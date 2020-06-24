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Християнська молодь України провела акцію на підтримку традиційної сім’ї. ВIДЕО

Християнська молодь України за підтримки Всеукраїнського Собору провела флешмоб на захист сімейних цінностей, піднявши над монументом Батьківщини-матері в Києві на дроні великий національний прапор з написом "Україна за сім’ю".

21 червня сталась скандальна подія, яка викликала обурення серед різних верств населення: ЛГБТ-активісти, напередодні Дня скорботи, здійняли веселковий стяг над монументом Батьківщини-матері.

На противагу цьому християнська молодь 23 червня організувала флешмоб аби продемонструвати, що сімейні цінності є важливими для України.

Небайдужі громадяни дронами підняли над монументом Батьківщини-матері в Києві великий національний прапор з написом "Україна за сім’ю" і записали відеозвернення з чіткою просімейною та прохристиянською позицією.

"Ми - молодь, яка сповідує традиційні християнські цінності, рішуче засуджуємо спроби агресивної пропаганди ЛГБТ-спільноти на культурних пам’ятках столиці"- зазначив організатор флешмобу Марко Дубовий, додавши, що витівка ЛГБТ-активістів не тільки паплюжить пам’ять героїв Другої світової війни, а й ображає почуття мільйонів українців.

"Ми за здоровий глузд, і вважаємо неприпустимою пропаганду збочень. Ми проти нав’язування гендерної та ЛГБТ ідеології та руйнування інституту сім’ї. Молодь України - за традиційні християнські цінності. Захистимо родину - збережемо Україну", - наголосив Марко Дубовий.

Автор: 

сім’я (111) християни (26)


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Топ коментарі
+17
Міцна сім'я, міцна Держава.
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24.06.2020 17:16
+15
Респект и уважение!
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24.06.2020 17:13
+10
Первыми кинули коменты защитники ЛГБД , начав лить грязь на христиан и нормальных людей, забыв что они тоже не через зад зачатые были...
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24.06.2020 17:33
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А мама реально лесба ...для лесб характерны мужские черты тела..возможно монумент создавал коммуняцкий латентный ***** ...
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24.06.2020 21:41 Відповісти
дайте вгадаю... РПЦ в Україні?
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24.06.2020 22:13 Відповісти
А потом еще гомосячая мразота что-то вякает о толерантности.Те флажки бы им в жопы
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24.06.2020 22:16 Відповісти
кацап, не палай, в мацквє немає гомосєків, у вас там самі підараси
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24.06.2020 22:17 Відповісти
Та по мне,если оно в то место,через которое говно выводится,трахается,то оно ***** хоть в Киеве,хоть в мацкве.Аналогично:если оно тупое,как ты,то тоже-пофиг,где оно обитает
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25.06.2020 08:51 Відповісти
Лицемеры и ханжи.
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24.06.2020 22:17 Відповісти
Должна быть демократия. Гомосеки имеют право под одеялом вытворять что хотят и с кем хотят. Но это не значит, что мы обязаны принимать их видение и их идеологию. Например, что они такие же как и мы но другие
Должна быть демократия и мы должны иметь возможность свободно делать свои оценки. Они не такие же как мы. Они извращенцы.
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24.06.2020 22:24 Відповісти
поперше, демократія тут ні до чого, це - лібералізм
а подруге... ти давно з села приїхала?
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24.06.2020 22:31 Відповісти
Не мели абсолютну дурнЮ Гундяй.
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24.06.2020 22:34 Відповісти
я тебе не мелю
краще слухай та намагайся затямити:
демократія - це влада народу, а лібералізм - це рух за поширення свобод

