Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

Государственная измена или тупость: кто дает карт-бланш Медведчуку?

Сколько еще Зеленский будет бояться называть агрессора - агрессором?

Кто и зачем вновь атакует украинский язык?

Сможет ли теленок (НАБУ) Вовка съесть?

Почему министру обороны не нужны снаряды для армии?

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (436)
відосікі...
Багато чого ще надивимось до 2024.
17.07.2020 19:30 Ответить
надоело, завязло, как сопля между зубами,
17.07.2020 19:32 Ответить
Краткий пересказ итогов недели: зрада, кругом одна зрадная зрада.
17.07.2020 19:37 Ответить
я так понимаю, это яценюки хрюкальщики
17.07.2020 19:48 Ответить
как видите, господа, ваша передача не заинтересовала
17.07.2020 20:29 Ответить
Как относятся менты к обычным гражданам Украины.
Закрытая фейсбук-группа полицеских:
https://www.youtube.com/watch?v=qGu14FjC5fo&feature=push-u-sub&attr_tag=wUvbGo_tedWXM4qT%3A6 Полиция Авакова всем украинцам: «Вы соски Майданутые!»
19.07.2020 20:52 Ответить
 
 