"Окопна війна": "Перше, що я зробив після Майдану, - купив собі автомат, адже часи тепер непевні", - Омелян. ВIДЕО
Наші ЗМІ пишуть, що він один з найбільших ворогів чинного президента Зеленського. Так це чи не так, нам розповів особисто Володимир Омелян.
У рубриці "Окопна війна" було багато різних людей: волонтери, військові, ексдепутати, однак колишніх міністрів ще не було. Наша рубрика набирає популярності, стає цікавою для багатьох людей, які виявляють бажання висловитися. "Цього разу в межах рубрики мені вдалося поговорити з Володимиром Омеляном, колишнім міністром інфраструктури України", передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Омелян із тих політиків, як виявилося пізніше, які часто приїжджають на фронт ще з самого початку війни. Пан Володимир приїжджає до своїх друзів, які воюють, допомагає їм, але робить це без лишнього розголосу. Він не ходить в магазини, не фотографується з продуктами, за ним не вештаються телекамери, а перед тим в сам магазин - не привозять свіжі продукти та активістів у масках з інших містечок Донбасу.
Його, як міністра дуже часто критикують, адже чимало з обіцяного не вдалося виконати. Проте в наш час будь-які реформи, навіть популярні, завжди викликатимуть шквал критики. Що стосується непопулярних, то й поготів.
Наша розмова тривала в одному із розбитих будинків на околиці Авдіївки. Що з того вийшло, дивіться самі.
- Слава Україні! Чим зумовлене ваше прибуття на Донбас? Для чого покинули сучасний Київ з усіма його можливостями?
- Героям слава. Насправді тут спокійніше морально, адже в Києві не знаєш, хто тобі завдасть удару в спину. Тим більше приїжджати на фронт – це мій моральний обов’язок, адже воїни захищають всіх нас. Навіть коли був міністром, я старався хоча б один раз на два місяці приїжджати сюди.
- ЗМІ України пишуть, що ви входите до десятки найбільших так званих ворогів Зеленського, обґрунтуйте??
- Це їхнє аранжування і вони самі створили цей список, до якого я мав щастя чи нещастя потрапити. Попри побажання певних людей, щоб я мовчав - і тоді в мене все буде гаразд, цього не буде. Зеленський і його команда ведуть країну в неправильному напрямку і це вина президента.
P.S Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся неймовірну інформацію та плани Володимира Омеляна.
Будь ласка, зачекайте...
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Такий скромняга а по ящику хизувався в армійському однострої. Ще там якийсь у нього шеврон був, тільки я не зміг тоді розгледіти.
Омелян - прохиндей, всю жизнь на госслужбе, никогда не имел бизнеса, никогда не получал реально высоких официальных зарплат и при этом имеет дворец и миллионы $.
(бужанського-дубинського-шарія-страна.юа - скабєєва, не пропонувати).
Почему умные и грамотные в команде Порошенко или просто против Зелупы и рыгов, а бездари и кретины за Зе? Примеров масса. Думаю дело в приоритетах и мозгах самого лидера
https://censor.net/comments/locate/3212456/019214cc-5c81-70c7-9037-f43743c6ccf3Ответить Нравится 18
Владение оружием в Швейцарии относительно высоко по сравнению с большинством европейских стран...Оружие может добровольно храниться в местном оружейном складе, и больше не существует обязанности хранить оружие дома.»
🤣
😁
Дебилы бл.......
зедебіли - ви безмозглі тварини - не порівнюйте їх з іншими тваринами, бо ті хоть мають мозок! А в цих зедебілів "какая разница"
5 наиболее безумных технологических идей Илона Маска
http://mediasat.info/2015/09/07/elon-musks-5-craziest-tech-ideas/
1. Интернет-спутники
2. Гиперлуп
3. Электромобили
4. Доступные космические путешествия
5. Колония на Марсе
Вот прям сегодня:
ФЛОРИДА, ПЯТНИЦА 07 АВГУСТА 2020 11:17
Американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9. Ракета доставит на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников Starlink.
Это десятый запуск спутников в рамках проекта Starlink
Boring Company Ілона Маска дозволили бурити тунель під Лас-Вегасом
https://techno.znaj.ua/329185-boring-company-ilona-maska-dozvolili-buriti-tunel-pid-las-vegasom
Boring Company Ілона Маска отримала зелене світло на початок розширення свого тунелю "Loop", системи електротранспорту, що використовує Автомобілі Tesla, в Лас-Вегасі.
испражнятьсяупражняться в остроумии. Пишите, Илону очень важно ваше мнение
Омелян розповів, як до Василя ставилися в колі сім'ї: "Це була гордість родини. І це було велике визнання для нього і для всіх нас і для України загалом. От ми, кажемо, виступив на оперній сцені Парижа - він об'їздив всі найкращі театри світу…. Для нас він був не тільки Мефістофелем чи Тореодором, для мене особисто він був таким козаком Мамаєм. Я виріс в сім'ї, де на чільній стіні квартири висів, власне, портрет козацького Мамая справжнього. Поруч стояли фотографії Шухевича і Бандери, бо тоді було заборонено категорично, під страхом смерті. І для мене Василь цим Мамаєм і став. І він на війну вже пішов з чубом, з бандурою з піснею і з кулеметом".