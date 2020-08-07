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"Окопна війна": "Перше, що я зробив після Майдану, - купив собі автомат, адже часи тепер непевні", - Омелян. ВIДЕО

Наші ЗМІ пишуть, що він один з найбільших ворогів чинного президента Зеленського. Так це чи не так, нам розповів особисто Володимир Омелян.

У рубриці "Окопна війна" було багато різних людей: волонтери, військові, ексдепутати, однак колишніх міністрів ще не було. Наша рубрика набирає популярності, стає цікавою для багатьох людей, які виявляють бажання висловитися. "Цього разу в межах рубрики мені вдалося поговорити з Володимиром Омеляном, колишнім міністром інфраструктури України", передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Омелян із тих політиків, як виявилося пізніше, які часто приїжджають на фронт ще з самого початку війни. Пан Володимир приїжджає до своїх друзів, які воюють, допомагає їм, але робить це без лишнього розголосу. Він не ходить в магазини, не фотографується з продуктами, за ним не вештаються телекамери, а перед тим в сам магазин - не привозять свіжі продукти та активістів у масках з інших містечок Донбасу.

Його, як міністра дуже часто критикують, адже чимало з обіцяного не вдалося виконати. Проте в наш час будь-які реформи, навіть популярні, завжди викликатимуть шквал критики. Що стосується непопулярних, то й поготів.

Наша розмова тривала в одному із розбитих будинків на околиці Авдіївки. Що з того вийшло, дивіться самі.

- Слава Україні! Чим зумовлене ваше прибуття на Донбас? Для чого покинули сучасний Київ з усіма його можливостями?

- Героям слава. Насправді тут спокійніше морально, адже в Києві не знаєш, хто тобі завдасть удару в спину. Тим більше приїжджати на фронт – це мій моральний обов’язок, адже воїни захищають всіх нас. Навіть коли був міністром, я старався хоча б один раз на два місяці приїжджати сюди.

- ЗМІ України пишуть, що ви входите до десятки найбільших так званих ворогів Зеленського, обґрунтуйте??

- Це їхнє аранжування і вони самі створили цей список, до якого я мав щастя чи нещастя потрапити. Попри побажання певних людей, щоб я мовчав - і тоді в мене все буде гаразд, цього не буде. Зеленський і його команда ведуть країну в неправильному напрямку і це вина президента.

P.S Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся неймовірну інформацію та плани Володимира Омеляна.

Автор: 

Донбас (22358) Омелян Володимир (1351) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+28
Найпершим ворогом уклоніста виявився атошник( майор) який при всіх насмілився запитати кловуна чому він відкосив від призову. У Шмарклі від цього трапилась істерика. Тепер він його за це переслідує.
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07.08.2020 12:40 Відповісти
+23
Почему умные и грамотные в команде Порошенко или просто против Зелупы и рыгов, а бездари и кретины за Зе? Примеров масса. Думаю дело в приоритетах и мозгах самого лидера
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07.08.2020 12:38 Відповісти
+18
В Швейцарии на одного жителя в среднем 7 единиц боевого оружия,попробуйте напасть на Швейцарию Мавзолейные бараны.... ах да в Швейцарии нет рюсскаязычных,некого защищать...,Гитьлер тоже не напал..зассал...
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07.08.2020 12:39 Відповісти
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Хорош. Но Леша Гончаренко петикам ближе.
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07.08.2020 12:34 Відповісти
Автомат оно конечно купить можно а вот совести и чести ты вора ,себе не купишь ,не продаётся это ...
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07.08.2020 12:37 Відповісти
Лупу приехал открывать???
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07.08.2020 12:37 Відповісти
Так временна смутные именно из за того, что всяких уголовников не сажают за незаконную покупку и хранение боевого оружия, а ставят на высокие гос. посты, чтоб еще и украли немерено.
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07.08.2020 12:37 Відповісти
"Владимир приезжает к своим друзьям, которые воюют, помогает им, но делает это без лишней огласки."

