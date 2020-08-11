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ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал. ВIДЕО

Як ОПЗЖ збирається зомбувати киян перед виборами і хто дозволяє ватний шабаш? Про це сьогодні в "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Медіаокупація триває, цього разу - йдеться про запуск свіжого каналу Kyiv.live. Він належить ще одному нардепу партії Віктора Медведчука (і заодно товаришу Віталія Кличка) - забудовнику Вадиму Столару.

Нове творіння Олексія Семенова витягло на світ божий забутих і притрушених нафталіном зірок 90-х, але не обійшлося і без "преміум-гостя" за квотою Коломойського - Олександра Дубінського. Звісно, хто, як не він, краще розкаже про "соросят" і поганий МВФ?

Хто винен і що робити? Чому Нацрада дозволяє поширення ватного вірусу найбільшими містами України? Як зупинити цю медіаокупацію і кому за неї подякувати? Як гадаєте, хто має боротися із розростанням ватної медіаімперії?

Залишайте коментар, ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на оновлення! Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

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Автор: 

вибори (6727) Київ (19799) Столар Вадим (65) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+39
Йому можна запускати. В нас же СБУ вже немає завдяки зеленському та баканову.
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11.08.2020 14:59 Відповісти
+30
ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал - Цензор.НЕТ 8850
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11.08.2020 16:00 Відповісти
+24
Да идешь ты нах, балабол. Практически все украинские частоты нацканалов с 2005 года были скуплены газпромом и его структурами, через рыгов. Каналы ***** и так контролировал мертвячук. Это было ясно по их содержанию. На кануне выборов, он лишь всплыл на поверхность и легализовался, потому, что получил указание кремля баллотироваться в президенты. А теперь именно ТЫ ЕГО ВЫБЕРЕШЬ, со своей тупой позицией. Противостоять кремлю и его людям сегодня может только один политик - Порошенко. Точка!
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11.08.2020 15:50 Відповісти
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ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал - Цензор.НЕТ 7567
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11.08.2020 15:07 Відповісти
А все-таки хорошо, что нами руководит не какой дурачок, да?
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11.08.2020 15:13 Відповісти
ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал - Цензор.НЕТ 4800
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11.08.2020 15:12 Відповісти
Меня, честно говоря, просто удивляет слепота и глухота патриотов, которые являются искренними сторонниками Порошенко. Они готовы чем угодно и как угодно оправдать явные зашквары своего кумира, одним из которых является становление и рост при его президенстве медиаимперии Медведчука. Но все же я считаю, что его ботов здесь гораздо больше, чем невинных заблудших овец.
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11.08.2020 15:24 Відповісти
в Украине, как и во всем мире развитие цивилизации остановилось и начался ее закат.... кризис лидеров - первое проявление. Люди деградируют, упрощают и скатываются к простым вещам, которые несколько прошлый век вбивала реклама - чем проще - тем лучше. В итоге наступило время Трампа, Зеленского и Лукашенко с Путиным.... Если раньше каждый человек был всесторонне образован, то сейчас все узкоспециализированные моллюски, обитающие у кормовых базах 1300000 олигархов, которые в свою очередь не создали для человечества ничего полезного - лишь детей на порше кайенах....
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11.08.2020 15:37 Відповісти
как по мне люди одинаковые, шо 100 лет назад, шо сейчас
подтверждение - одни и те же грабли
пияр, езда по ушам об успешности размыла моральные границы (не комильфо, моветон)

