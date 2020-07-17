Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

Державна зрада чи тупість: хто дає карт-бланш Медведчуку?

Скільки ще Зеленський боятиметься називати агресора - агресором?

Хто і навіщо знову атакує українську мову?

Чи зможе теля (НАБУ) Вовка з'їсти?

Чому міністру оборони не потрібні снаряди для армії?

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"