Такий скромняга а по ящику хизувався в армійському однострої. Ще там якийсь у нього шеврон був, тільки я не зміг тоді розгледіти.
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07.08.2020 12:38 Відповісти
Шеврон Голубой Дивизии.
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07.08.2020 16:15 Відповісти
Почему умные и грамотные в команде Порошенко или просто против Зелупы и рыгов, а бездари и кретины за Зе? Примеров масса. Думаю дело в приоритетах и мозгах самого лидера
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07.08.2020 12:38 Відповісти
Это Омелян-то "умный и грамотный"??
Омелян - прохиндей, всю жизнь на госслужбе, никогда не имел бизнеса, никогда не получал реально высоких официальных зарплат и при этом имеет дворец и миллионы $.
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07.08.2020 13:13 Відповісти
пруф.
(бужанського-дубинського-шарія-страна.юа - скабєєва, не пропонувати).
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07.08.2020 13:23 Відповісти
https://censor.net/user/405272https://censor.net/user/405272

Почему умные и грамотные в команде Порошенко или просто против Зелупы и рыгов, а бездари и кретины за Зе? Примеров масса. Думаю дело в приоритетах и мозгах самого лидера
https://censor.net/comments/locate/3212456/019214cc-5c81-70c7-9037-f43743c6ccf3Ответить Нравится 18
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07.08.2020 14:59 Відповісти
В Швейцарии на одного жителя в среднем 7 единиц боевого оружия,попробуйте напасть на Швейцарию Мавзолейные бараны.... ах да в Швейцарии нет рюсскаязычных,некого защищать...,Гитьлер тоже не напал..зассал...
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07.08.2020 12:39 Відповісти
А зачем нападать на охрану банков .
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07.08.2020 12:48 Відповісти
ця країна вже відмовилась від зберігання резервістами зброї вдома..
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07.08.2020 14:18 Відповісти
«Основная статья: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 Законы об оружии в Швейцарии
Владение оружием в Швейцарии относительно высоко по сравнению с большинством европейских стран...Оружие может добровольно храниться в местном оружейном складе, и больше не существует обязанности хранить оружие дома.»

