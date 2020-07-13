УКР
Рада схвалила запровадження державного збору за виліт пасажирів. ВIДЕО

В Україні запровадили збір за виліт пасажирів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряного кодексу України, повідомляє Цензор.НЕТ.

За документ проголосували 256 парламентаріїв.

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України. Закон передбачає:

- закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";

- доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості стягнення держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;

- відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Збір при цьому не стягуватиметься в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів із сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

авіація (4244) ВР (15173) мито (1162) збір (350) авіасполучення (3094)
+77
😁 это победа, зебилы, или ещьо нет?
показати весь коментар
13.07.2020 16:08 Відповісти
+43
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
+32
не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государствИсточник: https://censor.net/n3207793

о себе падлы побеспокоились....2 бакса зажали
показати весь коментар
13.07.2020 16:10 Відповісти
2 доллара за вылет, 3 доллара за взлёт, 4 доллара за прилёт, так и проживём , да , слуги?...
курочка по зёрнышку, глядишь и ... двор в дерьме
показати весь коментар
13.07.2020 20:50 Відповісти
И сотка за успешную посадку)
показати весь коментар
13.07.2020 22:31 Відповісти
ЗЕлёные рехворматоры не нашли ничего другого как тупо обложить налогами и включить печатный станок в нац банке....
показати весь коментар
14.07.2020 08:56 Відповісти
як вам хохлосракі мудоДЗвони, що голосувадли за цю зелену мерзоту НОВОВВЕДЕННЯ, сподобалося?
показати весь коментар
14.07.2020 11:42 Відповісти
труси останні ще стягніть з тих "пасажирів".. Ну чисто вже як в Чиполіно...
показати весь коментар
14.07.2020 13:25 Відповісти
киньте вже хтось бомбу на той "український" НЕДОПАРЛАМЕНТ !!!
показати весь коментар
14.07.2020 13:26 Відповісти
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц потому что перевозка гондонов приравнивается к гуманитарному грузу...
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
