Легковой автомобиль въехал в толпу силовиков в Минске: "Сдохни, сука!". ВИДЕО

Легковой автомобиль въехал в толпу белорусских милиционеров, которые блокировали участников акции протеста. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной в соцсетях видно, что пострадало минимум два милиционера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Милиция пыталась вытащить из машины протестующего - другая машина сбила одного из милиционеров, началась погоня. ВИДЕО

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Минск (1564) Тихановская Светлана (390)
+49
😈😈😈 дави мусоров. мусора не люди (с) Аваков
11.08.2020 09:34 Ответить
+27
Опять старые методики:
"Не рыпайтесь, а-то-путин-нападет".
Ну и сильно это помогло в Крыму?
11.08.2020 09:40 Ответить
+24
Интересно - почему страны разные - а мусора - одинаковые?...
11.08.2020 09:40 Ответить
А ***** не може напасти ?
Ви занадто хорошої думки про нього.
11.08.2020 10:13 Ответить
Мати такого придурковатого фюрера в сусідній краіні - це знахідка для таких, як Петро та Лука. Завжди все можна на нього звалити всі свої гріхи і залякувати свій народ, щоб втримати владу.
11.08.2020 10:17 Ответить
Придурок дуже жваво втручається в справи сусідніх країн.
Вам не здається, що ви значно применшуєте його негативні заслуги ?
Ви ж бачите, скільки проросійського лайна обсіло Зеленського.
Чиї інтереси вони захищають, здогадаєтесь ?
11.08.2020 10:20 Ответить
Зеленського обсіли заробітчани у владі. У Петра було те саме.
11.08.2020 10:21 Ответить
а совочолому двері ногою відчиняв мертвечук- то є щирий українець зі львову??))
12.08.2020 08:44 Ответить
вам грії скаржитись.
самі верещали, що нехай портнов( фактично фуйло) посадить Петра.
12.08.2020 08:46 Ответить
От прочитає твій пост і відразу нападе. Ти йому не залишила вибору.
11.08.2020 10:30 Ответить
Тобто ти вважаєш, що він іще не напав ?
Де ви такі дурні беретесь...
11.08.2020 10:33 Ответить
Мій прогноз такий: Лука відійде. Будуть нові вибори. Виграє Бабарико і поведе білорксів в кацапське стадо.
11.08.2020 10:15 Ответить
Поки Лука відійде, у Білорусі з'являться нові лідери протестів, які заявлять про себе. Так що там бабка надвоє гадала чи буде щось з того Бабарико.
11.08.2020 10:19 Ответить
Думаю, що кацапи контролюють те, що відбувається в Білорусі. І якщо шось піде не так , то вони втрутяться.
11.08.2020 16:40 Ответить
Интересно - почему страны разные - а мусора - одинаковые?...
11.08.2020 09:40 Ответить
такая работа у них, служат власти ,а не народу который их же и кормит
11.08.2020 09:42 Ответить
А тебе не дивує, що країни різні, а урки теж однакові ?
Це нормальні люди, різні.
11.08.2020 09:46 Ответить
Потому что суть диктаторов одна - людоедская, какими бы словами они не прикрывались.
11.08.2020 09:47 Ответить
По аналогії картоплі на двух сусідніх городах. Однаковий клімат, добрива, саджанці і підхід до вирощування.
11.08.2020 09:54 Ответить
Однакові совкові принципи комплектування омону ("бєркутасти", "спіцназь"):
- фізична сила;
- відсутність мозку аж до дебілізму;
- садистичні схильності;
- стадний інстинкт;
- несприйняття суспільних цінностей.
11.08.2020 10:30 Ответить
В даний час, то не правоохоронці, а цепні пси режиму, і те що вони зараз роблять з людьми, це ще дуже толерантне ставлення до них...
11.08.2020 09:41 Ответить
Братья, держитесь!

Лука, вали в Ростов, пока можно.
11.08.2020 09:44 Ответить
Ростов уже занят)))
11.08.2020 09:59 Ответить
Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!" - Цензор.НЕТ 3005
11.08.2020 10:09 Ответить
Мусора мрази
11.08.2020 09:46 Ответить
Слабаки!
11.08.2020 09:53 Ответить
Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!" - Цензор.НЕТ 5289
11.08.2020 09:55 Ответить
Незрозуміло, чому протестувальники без зброї.
11.08.2020 09:57 Ответить
Подвезут...
11.08.2020 10:00 Ответить
В Октябрьском РУВД Минска задержанных избивают и буквально укладывают штабелями.
Это видят местные жители, снимают и выкладывают в интернет.

