти
о зелене лайно туди поїхало....
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11.06.2020 20:50 Відповісти
Надо быть идиотом что б такое делать в стране с доходом у населения как в Зимбабве
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11.06.2020 21:11 Відповісти
ну що зеліки приємно? ще перед виборами вам говорилось "будете кусать локті"
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11.06.2020 21:15 Відповісти
Ющ на двох машинах їздив
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11.06.2020 22:24 Відповісти
Це абсурдно і смішно виглядає на тій тій дорозі.
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11.06.2020 22:49 Відповісти
Кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові - Цензор.НЕТ 189мистика,ёпт!!!
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11.06.2020 22:54 Відповісти
Кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові - Цензор.НЕТ 3621
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11.06.2020 23:01 Відповісти
А так же Ющенко, Янукович и Порошенко. В этом вопросе Украина переплюнула всех - у нас не один, а сразу четверо.
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11.06.2020 23:33 Відповісти
А 4х-5и місячні борги по зп бюджетникам та пенсіям при Кучмі - нормально? чи ще при комусь така заборгованість була?
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11.06.2020 23:44 Відповісти
Но именно при Кучме эти задолженности и были позже ликвидированы.

А почему появились эти задолженности? Не припомните? Так я напомню. В октябре 1993-го года РФ начала против Украины Первую Газовую войну, а заодно прекратила поставки нефти и максимально прекратила закупки у Украины чего либо. Экономика и не выдержала, инфляция превратилась в гиперинфляцию, но к концу 1995-го года ее удалось обуздать.
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12.06.2020 13:47 Відповісти
Окей, описане вами має трактуватись як досягнення тогочасної влади? Бо щось у вашому списку Кравчука я теж не помітила. Ну і якось випадково на фоні заборгованості з'явилися пінчук з рінатом леонідовичем. З'явилися такі поняття як дніпропетровський та донецький клани.
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12.06.2020 16:29 Відповісти
Твій ваЗЕліновий недоумок переплюнув їх усіх разом 😎
Вітаю! Ви зробили себе разом! 😀
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12.06.2020 00:29 Відповісти
Этот недоумок, отнюдь не недоумок. Теперь уже абсолютно понятно, что во время предвыборной компании он врал, точно так же как Петр Порошенко, лишь бы дорваться до власти и нажиться на этом.
Так что Зеленский ничем не отличается от Порошенко. На их фоне даже Янукович выглядит чуть лучше.
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12.06.2020 13:50 Відповісти
Н-да, як був ти не ЛОХОМ так не ЛОХОМ і залишився. 😀
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13.06.2020 13:37 Відповісти
Процент заказных убийств, когда охраняемое лицо убивает один из его охранников, не так уж и мал. Охране никогда не платят десятки миллионов долларов в месяц, а вот заговорщики могут и предложить много. Так что большая охрана не увеличивает степень защиты, а лишь ослабляет её, так как увеличивается количество легально вооруженных людей рядом с охраняемым лицом.
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11.06.2020 23:31 Відповісти
довелося бути свідком приїзду в Чернігів Ющенка, тоді президента: перша машина з мигалками, 2 однакових мерса, бус з охороною. Чи була з мигалками машина позаду - не пам"ятаю. Доступ до ОДА ніхто не перекривав. Перехожі спокійно йшли у своїх справах, їх ніхто не розганяв. Скукатіщя одним словом.
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11.06.2020 23:37 Відповісти
А пам'ятаю приїзд Горбачова у Донецьк. П'ять машин у кортежі.
Правда по тротуарах навкруги шастали комітетчики з рязанськими пиками.
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12.06.2020 06:10 Відповісти
Это всё гораздо скромнее кортежа Брежнева (после гибели в аварии Машерова) - видел собственными глазами.

А вот когда Приезжал Президент Порошенко, то перекрывались не только проезды, но и проход пешеходов возе ОДА. о чем и тут, на ЦН писали люди.

