Християнська молодь України провела акцію на підтримку традиційної сім’ї. ВIДЕО
Християнська молодь України за підтримки Всеукраїнського Собору провела флешмоб на захист сімейних цінностей, піднявши над монументом Батьківщини-матері в Києві на дроні великий національний прапор з написом "Україна за сім’ю".
21 червня сталась скандальна подія, яка викликала обурення серед різних верств населення: ЛГБТ-активісти, напередодні Дня скорботи, здійняли веселковий стяг над монументом Батьківщини-матері.
На противагу цьому християнська молодь 23 червня організувала флешмоб аби продемонструвати, що сімейні цінності є важливими для України.
Небайдужі громадяни дронами підняли над монументом Батьківщини-матері в Києві великий національний прапор з написом "Україна за сім’ю" і записали відеозвернення з чіткою просімейною та прохристиянською позицією.
"Ми - молодь, яка сповідує традиційні християнські цінності, рішуче засуджуємо спроби агресивної пропаганди ЛГБТ-спільноти на культурних пам’ятках столиці"- зазначив організатор флешмобу Марко Дубовий, додавши, що витівка ЛГБТ-активістів не тільки паплюжить пам’ять героїв Другої світової війни, а й ображає почуття мільйонів українців.
"Ми за здоровий глузд, і вважаємо неприпустимою пропаганду збочень. Ми проти нав’язування гендерної та ЛГБТ ідеології та руйнування інституту сім’ї. Молодь України - за традиційні християнські цінності. Захистимо родину - збережемо Україну", - наголосив Марко Дубовий.
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Должна быть демократия и мы должны иметь возможность свободно делать свои оценки. Они не такие же как мы. Они извращенцы.
а подруге... ти давно з села приїхала?
краще слухай та намагайся затямити:
демократія - це влада народу, а лібералізм - це рух за поширення свобод
і вони зовсім не обов'язково мають бути пов'язані між собою
а ти звалила все в одну купу, бо трошки тупенька
І затям Гундяй, що демократія включає в себе і забезпечення свобод. Лібералізм, на відміну від демократії, в цьому відношенні, часто веде до надлишку свобод на шкоду суспільству.
Я закінчила. З хамлом нема смислу дискутувати.
Дроны, наверное те же самые, что у педиков, что у этих...
http://sci-vs-hs.inf.ua/events/sv_sheremet/index.htm Интервью
Так что перестаньте нам рассказывать про природу
Люди живут в обществе, где неприлично обсуждать постельные дела публично.
Долбитесь куда хотите, только не высовывайтесь со своими отклонениями на парады.
Можно провести такую параллель. В одной обычной семье два брата. Одинаково воспитывались. Один ведет нормальный, ответственный образ жизни, пьет спиртное несколько раз в год по 100 грамм на большие праздники, на больше и не тянет. А другой алкоголик. Видно во второго сбой какой-то получился при формировании плода до рождения. Повидимому оказались плохо сформированными участки мозга, отвечающие за самоконтроль и правильное поведение. В лгбт примерно то же самое.
Но конечно это не означает, что КАЖДЫЙ алкоголик или лгбт пошел по единственно доступному для себя пути и с этим ничего было сделать нельзя. Очень много людей имеют промежуточное развитие этих участков мозга и поэтому зависимы от внешних факторов. Поэтому всякие гей парады недопустимы.