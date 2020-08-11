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Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!". ВІДЕО

Легковий автомобіль в'їхав у натовп білоруських міліціонерів, які блокували учасників акції протесту. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережах, видно, що постраждали щонайменше два міліціонери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Міліція намагалася витягти з машини протестувальника - інша машина збила одного з міліціонерів, почалося переслідування. ВIДЕО

Білорусь (7987) протест (2411) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+49
😈😈😈 дави мусоров. мусора не люди (с) Аваков
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11.08.2020 09:34 Відповісти
+27
Опять старые методики:
"Не рыпайтесь, а-то-путин-нападет".
Ну и сильно это помогло в Крыму?
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11.08.2020 09:40 Відповісти
+24
Интересно - почему страны разные - а мусора - одинаковые?...
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11.08.2020 09:40 Відповісти
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А ***** не може напасти ?
Ви занадто хорошої думки про нього.
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11.08.2020 10:13 Відповісти
Мати такого придурковатого фюрера в сусідній краіні - це знахідка для таких, як Петро та Лука. Завжди все можна на нього звалити всі свої гріхи і залякувати свій народ, щоб втримати владу.
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11.08.2020 10:17 Відповісти
Придурок дуже жваво втручається в справи сусідніх країн.
Вам не здається, що ви значно применшуєте його негативні заслуги ?
Ви ж бачите, скільки проросійського лайна обсіло Зеленського.
Чиї інтереси вони захищають, здогадаєтесь ?
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11.08.2020 10:20 Відповісти
Зеленського обсіли заробітчани у владі. У Петра було те саме.
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11.08.2020 10:21 Відповісти
а совочолому двері ногою відчиняв мертвечук- то є щирий українець зі львову??))
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12.08.2020 08:44 Відповісти
вам грії скаржитись.
самі верещали, що нехай портнов( фактично фуйло) посадить Петра.
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12.08.2020 08:46 Відповісти
От прочитає твій пост і відразу нападе. Ти йому не залишила вибору.
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11.08.2020 10:30 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що він іще не напав ?
Де ви такі дурні беретесь...
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11.08.2020 10:33 Відповісти
Мій прогноз такий: Лука відійде. Будуть нові вибори. Виграє Бабарико і поведе білорксів в кацапське стадо.
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11.08.2020 10:15 Відповісти
Поки Лука відійде, у Білорусі з'являться нові лідери протестів, які заявлять про себе. Так що там бабка надвоє гадала чи буде щось з того Бабарико.
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11.08.2020 10:19 Відповісти
Думаю, що кацапи контролюють те, що відбувається в Білорусі. І якщо шось піде не так , то вони втрутяться.
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11.08.2020 16:40 Відповісти
Интересно - почему страны разные - а мусора - одинаковые?...
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11.08.2020 09:40 Відповісти
такая работа у них, служат власти ,а не народу который их же и кормит
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11.08.2020 09:42 Відповісти
А тебе не дивує, що країни різні, а урки теж однакові ?
Це нормальні люди, різні.
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11.08.2020 09:46 Відповісти
Потому что суть диктаторов одна - людоедская, какими бы словами они не прикрывались.
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11.08.2020 09:47 Відповісти
По аналогії картоплі на двух сусідніх городах. Однаковий клімат, добрива, саджанці і підхід до вирощування.
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11.08.2020 09:54 Відповісти
Однакові совкові принципи комплектування омону ("бєркутасти", "спіцназь"):
- фізична сила;
- відсутність мозку аж до дебілізму;
- садистичні схильності;
- стадний інстинкт;
- несприйняття суспільних цінностей.
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11.08.2020 10:30 Відповісти
В даний час, то не правоохоронці, а цепні пси режиму, і те що вони зараз роблять з людьми, це ще дуже толерантне ставлення до них...
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11.08.2020 09:41 Відповісти
Братья, держитесь!

Лука, вали в Ростов, пока можно.
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11.08.2020 09:44 Відповісти
Ростов уже занят)))
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11.08.2020 09:59 Відповісти
Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!" - Цензор.НЕТ 3005
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11.08.2020 10:09 Відповісти
Мусора мрази
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11.08.2020 09:46 Відповісти
Слабаки!
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11.08.2020 09:53 Відповісти
Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!" - Цензор.НЕТ 5289
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11.08.2020 09:55 Відповісти
Незрозуміло, чому протестувальники без зброї.
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11.08.2020 09:57 Відповісти
Подвезут...
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11.08.2020 10:00 Відповісти
В Октябрьском РУВД Минска задержанных избивают и буквально укладывают штабелями.
Это видят местные жители, снимают и выкладывают в интернет.

