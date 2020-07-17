Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

Государственная измена или тупость: кто дает карт-бланш Медведчуку?

Сколько еще Зеленский будет бояться называть агрессора - агрессором?

Кто и зачем вновь атакует украинский язык?

Сможет ли теленок (НАБУ) Вовка съесть?

Почему министру обороны не нужны снаряды для армии?

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"