Вбивство 26-річного чоловіка в Каховці: співробітника поліції судитимуть за приховування злочину. ВIДЕО

До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Каховського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області, який обвинувачується в приховуванні особливо тяжкого злочину - вбивства (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що під час святкування Нового року, правоохоронець став свідком сварки, унаслідок якої його знайомий з вогнепальної зброї застрелив 26-річного чоловіка.

Поліцейський, без жодного примусу, погодився приховати злочин. Для цього він взяв травматичний пістолет, який мав при собі загиблий, та задля імітації умов самооборони здійснив кілька пострілів у ногу свого товариша.



Через дії поліцейського, правоохоронці деякий час розглядали хибну версію слідства - вбивства з метою самозахисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: поліцейського, підозрюваного в приховуванні злочину, суд відправив під нічний домашній арешт

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід - Херсонське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.



У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 1 січня відбулася перестрілка між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік не менше 15 разів вистрілив в бік колишнього чоловіка своєї співмешканки - 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міськрайонний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки нібито лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня жителі Каховки влаштували протести у місцевого відділу поліції і вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками і піротехнікою.