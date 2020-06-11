1 603 19
"100 днів уряду": пресконференція Шмигаля про результати роботи. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дає пресконференцію на тему "100 днів уряду".
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію пресконференції прем'єра.
Топ коментарі
+9 Зэлэный_Змий
показати весь коментар11.06.2020 14:14
+7 Diesel_Sasha
показати весь коментар11.06.2020 14:15
+5 Назар Проскуряков
показати весь коментар11.06.2020 14:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3166881.html Очередное "хуже не будет" - газ подорожал в ТРИ РАЗА! ! ЗЕбилы, искренне ржу с вас!
Суд https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/vstupili-v-silu-zavyshennye-normy-potreblenija-haza-3893448?fbclid=IwAR1mCNqEXMK_pfdxS_fxTdM5DzmNVkINcY2N237QyXS8gm4l57YjRZ6O6lc отменил заниженные нормы потребления газа.
Шестой апелляционный административный суд отменил "заниженные" нормы потребления газа для домохозяйств без счетчика.
Решение принято 2 июня. Об этом https://www.facebook.com/100005059085439/posts/1544082739103681/?d=n сообщил советник министра энергетики Александр Трохимец в Facebook.
Согласно судебному решению, отменяются следующие нормы потребления:
газовая плита при наличии централизованного снабжения горячей воды - 3,28;
газовая плита при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 5,39;
газовая плита и газовый водонагреватель - 10,49.
Как отметил Трохимец, теперь вступили в силу "завышенные" нормы (куб. м):
газовая плита при наличии централизованного снабжения горячей воды - 9,8;
газовая плита при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 18,3;
газовая плита и газовый водонагреватель - 23,6.
Ранее СМИ писали о планах Минэнерго повысить нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.
В начале июня Трохимец сообщил, что такой вопрос "действительно обсуждается".
В связи с тем, что "1+1" отныне переводится как "Коломойский + Медведчук", предлагаю телеканалу новый слоган: "1+1: говно слипается в комочки!"
А ТСН вражає.
* * *
Зеленский - это Робин Бэд. Он отбирает у бедных и отдает богатым.
* * *
ВОЗ меняет свои взгляды на маски, как перчатки.
* * *
Черный юмор -- он как форум грибников: Постоянно обновляется.
* * *
Є дві новини.
Погана: країну очолює ворог.
Добра: він ідіот.
Сегодня озвучены очередные цифры про Covid-19, там антирекорд за антирекордом. Новых подтвержденных диагнозов - 689.
И часть этих людей неизбежно, увы, умрет. За прошлые сутки умерло ранее заболевших - 21. Это больше, ну часто ж сравнивали, чем погибло на дорогах страны. Это больше, еще чаще ж сравнивали, чем умерло от гриппа. Сезонный грипп уже все, а Covid-19 совсем нет.
УЗеленского про..али превентивные меры. Устраивали идиотское шоу с Новыми Санжарами и устраивали очереди и толкучки на КПВВ на границе.
УЗеленского про..али подготовку медицины к пандемии. Санкционировали продажу средств индивидуальной защиты в феврале и марте, а потом пиарились на прилетах коммерческих грузов Эпицентра.
УЗеленского про..али социальную защиту медицинских работников. Обдурив всю индустрию с 300%-ми надбавками, они еще и приняли идиотский закон, в котором выплаты медикам прописаны только в случае наступления смерти или инвалидности.
УЗеленского про..али карантин, самое важное в защите от пандемии. Одной рукой они выписывали штрафы обычным людям, а другой - устраивали демонстративные сходки в Велюре и кофепития на камеру в Хмельницком.
Они все про..али, Наташа. Совсем все.
В какой-то момент мы поняли, что так они нас всех погуюят и начали помогать. Порошенко заплатил миллионы долларов за медицинское обеспечение врачей, он заплатил миллионы гривен на продуктовую помощь самым нуждающимся. Уже который месяц мы ходим внутри офиса в масках, руки от спирта-дезинфектора спились в хлам. Мы стоим на линии, мы держим строй.
УЗеленского ответили с помощью шоу в музее, а потом вручением идиотского подозрения по идиотскому делу.
А знаете... Они про..ут и это.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2669950153273785 Юрий Бирюков
- Эм.... Мы... это... ПРОГРАММУ действий написали!... Ну... почти написали... дописываем...
11 Июн 2020 13:46:00
МВФ прогнозує дворазове падіння інвестицій в Україну, скорочення резервів і зарплати, падіння внутрішнього попиту; І зростання:зовнішнього боргу, відношення боргу до ВВП,
від'ємного сальдо поточного рахунку, дефіциту бюджету, інфляції, та безробіття.
Про це йдеться у прес-релізі МВФ.
Оновлений прогноз МВФ щодо "розвитку" економіки України приголомшливий та сумний і найгірший з-поміж наявних прогнозів.
МВФ прогнозує приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020р у 2 рази менше, ніж у 2019р. Інвестиційна привабливість України буде мінімальною.
Зовнішній борг України зросте в 2020р до $93,0 млрд (з $78,8 млрд у 2019р).
Відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019р).
Від'ємне сальдо поточного рахунку України зросте у 2020р до 1,7% від ВВП (з 0,7% до 2019р).
Середньорічна інфляція в Україні зросте з 4,5% у 2020р до 7,2% у 2021р.
Фонд прогнозує скорочення реальної зарплати у 2020р.
Також Фонд прогнозує падіння внутрішнього попиту в Україні на 8,6% в 2020р. (проти зростання на 3,5% в 2019р).
Безробіття в Україні зросте до 12,6% в 2020р. (з 8,5% в 2019р).
Дефіцит бюджету зросте до 7,7% в 2020р (з 2,0% ВВП в 2019р).
Резерви впадуть до $19,3 млрд в 2020р (з $25.3 млрд в 2019р).