вы садитесь играть в шахматы ходите пешкой, а противник вас доской по ушам и с ноги по яйцам
вы офигиваете, а он удивлен, шо вы в трансе - он же выиграл
так и с политиками олигархами
и шо нам нариду с эти делать?
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11.08.2020 16:24 Відповісти
а насчет проще - гениальное простое
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11.08.2020 16:31 Відповісти
Да идешь ты нах, балабол. Практически все украинские частоты нацканалов с 2005 года были скуплены газпромом и его структурами, через рыгов. Каналы ***** и так контролировал мертвячук. Это было ясно по их содержанию. На кануне выборов, он лишь всплыл на поверхность и легализовался, потому, что получил указание кремля баллотироваться в президенты. А теперь именно ТЫ ЕГО ВЫБЕРЕШЬ, со своей тупой позицией. Противостоять кремлю и его людям сегодня может только один политик - Порошенко. Точка!
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11.08.2020 15:50 Відповісти
Поставь себе эту точку на лбу. Впрочем... я не хочу тебя обижать. Ты видимо из тех, кто заблуждается искренне.
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11.08.2020 15:56 Відповісти
Ефект Данинга-Крюгера - це як раз про тебе. Лікуйся, імбецил.
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11.08.2020 16:10 Відповісти
И КАК ДАВНО ТЫ О НЕМ В ВИКИПЕДИИ ВЫЧИТАЛ?
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11.08.2020 16:12 Відповісти
Так, хоч Порох і не мій кумир, але на даний момент організувати спротив кацапам може тільки він.
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12.08.2020 09:00 Відповісти
Тільки дебіл може брехати, що "медиаимперия Медведчука" утворилася після Майдану Гідності. Оскільки такому дебілу невідомо, що анали 112 та Нюсван вже функціонували під час Майдану. А те, що вони переоформляли юридичних власників (до речі, досі фактичного - мертвечука - не вказують досі) - на це досі ради (в межах Закону) не можна дати.
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11.08.2020 15:51 Відповісти
Это объяснение дебила для дебилов.
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11.08.2020 15:53 Відповісти
для вас, дебілів факти - "не объяснение".
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11.08.2020 15:55 Відповісти
Это не факты, а их интерпретация в твоем приболевшем мозгу. Извини.
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11.08.2020 16:00 Відповісти
Ты ватник классический. Следующее твое выступление должно звучать так:"А вы докажите!"
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11.08.2020 21:51 Відповісти
Народ ! кожен
справжній українець повинен розуміти, що ватник, якого вони роблять через ТВ,
це той, що знаходиться поруч з вами - це
майбутній ваш а не їх вбивця , це вбивця ваших дітей, це - вбивця вашої країни! Це, в
майбутньому - снаряд , куля чи бомба, котра попаде в ваш будинок !

