46 374 160
Легковой автомобиль въехал в толпу силовиков в Минске: "Сдохни, сука!". ВИДЕО
Легковой автомобиль въехал в толпу белорусских милиционеров, которые блокировали участников акции протеста. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной в соцсетях видно, что пострадало минимум два милиционера.
Топ комментарии
+49 Підлога Маккартні
показать весь комментарий11.08.2020 09:34 Ответить Ссылка
+27 Small Jerboa
показать весь комментарий11.08.2020 09:40 Ответить Ссылка
+24 EUkozak
показать весь комментарий11.08.2020 09:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви занадто хорошої думки про нього.
Вам не здається, що ви значно применшуєте його негативні заслуги ?
Ви ж бачите, скільки проросійського лайна обсіло Зеленського.
Чиї інтереси вони захищають, здогадаєтесь ?
самі верещали, що нехай портнов( фактично фуйло) посадить Петра.
Де ви такі дурні беретесь...
Це нормальні люди, різні.
- фізична сила;
- відсутність мозку аж до дебілізму;
- садистичні схильності;
- стадний інстинкт;
- несприйняття суспільних цінностей.
Лука, вали в Ростов, пока можно.
Это видят местные жители, снимают и выкладывают в интернет.
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293072677566128128
https://t.me/nexta_live/6685
Пуйло геть. Хабаровську волю. Раша має розвалитись на самодостатні частини
Все понты этих "спец, мец и ****" заканчатся ровно на том месте, когда у людей появится настоящее оружие и они смогут себя защитить.