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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 508 тис., інфікованих - 10,4 млн

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 567
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30.06.2020 09:33 Відповісти
стебан,на тебя одного вся надежда...
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30.06.2020 10:01 Відповісти
 
 