Рада схвалила запровадження державного збору за виліт пасажирів. ВIДЕО

В Україні запровадили збір за виліт пасажирів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряного кодексу України, повідомляє Цензор.НЕТ.

За документ проголосували 256 парламентаріїв.

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України. Закон передбачає:

- закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";

- доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості стягнення держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;

- відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Збір при цьому не стягуватиметься в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів із сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.