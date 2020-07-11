Голобородько vs Зеленский. Какие обещания комика выполнил президент. ВИДЕО

Что из обещаний вымышленного персонажа Василия Голобородько выполнил уже настоящий президент Владимир Зеленский? Сегодня в "Без цензуры" проанализирует Богдан Буткевич.

Кажется, именно за главного героя сериала "Слуга народа" проголосовали десятки миллионов людей. Василий Голобородько, то есть Владимир Зеленский, казался неким своим парнем, который ненавидит политиков и годами язвительно над ними насмехается.

Как Зеленский воплощает в реальную жизнь обещания экранного Голобородько? Например, устроить кадровый хаос, а затем - поназначать друзей на государственные должности? А еще - уволить премьер-министра, сажать чиновников и так далее? А как насчет поездок в маршрутке, отказа от самолета, государственных дач и других привилегий?

Действительно Голобородько таки стал президентом Украины и как теперь нам всем попасть из сериала обратно в реальную жизнь?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"