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07.08.2020 14:57 Відповісти
можливо саме такий нюанс..ломи зараз шукати..
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07.08.2020 15:28 Відповісти
Ну и зачем это говорить вслух?
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07.08.2020 12:40 Відповісти
Найпершим ворогом уклоніста виявився атошник( майор) який при всіх насмілився запитати кловуна чому він відкосив від призову. У Шмарклі від цього трапилась істерика. Тепер він його за це переслідує.
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07.08.2020 12:40 Відповісти
Министр балабол,который ничего не сделал ,который языком только ляпает и пиарится. И от обиды что его вышвырнули из министерского кресла постоянно гонит на Президента Зеленского. Но Зеленского выбрали 75% граждан Украины,а значит украинцы не хотели написать на работу таких бездарей.
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07.08.2020 12:43 Відповісти
Мимо. Бубочка мстит за фото членина на шаре с надписью "Володя! Нах..я ты туда залез?", которую Омелян выложил в фейсбуке.
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07.08.2020 12:48 Відповісти
Я смотрю на Омеляна как на мелкого мстительного дурачка.
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07.08.2020 12:51 Відповісти
Кацапи, пригающие на бутилках так и должни смотреть на смелих и независимих Українских политиков.
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07.08.2020 13:01 Відповісти
Ты из Гиперлупа это написал? Спустись на землю,здесь по другому.
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07.08.2020 13:30 Відповісти
Это где? У вас на кацапстане?
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07.08.2020 13:39 Відповісти
І знову не туди. "мелкий мстительный дурачок" - то і є ваша бубочка оманська.
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07.08.2020 13:38 Відповісти
Ну-ну. Начинаю отсчет до спама. Петики в окопах не спят.
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07.08.2020 12:50 Відповісти
Есть такое.Они тут дежурят постоянно.
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07.08.2020 12:52 Відповісти
Около 10 минут прошло до спама. Много. Понятно, петики отсыпаются после копания окопов.
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07.08.2020 12:58 Відповісти
😀
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07.08.2020 13:40 Відповісти
Никогда не мог понять, что делает Омелян в правительстве, самое интересное, что его никто и никогда не ругал
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07.08.2020 12:52 Відповісти
Не знаю что такое ругал. Он чиновник,министр. То есть он или аффективный работник или неэффективный. В конкретном случае он неэффективный и бестолковый
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07.08.2020 12:56 Відповісти
Я имею ввиду, что на дне правительства в ВР к нему никогда не было претензий ..
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07.08.2020 12:59 Відповісти
Предположение только одно. Даже нет смысла озвучивать.
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07.08.2020 13:00 Відповісти
Майор Ковалев опустил Зелю...
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07.08.2020 12:44 Відповісти
Вооружен,значит Защишен...
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07.08.2020 12:46 Відповісти
"Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат" И с автоматом - в военкомат! Все петики так делают.
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07.08.2020 12:46 Відповісти
И что после этого министра в транспортной инфраструктуре осталось? Что он сделал для транспортной отрасли? Тоже мне министр! Настоящим министром был Георгий Кирпа! Остальные все после него или тупые ворюги или пустые места!
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07.08.2020 12:47 Відповісти
То нехай Півшостий візьме в міністри Кирпу.
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07.08.2020 12:49 Відповісти
Омелян зделал столько для бандеровцев,что не вам каркать об этом...
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07.08.2020 12:48 Відповісти
Вот как раз этот Омелян как министр и есть пустое место. Достижений нет. А что он как министр сделал для Украины, так это в основном работа языком на ток шоу.
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07.08.2020 12:51 Відповісти
А где этот военторг, назови адрес.
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07.08.2020 12:48 Відповісти
Ну тут Омелян погрешил против истины - Армия стала сильной, не благодаря Порошенко, а вопреки всему тому воровству, коррупции, распилу, договорнякам Порошенко и его банды! Кто начал убивать боевой дух армии, которая в 2014-15 годах остановила агрессора? Порошенко! Со своим карманным военным прокурором, с уголовными делами против добровольцев и волонтеров! А Зеленский сегодня просто продолжает путь того же Порошенко! Ни с Порошенко, ни с Зеленским войну не выиграть! Порошенок с бандой грабили Украину и наживались на армии. Зеленский же просто позволяет уже СВОЕЙ команде так же грабить Украину и ложил он на армию! Им нужна окопная война, потому что так можно тихо пилить бюджет и грабить Украину все оправдывая войной.
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07.08.2020 12:49 Відповісти
Коли ви вже розуму наберетесь?
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07.08.2020 12:53 Відповісти
А по сути сможешь, что сказать? Або розуму не вистачає?
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07.08.2020 20:50 Відповісти
Oljik, що ви маєте на увазі?
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17.08.2020 09:34 Відповісти
Драпать будете быстрее Януковича....
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07.08.2020 12:49 Відповісти
73 % баранов,жаль мало... надо 93....мож чего и дойдет....
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07.08.2020 12:51 Відповісти
Так это явка с повиной.
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07.08.2020 12:52 Відповісти
На сайте ФБР появилась инфа,что Беню и его шайку будут брать нежно....,если там Зеленский...скоро узнаем...
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07.08.2020 12:53 Відповісти
Гиперлуп!
🤣
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07.08.2020 12:56 Відповісти
Сотрудничество с американским Правосудием сбавляет срок...,Лазаренко это знает,скоро узнают и Фирташ и Коломойский...
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07.08.2020 12:57 Відповісти
И Порошенко скоро узнает. Если не американское правосудие, то уж точно украинское!
😁
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07.08.2020 12:58 Відповісти
Зебили просто как шакалы кидаются на таких как Омельян. Другоо способа самовыражения у них уже нет.
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07.08.2020 13:00 Відповісти
причем 90% из етих зебилов "лахтинские гниди"
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07.08.2020 13:03 Відповісти
)))))))))) ПОЧАЛОСЬ!!! Отмазывают вороватого гиперлупа.......не ходит в магазин,НО зато рожает в Америке и автомат приобретает НЕЗАКОННО!!!
Дебилы бл.......
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07.08.2020 13:02 Відповісти
Обычная заказная статья. Другие издания побрезговали у себя размещать,а Цензор-Нет
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07.08.2020 14:43 Відповісти
Это как тут любят говорить:"для гааги подойдет"
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07.08.2020 13:10 Відповісти
Хотелось бы узнать адресок у Омеляна, тоже хочу прикупить себе автомат. Пока что он выглядит как у классика "Омелян ********"(с) Подеревьянский
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07.08.2020 13:10 Відповісти
Это намек - пора всем покупать автоматы.
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07.08.2020 13:29 Відповісти
На фронт на гиперлупе ездит?
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07.08.2020 13:58 Відповісти
Этот гиперлуп один из главных воров команды порошенко. Новака за яйца поляки уже взяли и дальше ниточки потянуться.
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07.08.2020 13:59 Відповісти
И деток своих родил в Амэрици тоже без лишней огласки и без телекамер
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07.08.2020 14:41 Відповісти
ЕЙ зедауни що скажете про коломойского і ********* мільярди, щось там вас я не бачу.....
зедебіли - ви безмозглі тварини - не порівнюйте їх з іншими тваринами, бо ті хоть мають мозок! А в цих зедебілів "какая разница"
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07.08.2020 14:44 Відповісти
ствол дома никогда не был помехой!
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07.08.2020 14:57 Відповісти
Этот бывший министр прославился лишь болтологией про гиперлуп и нездоровой ненавистью к Заленскому. Больше ничем.
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07.08.2020 15:07 Відповісти
Омелян сам признался, что незаконно хранит оружие
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07.08.2020 15:10 Відповісти
ну и правильно сделал..В Донецке хранили законно в 2014..а когда думали уже собраться и защищаться от быдлоорков..приехала разрешительная и по списку все забрала..и насрать им что это частная собственность
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07.08.2020 15:28 Відповісти
а если что начнется..разрешительная приедет и заберет!!! Под один легальный надо два нелегальных брать..ну шоб під стріхою один а другий в городі...)))
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07.08.2020 15:25 Відповісти
сразу всем, кто срет про гиперлуп отвечаю - это проект Илона Маска, а не Омеляна
5 наиболее безумных технологических идей Илона Маска