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293072677566128128
11.08.2020 10:02 Ответить
Только что в телеграм пришло это видео
11.08.2020 10:05 Ответить
Модер Цензора вот видео райотдела где на заднем дворе арестованых белорусов кладут штабелями на землю опубликуйте пожалуйста это видео
https://t.me/nexta_live/6685
11.08.2020 10:03 Ответить
Чуствую сегодня в Белорусии будет жесткий замес..Оказалось белорусы не сцыкуны ,мы до такого в 2014 не додумались давить мусоров машинами ,был правда экскаватор так диабетик ключи от трактора у Дзынзи забрал
11.08.2020 10:07 Ответить
Но по шапке там Петру наваляли за его миролюбные призывы.
11.08.2020 10:13 Ответить
Оказалось, что маловато кнуру-пепе наваляли....
11.08.2020 10:28 Ответить
Білоруси пішли далі Майдану у стадії до початку використання нарізної зброї.
11.08.2020 10:25 Ответить
Хто скаже,коли міліція почне стріляти бойовими?..Я думаю післязавтра,в четвер...Завтра,по законам жанру і згідно баченого нами вже сценарію будуть постріли по тим і тим,направо-наліво...Ну хіба Лукашенко втіче...Але ні,не той чувак...Хоча Янек теж був білорусом...наполовину...
11.08.2020 10:30 Ответить
Янек був дєрьмо, байдуже що там написано у метриці.
11.08.2020 10:46 Ответить
Навпаки. Лукашенко украінець, А Яник - білорус. Але виявився сциклом.
11.08.2020 11:20 Ответить
А ось і Вагнеровці яких не впіймали...
11.08.2020 10:33 Ответить
Не удивлюсь, если окажется, что за рулем был ГРУшный провокатор. Это как раз то что нужно пукину - кровь и мясо. И соответственно повод для оказания помощи союзнику. Причем это может случиться даже без просьбы Луки, т.к. "угроза руцкоязычному населению".
11.08.2020 10:38 Ответить
Дуже навіть так. Завдання - росхитати Мінськ, а потім завести туди своїх "миротворчиків". Мат у два хода.
11.08.2020 10:48 Ответить
І Білорусь "наш"
Пуйло геть. Хабаровську волю. Раша має розвалитись на самодостатні частини
11.08.2020 10:50 Ответить
зебила сразу видно издалека, от вас, козлов, воняет кацапнёй. Вы тупо не понимаете, что это такое, когда ДОСТАЛО. Слово гідність не вписывается в ваш лексикон, чмошные зелебобики.
11.08.2020 16:22 Ответить
Показательно, что на сходке у луки ( фото на Цензоре) была наша "коммунистическая" шелупонь гр. п. симоненко...
11.08.2020 10:49 Ответить
Бог создал людей слабыми и сильными, а Кольт уравнял шансы
Все понты этих "спец, мец и ****" заканчатся ровно на том месте, когда у людей появится настоящее оружие и они смогут себя защитить.
11.08.2020 10:50 Ответить
Даже элементарные "коктейли Молотова" -- очень эффективное оружие против ментов.
11.08.2020 11:20 Ответить
а що мисливська не зброя, вона є у людей, але ж не дістають.
11.08.2020 11:34 Ответить
Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!" - Цензор.НЕТ 3650
11.08.2020 10:51 Ответить
Мочу пьет, олимпийскую?
11.08.2020 11:29 Ответить
проверяет на допинг
11.08.2020 13:10 Ответить
виклади на якийсь норм ресурс, бо той блокує
11.08.2020 11:35 Ответить
так видно,так і викладуй
11.08.2020 11:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XZ3L291A0gM&feature=youtu.be
11.08.2020 12:07 Ответить
Братська допомога ....
11.08.2020 13:26 Ответить
белорусы, это ваше право, протестовать или не протестовать - воспользуйтесь им, как ВЫ считаете правильным.
11.08.2020 16:34 Ответить
Почему то вспомнился Аугусто Пиночет, что творил и тем не менее прожил 91 год.
12.08.2020 09:00 Ответить
Где наш Правый Сектор?....самое время белорусским ментам страху нагнать..)))
12.08.2020 09:10 Ответить
