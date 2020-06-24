Християнська молодь України провела акцію на підтримку традиційної сім’ї. ВIДЕО

Християнська молодь України за підтримки Всеукраїнського Собору провела флешмоб на захист сімейних цінностей, піднявши над монументом Батьківщини-матері в Києві на дроні великий національний прапор з написом "Україна за сім’ю".

21 червня сталась скандальна подія, яка викликала обурення серед різних верств населення: ЛГБТ-активісти, напередодні Дня скорботи, здійняли веселковий стяг над монументом Батьківщини-матері.

На противагу цьому християнська молодь 23 червня організувала флешмоб аби продемонструвати, що сімейні цінності є важливими для України.

Небайдужі громадяни дронами підняли над монументом Батьківщини-матері в Києві великий національний прапор з написом "Україна за сім’ю" і записали відеозвернення з чіткою просімейною та прохристиянською позицією.

"Ми - молодь, яка сповідує традиційні християнські цінності, рішуче засуджуємо спроби агресивної пропаганди ЛГБТ-спільноти на культурних пам’ятках столиці"- зазначив організатор флешмобу Марко Дубовий, додавши, що витівка ЛГБТ-активістів не тільки паплюжить пам’ять героїв Другої світової війни, а й ображає почуття мільйонів українців.

"Ми за здоровий глузд, і вважаємо неприпустимою пропаганду збочень. Ми проти нав’язування гендерної та ЛГБТ ідеології та руйнування інституту сім’ї. Молодь України - за традиційні християнські цінності. Захистимо родину - збережемо Україну", - наголосив Марко Дубовий.