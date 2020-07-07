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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Самое главное не надо боятся паники и сказать народу правду. Какую, сами знаете.
КОВИД-19 (в народе комуновирус) очень опасен, как и сам коммунизм.Даже больше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
Чёрная книга коммунизма - Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 ru.wikipedia.org › wiki › Чёрная_книга_коммунизма
https://www.google.com/search?ei=******************-YBQ&q=%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=**********************************************************************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiB0tfHwrrqAhVohosKHYPiB1MQ4dUDCAw&uact=5# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iS2kEbPZU38J:https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D1%2591%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B0+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua https://www.google.com/search?q=related:https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D1%2591%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B0+%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&tbo=1&sa=X&ved=2ahUKEwiuz4Gix7rqAhXisIsKHVkRAd4QHzAAegQIBBAH
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