Кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове. ВИДЕО

Президента Владимира Зеленского в Чернигове сопровождал кортеж, в котором было около 15 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "велосипеды" главного слуги народа зафиксировали журналисты "Суспільного. Чернігів" на выезде из аэродрома Пивци.

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