ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал. ВIДЕО
Як ОПЗЖ збирається зомбувати киян перед виборами і хто дозволяє ватний шабаш? Про це сьогодні в "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Медіаокупація триває, цього разу - йдеться про запуск свіжого каналу Kyiv.live. Він належить ще одному нардепу партії Віктора Медведчука (і заодно товаришу Віталія Кличка) - забудовнику Вадиму Столару.
Нове творіння Олексія Семенова витягло на світ божий забутих і притрушених нафталіном зірок 90-х, але не обійшлося і без "преміум-гостя" за квотою Коломойського - Олександра Дубінського. Звісно, хто, як не він, краще розкаже про "соросят" і поганий МВФ?
Хто винен і що робити? Чому Нацрада дозволяє поширення ватного вірусу найбільшими містами України? Як зупинити цю медіаокупацію і кому за неї подякувати? Як гадаєте, хто має боротися із розростанням ватної медіаімперії?
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пияр, езда по ушам об успешности размыла моральные границы (не комильфо, моветон)
вы садитесь играть в шахматы ходите пешкой, а противник вас доской по ушам и с ноги по яйцам
вы офигиваете, а он удивлен, шо вы в трансе - он же выиграл
так и с политиками олигархами
и шо нам нариду с эти делать?
справжній українець повинен розуміти, що ватник, якого вони роблять через ТВ,
це той, що знаходиться поруч з вами - це
майбутній ваш а не їх вбивця , це вбивця ваших дітей, це - вбивця вашої країни! Це, в
майбутньому - снаряд , куля чи бомба, котра попаде в ваш будинок !
мертвечук це чудово
розуміє, роблячи свою криваву справу в Україні, разом з бандою тих палачів, та
майбутніх катів, котрих він тримає біля
себе за путінські та за ваші гроші, сумлінні та поважні платники податків !!! чому це не припиняется, а напроти? та тому, що це- оманський договорняк зеленського !
Вам не нравятся эти каналы? Так не воняйте тут, а сделайте ТРИ вещи:
1. Выучите законодательство, которое определяет "антиукраинскую деятельность"
2. Соберите единомыщленников и прочёсывайте весь ватный телевизор в поисках нормативной "антиукраинской деятельности".
3. Докуметально фиксируйте и направляйте заявление в СБУ или кто там этим занимается.
А если действия нацрады тебя не устраивают - см. выше!
важно кто и как считает
порохоботы! ваша версия
даю подсказочку
жрите, не подавитесь свои 30 серебрянников, ****** гребаные
За 5 лет не построил ни одной станции метро, имея бюджет в профиците и неработающем, изголодающем по работе Метрострое!
Строит, в 3 дорого, очень долго и по дурному, раз переделывается постоянно за наш счет.
Притула нормальный кандидат!
телеящик - ЗЛО
медведчука достойно противостоит только телеканал , "Эспрессо " ,в основном
за счёт его телеведущего Виталия Портникова ,на мой взгляд
самого образованного ,талантливого и проукраинского журналиста в Украине.
Это очень мало .
Нет конкуренции ,вот это главная беда. Медведчук видимо хорошо платит
ведущим и гостям своих каналов ,там профессионально промывают мозги ,прикрываясь свободой слова. Сегодня закрыть все его каналы до выборов не реально .
Нужно срочно укреплять проукраинские телеканалы высокопрофессиональными,
харизматичными журналистами.
ГОРИ ВАТА, ГОРИ