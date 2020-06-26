Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків