ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал. ВIДЕО

Як ОПЗЖ збирається зомбувати киян перед виборами і хто дозволяє ватний шабаш? Про це сьогодні в "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Медіаокупація триває, цього разу - йдеться про запуск свіжого каналу Kyiv.live. Він належить ще одному нардепу партії Віктора Медведчука (і заодно товаришу Віталія Кличка) - забудовнику Вадиму Столару.

Нове творіння Олексія Семенова витягло на світ божий забутих і притрушених нафталіном зірок 90-х, але не обійшлося і без "преміум-гостя" за квотою Коломойського - Олександра Дубінського. Звісно, хто, як не він, краще розкаже про "соросят" і поганий МВФ?

Хто винен і що робити? Чому Нацрада дозволяє поширення ватного вірусу найбільшими містами України? Як зупинити цю медіаокупацію і кому за неї подякувати? Як гадаєте, хто має боротися із розростанням ватної медіаімперії?

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