http://mediasat.info/2015/09/07/elon-musks-5-craziest-tech-ideas/

1. Интернет-спутники
2. Гиперлуп
3. Электромобили
4. Доступные космические путешествия
5. Колония на Марсе

Вот прям сегодня:
ФЛОРИДА, ПЯТНИЦА 07 АВГУСТА 2020 11:17

Американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9. Ракета доставит на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников Starlink.

Это десятый запуск спутников в рамках проекта Starlink
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07.08.2020 15:33 Відповісти
Тоже сегодня, "Loop" :
Boring Company Ілона Маска дозволили бурити тунель під Лас-Вегасом

https://techno.znaj.ua/329185-boring-company-ilona-maska-dozvolili-buriti-tunel-pid-las-vegasom

Boring Company Ілона Маска отримала зелене світло на початок розширення свого тунелю "Loop", системи електротранспорту, що використовує Автомобілі Tesla, в Лас-Вегасі.
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07.08.2020 16:38 Відповісти
Карту, согласно которой через Украину проходят три ветки Гиперлупа разрабатывали инженеры Илона Маска, а вы можете сколько угодно испражняться упражняться в остроумии. Пишите, Илону очень важно ваше мнение

"Окопна війна": "Перше, що я зробив після Майдану, - купив собі автомат, адже часи тепер непевні", - Омелян - Цензор.НЕТ 9627
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07.08.2020 15:41 Відповісти
А ще Омелян двоюрідний брат Василя Сліпака (Міф)
Омелян розповів, як до Василя ставилися в колі сім'ї: "Це була гордість родини. І це було велике визнання для нього і для всіх нас і для України загалом. От ми, кажемо, виступив на оперній сцені Парижа - він об'їздив всі найкращі театри світу…. Для нас він був не тільки Мефістофелем чи Тореодором, для мене особисто він був таким козаком Мамаєм. Я виріс в сім'ї, де на чільній стіні квартири висів, власне, портрет козацького Мамая справжнього. Поруч стояли фотографії Шухевича і Бандери, бо тоді було заборонено категорично, під страхом смерті. І для мене Василь цим Мамаєм і став. І він на війну вже пішов з чубом, з бандурою з піснею і з кулеметом".
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07.08.2020 15:45 Відповісти
а где можно купить автомат?, ну очень надо.
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07.08.2020 17:51 Відповісти
http://zbroyar.ua/karabini/samozaryadni/z-15-1/ Зброяр
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08.08.2020 12:54 Відповісти
 
 