Голобородько vs Зеленський. Які обіцянки коміка виконав президент. ВIДЕО

Які з обіцянок вигаданого персонажа Василя Голобородька виконав вже справжній президент Володимир Зеленський? Сьогодні в "Без цензури" проаналізує Богдан Буткевич.

Здається, саме за головного героя серіалу "Слуга народу" проголосували десятки мільйонів людей. Василь Голобородько, тобто Володимир Зеленський, здавався якимось своїм хлопцем, який ненавидить політиків і роками уїдливо над ними насміхається.

Як Зеленський втілює у реальному житті обіцянки екранного Голобородька? Наприклад, влаштувати кадровий хаос, а потім призначити друзів на державні посади. А ще звільнити прем'єр-міністра, саджати чиновників тощо. А як щодо поїздок у маршрутці, відмови від літака, державних дач та інших привілеїв?

Справді, Голобородько таки став президентом України. І як тепер нам всім потрапити із серіалу назад до реального життя?

