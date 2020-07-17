Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:
Державна зрада чи тупість: хто дає карт-бланш Медведчуку?
Скільки ще Зеленський боятиметься називати агресора - агресором?
Хто і навіщо знову атакує українську мову?
Чи зможе теля (НАБУ) Вовка з'їсти?
Чому міністру оборони не потрібні снаряди для армії?
19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато чого ще надивимось до 2024.
Закрытая фейсбук-группа полицеских:
https://www.youtube.com/watch?v=qGu14FjC5fo&feature=push-u-sub&attr_tag=wUvbGo_tedWXM4qT%3A6 Полиция Авакова всем украинцам: «Вы соски Майданутые!»