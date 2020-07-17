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Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

Державна зрада чи тупість: хто дає карт-бланш Медведчуку?

Скільки ще Зеленський боятиметься називати агресора - агресором?

Хто і навіщо знову атакує українську мову?

Чи зможе теля (НАБУ) Вовка з'їсти?

Чому міністру оборони не потрібні снаряди для армії?

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Багато чого ще надивимось до 2024.
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17.07.2020 19:30 Відповісти
надоело, завязло, как сопля между зубами,
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17.07.2020 19:32 Відповісти
Краткий пересказ итогов недели: зрада, кругом одна зрадная зрада.
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17.07.2020 19:37 Відповісти
я так понимаю, это яценюки хрюкальщики
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17.07.2020 19:48 Відповісти
как видите, господа, ваша передача не заинтересовала
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17.07.2020 20:29 Відповісти
Как относятся менты к обычным гражданам Украины.
Закрытая фейсбук-группа полицеских:
https://www.youtube.com/watch?v=qGu14FjC5fo&feature=push-u-sub&attr_tag=wUvbGo_tedWXM4qT%3A6 Полиция Авакова всем украинцам: «Вы соски Майданутые!»
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19.07.2020 20:52 Відповісти
 
 