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293072677566128128
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11.08.2020 10:02 Відповісти
Только что в телеграм пришло это видео
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11.08.2020 10:05 Відповісти
Модер Цензора вот видео райотдела где на заднем дворе арестованых белорусов кладут штабелями на землю опубликуйте пожалуйста это видео
https://t.me/nexta_live/6685
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11.08.2020 10:03 Відповісти
Чуствую сегодня в Белорусии будет жесткий замес..Оказалось белорусы не сцыкуны ,мы до такого в 2014 не додумались давить мусоров машинами ,был правда экскаватор так диабетик ключи от трактора у Дзынзи забрал
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11.08.2020 10:07 Відповісти
Но по шапке там Петру наваляли за его миролюбные призывы.
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11.08.2020 10:13 Відповісти
Оказалось, что маловато кнуру-пепе наваляли....
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11.08.2020 10:28 Відповісти
Білоруси пішли далі Майдану у стадії до початку використання нарізної зброї.
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11.08.2020 10:25 Відповісти
Хто скаже,коли міліція почне стріляти бойовими?..Я думаю післязавтра,в четвер...Завтра,по законам жанру і згідно баченого нами вже сценарію будуть постріли по тим і тим,направо-наліво...Ну хіба Лукашенко втіче...Але ні,не той чувак...Хоча Янек теж був білорусом...наполовину...
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11.08.2020 10:30 Відповісти
Янек був дєрьмо, байдуже що там написано у метриці.
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11.08.2020 10:46 Відповісти
Навпаки. Лукашенко украінець, А Яник - білорус. Але виявився сциклом.
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11.08.2020 11:20 Відповісти
А ось і Вагнеровці яких не впіймали...
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11.08.2020 10:33 Відповісти
Не удивлюсь, если окажется, что за рулем был ГРУшный провокатор. Это как раз то что нужно пукину - кровь и мясо. И соответственно повод для оказания помощи союзнику. Причем это может случиться даже без просьбы Луки, т.к. "угроза руцкоязычному населению".
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11.08.2020 10:38 Відповісти
Дуже навіть так. Завдання - росхитати Мінськ, а потім завести туди своїх "миротворчиків". Мат у два хода.
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11.08.2020 10:48 Відповісти
І Білорусь "наш"
Пуйло геть. Хабаровську волю. Раша має розвалитись на самодостатні частини
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11.08.2020 10:50 Відповісти
зебила сразу видно издалека, от вас, козлов, воняет кацапнёй. Вы тупо не понимаете, что это такое, когда ДОСТАЛО. Слово гідність не вписывается в ваш лексикон, чмошные зелебобики.
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11.08.2020 16:22 Відповісти
Показательно, что на сходке у луки ( фото на Цензоре) была наша "коммунистическая" шелупонь гр. п. симоненко...
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11.08.2020 10:49 Відповісти
Бог создал людей слабыми и сильными, а Кольт уравнял шансы
Все понты этих "спец, мец и ****" заканчатся ровно на том месте, когда у людей появится настоящее оружие и они смогут себя защитить.
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11.08.2020 10:50 Відповісти
Даже элементарные "коктейли Молотова" -- очень эффективное оружие против ментов.
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11.08.2020 11:20 Відповісти
а що мисливська не зброя, вона є у людей, але ж не дістають.
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11.08.2020 11:34 Відповісти
Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!" - Цензор.НЕТ 3650
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11.08.2020 10:51 Відповісти
Мочу пьет, олимпийскую?
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11.08.2020 11:29 Відповісти
проверяет на допинг
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11.08.2020 13:10 Відповісти
виклади на якийсь норм ресурс, бо той блокує
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11.08.2020 11:35 Відповісти
так видно,так і викладуй
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11.08.2020 11:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XZ3L291A0gM&feature=youtu.be
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11.08.2020 12:07 Відповісти
Братська допомога ....
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11.08.2020 13:26 Відповісти
белорусы, это ваше право, протестовать или не протестовать - воспользуйтесь им, как ВЫ считаете правильным.
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11.08.2020 16:34 Відповісти
Почему то вспомнился Аугусто Пиночет, что творил и тем не менее прожил 91 год.
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12.08.2020 09:00 Відповісти
Где наш Правый Сектор?....самое время белорусским ментам страху нагнать..)))
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12.08.2020 09:10 Відповісти
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