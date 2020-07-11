РУС
Голобородько vs Зеленский. Какие обещания комика выполнил президент. ВИДЕО

Что из обещаний вымышленного персонажа Василия Голобородько выполнил уже настоящий президент Владимир Зеленский? Сегодня в "Без цензуры" проанализирует Богдан Буткевич.

Кажется, именно за главного героя сериала "Слуга народа" проголосовали десятки миллионов людей. Василий Голобородько, то есть Владимир Зеленский, казался неким своим парнем, который ненавидит политиков и годами язвительно над ними насмехается.

Как Зеленский воплощает в реальную жизнь обещания экранного Голобородько? Например, устроить кадровый хаос, а затем - поназначать друзей на государственные должности? А еще - уволить премьер-министра, сажать чиновников и так далее? А как насчет поездок в маршрутке, отказа от самолета, государственных дач и других привилегий?

Действительно Голобородько таки стал президентом Украины и как теперь нам всем попасть из сериала обратно в реальную жизнь?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Зеленский Владимир обещания Слуга народа
Топ комментарии
+44
Ну неправда, - у Игорь Валерича все исполнилось
11.07.2020 17:30 Ответить
+40
в сериале (в видео есть эта сцена) - шмаркля говорит "зачем мне охрана - я никому ничего плохого не делаю"...
Получается, охрана зеленского, раз в 5-10 больше чем у Пороха - прямое доказательство того, что шмаркля делает Украине ОЧЕНЬ МНОГО плохого))
11.07.2020 17:38 Ответить
+40
Голобородько vs Зеленський. Які обіцянки коміка виконав президент - Цензор.НЕТ 4815
11.07.2020 18:01 Ответить
О как тебя торкнуло...ты завязывай с наркотиками...
11.07.2020 19:40 Ответить
развели зеленое быдло по полной}
11.07.2020 19:47 Ответить
Какие то кресты😂😂😂×××
11.07.2020 20:13 Ответить
Голобородько vs Зеленський. Які обіцянки коміка виконав президент - Цензор.НЕТ 9440
11.07.2020 20:20 Ответить
ЗЕ молодец , а лохи 73 % народонаселения Украины . Он вас развёл , вы лохи
11.07.2020 20:33 Ответить
Народ разводят уже не один десяток лет одни и те же лица, которые усиленно грабят страну. Сценарий с Порошенко, олигархом-патриотом точно так же прокатил в 2014-ом. Теперь с Зеленским. Да, кстати с Ющенко тоже был неплохой сценарий. По факту, оба кандидата были от Кучмы, тогдашнего президента. Вроде бы и выборы, но без выбора. После Зеленского ещё что-нибудь придумают. Так, что лохи, не только 73%, а и остальные 27.
11.07.2020 23:15 Ответить
Ніщо так не видає кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/user/384457 - як нагла цинічна брехня та маніпуляція
11.07.2020 23:46 Ответить
так це ж зрозуміло! кращий захист - це напад, воно ж йой як не хоче бути лохом, от і верещить, що лохи усі, а не тільки він і ще 73% баранів
12.07.2020 15:52 Ответить
Учитывая явку около 63%, делаем вывод что 73% на самом деле 46% дебилов.
А победил он потому что есть еще 37% дебилов которые не пришли на выборы вовсе.

