Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!". ВІДЕО
Легковий автомобіль в'їхав у натовп білоруських міліціонерів, які блокували учасників акції протесту. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережах, видно, що постраждали щонайменше два міліціонери.
Топ коментарі
+49 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.08.2020 09:34 Відповісти Посилання
+27 Small Jerboa
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+24 EUkozak
показати весь коментар11.08.2020 09:40 Відповісти Посилання
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Ви занадто хорошої думки про нього.
Вам не здається, що ви значно применшуєте його негативні заслуги ?
Ви ж бачите, скільки проросійського лайна обсіло Зеленського.
Чиї інтереси вони захищають, здогадаєтесь ?
самі верещали, що нехай портнов( фактично фуйло) посадить Петра.
Де ви такі дурні беретесь...
Це нормальні люди, різні.
- фізична сила;
- відсутність мозку аж до дебілізму;
- садистичні схильності;
- стадний інстинкт;
- несприйняття суспільних цінностей.
Лука, вали в Ростов, пока можно.
Это видят местные жители, снимают и выкладывают в интернет.
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293072677566128128
https://t.me/nexta_live/6685
Пуйло геть. Хабаровську волю. Раша має розвалитись на самодостатні частини
Все понты этих "спец, мец и ****" заканчатся ровно на том месте, когда у людей появится настоящее оружие и они смогут себя защитить.