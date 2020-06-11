Кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові. ВIДЕО
Президента Володимира Зеленського в Чернігові супроводжував кортеж, в якому було близько 15 автомобілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "велосипеди" головного слуги народу зафіксували журналісти "Суспільного. Чернігів" на виїзді з аеродрому Півці.
Топ коментарі
+88 Павел Яременко
показати весь коментар11.06.2020 09:35
+82 GunnerHanz
показати весь коментар11.06.2020 09:39
+79 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар11.06.2020 09:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нехай Пе ездит на вело, ему худеть надо.
будет резвей от гбр бегать.
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз "Что, обыдна за зелеплесень, или денюжки в Гамерицi не вистачаЄ?"
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз: "А что, таки хватает денюжек в Америке? Не бедствуешь? Или в фублях зарплатка?"
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз: " Лишь бы что-то тявкнуть. Убожество."
на, вот, прочти его само себе исключительно о себе ещё раз: "По-моему я мразь вроде тебя уже встречал. Сидит-стрелки перекидывает. Или это ты и есть. Хрен вас там на Лахте разберёт. Стадо дегенератов."
на, вот, прочти само себе о себе ещё раз: "ЗЕбил тут не наливают..."
Всі вже втомились критикувати дебізизми Зе, тепер в як тому анекдоті - "Коли ж ти вже здохнеш"
Ні, від скромності він не помре, так може хоч від сорому.
А Ви маєте хоч одну підставу так вважати ?
А почему появились эти задолженности? Не припомните? Так я напомню. В октябре 1993-го года РФ начала против Украины Первую Газовую войну, а заодно прекратила поставки нефти и максимально прекратила закупки у Украины чего либо. Экономика и не выдержала, инфляция превратилась в гиперинфляцию, но к концу 1995-го года ее удалось обуздать.
Вітаю! Ви зробили себе разом! 😀
Так что Зеленский ничем не отличается от Порошенко. На их фоне даже Янукович выглядит чуть лучше.
Правда по тротуарах навкруги шастали комітетчики з рязанськими пиками.
А вот когда Приезжал Президент Порошенко, то перекрывались не только проезды, но и проход пешеходов возе ОДА. о чем и тут, на ЦН писали люди.
А Ющенко, на Майдане, обещал что кортежей совсем не будет - обманул И сына своего, за брошенный посреди проезжей части, напротив ресторана мерс не ругал, а сказал - "засунь чек из ресторана журналюге"
Беня з кацапами каже, що то був порох от вони з генпрокурором йому діло і шиють 😎
Идиот, это как раз тот (по научному определению), кто вообще не участвует в общественной жизни.
Народ болен давно, еще когда в один тур, в 2014-м, выбрал однотурового. А ведь еще после Помаранчевого майдана Зинченко предупреждал, что Порошенко главный коррупционер в Украине. Не поверили. Или забыли.
Клятий Порох, в конец запутал бедных зебиков, нельзя же так
Короткий(!) рейс --- чернігівська прогулка.
Десь Звіробій --- менше людьов ніззяя,
То ж не кортеж ,от нєрвов то пігулка.
Одного понять не могу, почему порохоботов колбасит, когда Зеленский ведет себя в точности, как Порошенко? Может он спецом троллит, чтобы вы его резко полюбили за такие же кортежи? https://www.youtube.com/watch?v=Pt7nL-36fJ4 Кортежи Яныка и Пороха (со второй минуты Изюм изюмляет просто)