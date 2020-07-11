Голобородько vs Зеленский. Какие обещания комика выполнил президент. ВИДЕО
Что из обещаний вымышленного персонажа Василия Голобородько выполнил уже настоящий президент Владимир Зеленский? Сегодня в "Без цензуры" проанализирует Богдан Буткевич.
Кажется, именно за главного героя сериала "Слуга народа" проголосовали десятки миллионов людей. Василий Голобородько, то есть Владимир Зеленский, казался неким своим парнем, который ненавидит политиков и годами язвительно над ними насмехается.
Как Зеленский воплощает в реальную жизнь обещания экранного Голобородько? Например, устроить кадровый хаос, а затем - поназначать друзей на государственные должности? А еще - уволить премьер-министра, сажать чиновников и так далее? А как насчет поездок в маршрутке, отказа от самолета, государственных дач и других привилегий?
Действительно Голобородько таки стал президентом Украины и как теперь нам всем попасть из сериала обратно в реальную жизнь?
А победил он потому что есть еще 37% дебилов которые не пришли на выборы вовсе.
Но в целом согласен, выбравшие его - лохи. Этот дебилизм кажется не искореним в стране.
Зек-Янукович, клоун - Зеленский. Следующий будет какой-нибудь умственно отсталый.
-Развел как котят
Мошенникам удалось развести треть населения страны.
А если серьезно, то получается что если человек не умеет думать, его можно развести на что угодно.
Как говорится, на дурака не нужен нож...
Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі". До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.
ось цьому, замість ось тому.
А що виявилось через рік? Що "вовк-санітар лісу", а особливо такий вовк як Лобо, що може змінити цілу країну - дуже потрібен, бо він організатор порядку у лісі!
А "кіт з мішка" хоче лише, щоб його поглажували і хвалили, а сам ні на що не здатен - ніхто його не слухає !!!
