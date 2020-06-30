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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 508 тыс., инфицированных - 10,4 млн.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 567
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30.06.2020 09:33 Ответить
стебан,на тебя одного вся надежда...
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30.06.2020 10:01 Ответить
 
 