і вони зовсім не обов'язково мають бути пов'язані між собою
а ти звалила все в одну купу, бо трошки тупенька
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24.06.2020 22:45 Відповісти
Краще слухай і намагайся затямити, Гундяй. Що усякому разі ти просто хамло. Обмисли свою поведінку, якщо здатен.
І затям Гундяй, що демократія включає в себе і забезпечення свобод. Лібералізм, на відміну від демократії, в цьому відношенні, часто веде до надлишку свобод на шкоду суспільству.
Я закінчила. З хамлом нема смислу дискутувати.
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24.06.2020 23:24 Відповісти
І ще добавлю, що ти Гундяй, вкрай малокультурна людина.
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24.06.2020 23:33 Відповісти
Кацапы развлекаются...
Дроны, наверное те же самые, что у педиков, что у этих...
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24.06.2020 23:01 Відповісти
Молодці!
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24.06.2020 23:04 Відповісти
Мокшанським духом несе від цього всього. І почали не ЛГБТ,а справжні п...аси в поганому сенсі. Так створюється кацапська калька впливу у суспільстві.
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24.06.2020 23:22 Відповісти
Традиционная семья это 8-10 детей и никакого секса с презервативами.
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24.06.2020 23:24 Відповісти
В общем, либералам надо не отсвечивать со своими парадами и мыть попу.
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25.06.2020 00:20 Відповісти
Дибилы! Оставьте людей в покое
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24.06.2020 23:45 Відповісти
Вышивата + вата = одно и тоже, различие одно - цвет флага.
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25.06.2020 02:05 Відповісти
А які ознаки т.з. "вишивати"?
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25.06.2020 05:19 Відповісти
Организатор лгбт-прайдов в Украине Святослав Шеремет: "Сексуальность изменчива - это факт. Хочешь - меняй. Не хочешь - не меняй. Абсолютное большинство менять не хотят. Это выбор в области легитимный свободы, а свободу мы ценим, признаём и защищаем."
http://sci-vs-hs.inf.ua/events/sv_sheremet/index.htm Интервью
Так что перестаньте нам рассказывать про природу
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25.06.2020 06:26 Відповісти
В прайди собираются всякие жирафы и антилопы.
Люди живут в обществе, где неприлично обсуждать постельные дела публично.
Долбитесь куда хотите, только не высовывайтесь со своими отклонениями на парады.
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25.06.2020 06:37 Відповісти
А я того... За.
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25.06.2020 06:40 Відповісти
Думаю, что здесь что то связано и с "природой". Но совсем не в том смысле в каком они утверждают. То есть точнее не природа, а задатки от рождения. Та или иная степень дефектности и ущербности от рождения.
Можно провести такую параллель. В одной обычной семье два брата. Одинаково воспитывались. Один ведет нормальный, ответственный образ жизни, пьет спиртное несколько раз в год по 100 грамм на большие праздники, на больше и не тянет. А другой алкоголик. Видно во второго сбой какой-то получился при формировании плода до рождения. Повидимому оказались плохо сформированными участки мозга, отвечающие за самоконтроль и правильное поведение. В лгбт примерно то же самое.
Но конечно это не означает, что КАЖДЫЙ алкоголик или лгбт пошел по единственно доступному для себя пути и с этим ничего было сделать нельзя. Очень много людей имеют промежуточное развитие этих участков мозга и поэтому зависимы от внешних факторов. Поэтому всякие гей парады недопустимы.
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25.06.2020 08:10 Відповісти
А почему тот , кто пьёт алкоголь по праздникам иногда, не считается алкоголиком ???? Он тоже. Просто в меньшей степени. Со временем может перегнать брата!
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25.06.2020 09:26 Відповісти
Да, тут аналогія хромая: два брата - одін долбіцца в зад только по празнікам, а другой каждий божий дєнь. Хто із ніх ґєй, а хто підар???
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25.06.2020 12:08 Відповісти
Неужели вы не понимаете, что пишете глупости? Параллели не в том как вы понимаете. Прочитайте еще несколько раз мой комментарий, может поймете. То же относится и к Дансеру. Наверно два школьника.
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25.06.2020 13:12 Відповісти
А о первом брате, в своем комментарии, я исправляю, что он непьющий. Так школьникам может понятнее будет.
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25.06.2020 13:18 Відповісти
традиционная семья а что вы так боитесь что конкуренты появились? могли бы мромолчать лгбт не каждый день ходят и пропагандируют и придумать пооригинальнее что то а не копировать и флаг вывешивать на эту совковую тетку и акая она нахрен мать?ватный штамп мать у всех одна только
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25.06.2020 07:34 Відповісти
Еще не хватает, чтобы они каждый день пропагандировали. Пропаганды гомосеками не должно быть вообще.
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25.06.2020 13:28 Відповісти
Вы это пишете от наивности и потому что не в теме. А вот научных или традиционных гомонегативистов взагранице штрафуют на 1000долл и отдают штраф на развитие гомосексуального движения - https://www.youtube.com/watch?v=hV4Q5E7gyaQ Лайма Гейдар, лгбт-активистка
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25.06.2020 17:35 Відповісти
Два полюса ИДИОТОВ не могут решить кто кого любит ИМЕТЬ))))
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25.06.2020 09:00 Відповісти
А кто между полюсами? Кто по вашему не идиоты? Бисексуалы?
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25.06.2020 09:29 Відповісти
завідую Бі - іх мір вдвоє больше
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25.06.2020 12:10 Відповісти
А если "би" еще и зоофил - полное слияние с природой
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25.06.2020 13:37 Відповісти
"рішуче засуджуємо спроби агресивної пропаганди ЛГБТ-спільноти..." і підтримуємо Третякову. Інакше якась беззмістовна акція.
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25.06.2020 10:42 Відповісти
Есть у меня хороший друг. Ему просто по по рождению не повезло. Родился он с горбом. Вообще то это тема про геев, а он к ним никакого отношения не имеет. У него жена и трое уже взрослых детей, и он в своей профессии, высококвалифицированный-Мастер. Просто он тоже необычный в нашем понимании.
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26.06.2020 07:41 Відповісти
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