А Ющенко, на Майдане, обещал что кортежей совсем не будет - обманул И сына своего, за брошенный посреди проезжей части, напротив ресторана мерс не ругал, а сказал - "засунь чек из ресторана журналюге"
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12.06.2020 13:55 Відповісти
Народ, ви не розумієте, у бубочки якась паскуда з велосипеда вкрала сідло.
Беня з кацапами каже, що то був порох от вони з генпрокурором йому діло і шиють 😎
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12.06.2020 00:19 Відповісти
А как ещё с лошками поступать? Показать по телевизору глуповатый сериальчик и дело в шляпе. Лошки побрели голосовать за главного персонажа. Жесть.
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12.06.2020 03:39 Відповісти
Не стало бы оно Президентом, ка бы не патологическая жадность Мародера Мальдивского. Народ, во втором туре голосовал не ЗА, а ПРОТИВ
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12.06.2020 13:56 Відповісти
Это идиотизм. И народ,голосовавший ПРОТИВ болен этим.
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12.06.2020 15:38 Відповісти
А по факту просто не стало лучше. Но и хуже не стало, потому как клоуны голосуют, за. Еще и совместно голосуют, то, что ранее разработано шоколадными.
Идиот, это как раз тот (по научному определению), кто вообще не участвует в общественной жизни.
Народ болен давно, еще когда в один тур, в 2014-м, выбрал однотурового. А ведь еще после Помаранчевого майдана Зинченко предупреждал, что Порошенко главный коррупционер в Украине. Не поверили. Или забыли.
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12.06.2020 15:49 Відповісти
Такое чувство,что все белые и пушистые,один пеця-коррупционер. Всё это красиво если бы не маленькая деталь-агрессия кацапстана. И выбрать на этом фоне из двух зол худшее-это надо иметь талант.
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12.06.2020 15:59 Відповісти
зе а кто будет платить , за 15 автомобилей , там изарплата и бензин ,что же ти разбазариваеш наши деньги ,что родители не учили чужим пользоватся стидоба ,катальщик нашолся ,вот уж позорище , било ,било ,ночто б такого ,как говорил мой свекор ,создал бог и формочку забросил, ,,,,,
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12.06.2020 05:14 Відповісти
Кортеж просто вирвався в перід....... Зеленський взаді іде на велосипеді...
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12.06.2020 05:53 Відповісти
Расскажите лучше как Парашенко картины вывозил перед поражением на выборах, как януковощ кстати
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12.06.2020 08:00 Відповісти
далеко вивіз? )).. Дивно. сам тут, в Україні, а "картини" повіз кудись?))
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12.06.2020 09:31 Відповісти
И куда он их вывез, в Киев на выставку?

Клятий Порох, в конец запутал бедных зебиков, нельзя же так
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12.06.2020 09:38 Відповісти
П"ятнадцять вєликов, ну а на них друзя-а-а-а...
Короткий(!) рейс --- чернігівська прогулка.
Десь Звіробій --- менше людьов ніззяя,
То ж не кортеж ,от нєрвов то пігулка.
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12.06.2020 08:29 Відповісти
мдааа), голобородька так не їздив, правда ж, зебобіки?
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12.06.2020 09:28 Відповісти
Это плохо. Явный перебор не дешовых понтов.
Одного понять не могу, почему порохоботов колбасит, когда Зеленский ведет себя в точности, как Порошенко? Может он спецом троллит, чтобы вы его резко полюбили за такие же кортежи? https://www.youtube.com/watch?v=Pt7nL-36fJ4 Кортежи Яныка и Пороха (со второй минуты Изюм изюмляет просто)
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12.06.2020 14:17 Відповісти
Осталось аваковские вертолеты подтянуть, Оплоты, Туры, ну и еще, кучу не сделанной техники, давай Верховный Главнокомандующий, катайся по областям, я так понимаю, больше заняться нечем...
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12.06.2020 22:04 Відповісти
Вот так ведёт себя хороший мальчик из порядочной еврейской семьи.
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31.07.2020 15:40 Відповісти
Мы с мужем купили себе велосипеды, очень довольны качеством и ценой. Покупали вот тут по скидке - https://oskar.ua/
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13.09.2020 15:16 Відповісти
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