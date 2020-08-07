"Окопна війна": "Перше, що я зробив після Майдану, - купив собі автомат, адже часи тепер непевні", - Омелян. ВIДЕО

Наші ЗМІ пишуть, що він один з найбільших ворогів чинного президента Зеленського. Так це чи не так, нам розповів особисто Володимир Омелян.

У рубриці "Окопна війна" було багато різних людей: волонтери, військові, ексдепутати, однак колишніх міністрів ще не було. Наша рубрика набирає популярності, стає цікавою для багатьох людей, які виявляють бажання висловитися. "Цього разу в межах рубрики мені вдалося поговорити з Володимиром Омеляном, колишнім міністром інфраструктури України", передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Омелян із тих політиків, як виявилося пізніше, які часто приїжджають на фронт ще з самого початку війни. Пан Володимир приїжджає до своїх друзів, які воюють, допомагає їм, але робить це без лишнього розголосу. Він не ходить в магазини, не фотографується з продуктами, за ним не вештаються телекамери, а перед тим в сам магазин - не привозять свіжі продукти та активістів у масках з інших містечок Донбасу.

Його, як міністра дуже часто критикують, адже чимало з обіцяного не вдалося виконати. Проте в наш час будь-які реформи, навіть популярні, завжди викликатимуть шквал критики. Що стосується непопулярних, то й поготів.

Наша розмова тривала в одному із розбитих будинків на околиці Авдіївки. Що з того вийшло, дивіться самі.

- Слава Україні! Чим зумовлене ваше прибуття на Донбас? Для чого покинули сучасний Київ з усіма його можливостями?

- Героям слава. Насправді тут спокійніше морально, адже в Києві не знаєш, хто тобі завдасть удару в спину. Тим більше приїжджати на фронт – це мій моральний обов’язок, адже воїни захищають всіх нас. Навіть коли був міністром, я старався хоча б один раз на два місяці приїжджати сюди.

- ЗМІ України пишуть, що ви входите до десятки найбільших так званих ворогів Зеленського, обґрунтуйте??

- Це їхнє аранжування і вони самі створили цей список, до якого я мав щастя чи нещастя потрапити. Попри побажання певних людей, щоб я мовчав - і тоді в мене все буде гаразд, цього не буде. Зеленський і його команда ведуть країну в неправильному напрямку і це вина президента.

P.S Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся неймовірну інформацію та плани Володимира Омеляна.