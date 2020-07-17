Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:
Государственная измена или тупость: кто дает карт-бланш Медведчуку?
Сколько еще Зеленский будет бояться называть агрессора - агрессором?
Кто и зачем вновь атакует украинский язык?
Сможет ли теленок (НАБУ) Вовка съесть?
Почему министру обороны не нужны снаряды для армии?
19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"
Багато чого ще надивимось до 2024.
Закрытая фейсбук-группа полицеских:
https://www.youtube.com/watch?v=qGu14FjC5fo&feature=push-u-sub&attr_tag=wUvbGo_tedWXM4qT%3A6 Полиция Авакова всем украинцам: «Вы соски Майданутые!»