Но в целом согласен, выбравшие его - лохи. Этот дебилизм кажется не искореним в стране.
Зек-Янукович, клоун - Зеленский. Следующий будет какой-нибудь умственно отсталый.
13.07.2020 07:30 Ответить
все по-рыгоАнальски
-Развел как котят
11.07.2020 20:56 Ответить
Заголовок правильнее читался бы - "Какие обещания президента выполнил комик."
11.07.2020 22:07 Ответить
Шта? Голобородько цэ фэйк?!
11.07.2020 22:38 Ответить
Афера века.
Мошенникам удалось развести треть населения страны.
А если серьезно, то получается что если человек не умеет думать, его можно развести на что угодно.
Как говорится, на дурака не нужен нож...
11.07.2020 22:43 Ответить
нехай почитає сценарий голобородько, може дійде
11.07.2020 22:51 Ответить
и не назначил ни одного армейского друга на госдолжности.
11.07.2020 23:02 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sposterihach-diznavsia-skilky-podatkiv-splatyly-kompanii-v-iakykh-volodymyr-i-olena-zelenski-deklaruvaly-svoi-chastky-219185.html "Спостерігач": компанії, в яких Зеленські декларували свої частки - не платять податків до українських бюджетів. Бо за документами - фірми бідні, як церковні миші
Родина чинного президента за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки - мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі". До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина, звісно, пов'язані з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але ні. За документами - фірми були бідні, як церковні миші.
За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в "імперії сміху" теж немає. Ані нерухомості, ні студій - не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого - за даними YouControl - ТОВ "Квартал 95", що був заснований кіпрською "Green Family". Тут є навіть кількадесят робітників.
Аби перевірити цю інформацію, "Спостерігач" звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби.
"Переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатував нардеп.
Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це - 6,5 млн. грн.
"Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно", - резюмував Ар'єв.
Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів - держава ще й якось повернула гроші. Порівняно небагато, кількадесят тисяч гривень.
Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло - заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти.
"Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю - суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було", - наголосив нардеп.
Після відповіді на звернення Володимир Ар'єв вирішив подати запит про доходи родини Зеленських як фізосіб. І цілком можливо, що там можуть бути нові сюрпризи.
11.07.2020 23:37 Ответить
Ого-цьому до 104-х компаній Петра рости,тай рости.
12.07.2020 03:47 Ответить
Лахта галимая, а сколько налогов уплатил Порох, не подскажешь?
12.07.2020 10:46 Ответить
воно й написало - ось цьому, замість ось тому.
12.07.2020 11:13 Ответить
Воно кацап, пише як може. У нього, навіть всесвітня мережа "Інтернет", звучить як "сітка", мабуть "авоська".
12.07.2020 11:38 Ответить
На дебатах Зе-кандидат сказав, що "краще кіт в мішку ніж вовк в овечій шкурі"...
А що виявилось через рік? Що "вовк-санітар лісу", а особливо такий вовк як Лобо, що може змінити цілу країну - дуже потрібен, бо він організатор порядку у лісі!
А "кіт з мішка" хоче лише, щоб його поглажували і хвалили, а сам ні на що не здатен - ніхто його не слухає !!!
12.07.2020 04:02 Ответить
бездарная чушь. меряют персонаж и человека.
12.07.2020 04:49 Ответить
реально! а ты за кого голосовал? точно, за персонаж! а получил конкретного.... типа человека
12.07.2020 15:47 Ответить
точно. ты голосовал за персонаж многоликого потужного. а получил конкретного.... многоликого потужного
13.07.2020 04:13 Ответить
пустозвон.
12.07.2020 06:47 Ответить
*************
12.07.2020 10:45 Ответить
согласен.
13.07.2020 06:20 Ответить
А давайте зададим вопрос "А почему сейчас???". Состояние рынка недвижимости совсем не стимулирует такую продажу. Срочно нужны деньги? Бывает.. Но, думаю, что у президента есть куча других возможностей для получения ,даже в долг , несколько сотен тысяч долларов. Тогда на поверхность выплывает другая версия ВОВА ГОТОВИТСЯ СТАТЬ НА ЛЫЖИ. Поэтому все активы - в cash. Весь cash - в оффшоры!
12.07.2020 07:52 Ответить
Посмотрим будет ли продажа остальной недвижки.
12.07.2020 10:47 Ответить
Согласись, главная жилая недвига - это та, в которой живешь!
12.07.2020 12:41 Ответить
Согласен, но если переводить все к кеш, то "не главной" не существует.
12.07.2020 13:25 Ответить
видео бы получилось смешнее если бы длилось 3 секунды где рома просто говорит:
ни-ху-Пииип!
12.07.2020 10:45 Ответить
Брати Качинські у молоді роки теж були комірками, комічним дуетом, але після того була довга політична кар'єра. Наш гарант стрибнув з паяців у президенти, забувши зняти ковпак шута. Маючи таку біографію, він морального права не мав балотуватися у президенти.
12.07.2020 11:57 Ответить
Тут есть одна лажа, люди поняли что их *******, но призноватся в том что они дятлы не хочется
12.07.2020 12:16 Ответить
да никто из наших президентов не выполнил и 20 % обещанного . Надеяться на обещания жадных , лживых людей - себя не уважать . Популизм рулит .
12.07.2020 13:32 Ответить
но тебя популизм ЗЕ купил с потрохами!
12.07.2020 15:44 Ответить
Голобородько vs Зеленський. Які обіцянки коміка виконав президент - Цензор.НЕТ 512
12.07.2020 15:23 Ответить
- На какую?
12.07.2020 19:06 Ответить
та вы шо? какой смысл это еще раз объяснять?... только зелебобики не отличают голобородько от зеленского. где кино, а где преЗЕдент!! но эти же зелебобики до сих пр так и уверены, что ЗЕ все делает так, как в кинЕ. они даже очевидным фактам не верят - известная риторика "вы все врети!..."
вот только проблема в том, что этих зелебобиков слишком много...
12.07.2020 15:43 Ответить