мертвечук це чудово
розуміє, роблячи свою криваву справу в Україні, разом з бандою тих палачів, та
майбутніх катів, котрих він тримає біля
себе за путінські та за ваші гроші, сумлінні та поважні платники податків !!! чому це не припиняется, а напроти? та тому, що це- оманський договорняк зеленського !
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11.08.2020 15:27 Відповісти
Это началось давно при Яныке, при Порошенко ( при его молчаливом не сопротивлении и договорняках) все это дело возглавил куратор, он же кум Путина Медведчук , захватывая канал за каналом, после прихода Зе, компания захвата СМИ Украины под Медведчука ( Путина) приобрело завершающую стадию, тем более после того как к ним присоединился Беня. На данный момент по факту в воюющей седьмой год стране 90-95% СМИ находится в руках открытых пособников агрессора и капитулянтов.. Ну и как Украина и мы с вами можем в таких условиях говорить об не то что о победе над врагом, а хотя бы о возможности отстоять независимость того, что еще не стало "протекторатом", "федеральным округом" или что там они нам приготовили. В какой стране мира подобное вообще возможно, учитывая войну и оккупацию 14% территории. Наверное подобных прецедентов нет в мировой истории. Вот такая невеселая история... ( в связи с этим возникает убеждение что крупный бизнес, олигархат, политическую "элиту" разных направлений - т.е. всех тех кто в самом деле правит страной удерживает от капитуляции только одно - народ и его реакция, поэтому и будут зомбировать через СМИ, положат под коронавирус если нужно сотни тысяч, ввергнут в нищету и безысходность, что бы было легче сломать и принудить согласиться на все.
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11.08.2020 15:29 Відповісти
Не розумію, хто взагалі дивиться ці довбані канали?
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11.08.2020 15:38 Відповісти
На жаль багато, навіть етнічних українців-бовдурів досить.(( Бо дурні. Не здатні до критичного аналізу перебігу подій.
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11.08.2020 16:02 Відповісти
+1005000!!!!
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11.08.2020 15:39 Відповісти
Всем заткнуться и слушать!
Вам не нравятся эти каналы? Так не воняйте тут, а сделайте ТРИ вещи:
1. Выучите законодательство, которое определяет "антиукраинскую деятельность"
2. Соберите единомыщленников и прочёсывайте весь ватный телевизор в поисках нормативной "антиукраинской деятельности".
3. Докуметально фиксируйте и направляйте заявление в СБУ или кто там этим занимается.
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11.08.2020 15:40 Відповісти
а на кой ляд нам Нацрада нужна? Это их прямая обязанность, но там сборище слепо-глухо-немых во главе с принцессой Нюниэль - Герасимьюк
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11.08.2020 15:50 Відповісти
Ну так если ты всю ответственность полагаешь на Нацраду - сиди тихо и не возмущайся.
А если действия нацрады тебя не устраивают - см. выше!
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11.08.2020 15:56 Відповісти
а ты многих "на чистую воду вывел"? поведай
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11.08.2020 15:59 Відповісти
А я и не бубню "Закрыть!" "Разагнать!"...
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11.08.2020 18:28 Відповісти
То есть сидишь тихо ?
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11.08.2020 19:12 Відповісти
Він смердить на Цензорі.
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12.08.2020 02:43 Відповісти
В данном контексте "сидеть тихо" означает не бубнить "Закрыть!" "Разагнать!"...
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12.08.2020 09:25 Відповісти
С этим политическим импотентом Зе, жидо-кацапье постепенно оккупирует всю Украину.
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11.08.2020 15:44 Відповісти
Я вже перестав дивитися навіть новини по національних каналах.
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11.08.2020 15:47 Відповісти
ЭТО ПАРАШЕНКО ПЕРВЫЙ ДАЛ ТЕЛЕВИЗОР МЕДВЕДЧУК, А ГДЕ ВЕНЕДИКТОВА???????ПОРА РАБОТАТЬ ДЛЯ СТРАНЫ!!!!!!
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11.08.2020 15:47 Відповісти
Все эти ватные помойки скоро спалим и закроем.дело времени
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11.08.2020 15:56 Відповісти
Не забувай, що по-перше вони працюють з 2005 року, як мінімум. По-друге, або Україна демократична країна, або спалюємо і залишаемось сам на сам з мордором.
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11.08.2020 16:04 Відповісти
Демократія кінчається там, де починається загроза національній безпеці. США це продемонструвала.
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11.08.2020 17:47 Відповісти
По-перше, Амеріка не має такого сусіда-ворога. По-друге, вони мають сильні суспільні інститути і інтитуції, що ні в кого не буде сумніву що до демократичності країни. По третє, в них не має такой великої п"ятої колони, яка має свої потужні масмедіа для пропаганди того, що в нас ніби не має демократії.
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11.08.2020 20:41 Відповісти
А что ТВ еще смотрят?
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11.08.2020 16:00 Відповісти
А Зеленский откуда ?
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11.08.2020 19:14 Відповісти
ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал - Цензор.НЕТ 8850
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11.08.2020 16:00 Відповісти
Та ті ж самі зе-біли і вибирали
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11.08.2020 16:05 Відповісти
неважно кто и как голосует
важно кто и как считает
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11.08.2020 16:53 Відповісти
23% 61% Там можлива фальсифікація як на московії чи в Бєларусі
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11.08.2020 17:27 Відповісти
100%!
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11.08.2020 19:35 Відповісти
Це був український Вацлав Гавел, якого вбили "орли Кучми".
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11.08.2020 19:36 Відповісти
Той самий Столар, який щоночі засідав у Порошенка...
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11.08.2020 16:28 Відповісти
Місце антиукраїнських кроліков і їм подібним у в'язниці, а не на ТБ.
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11.08.2020 16:31 Відповісти
Освежевать и на фарш пустить
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Цікаво, а хто продає їм ті ТВ канали? Хто був власником-попередником.
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11.08.2020 16:32 Відповісти
Це був канал Рабінович-ТВ. Яким був ватним, таким і зостався. Нема тут ніякої сенсації.
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11.08.2020 19:28 Відповісти
А нафуя ВИ їх рекламуєте? - ВАМ вони доплачують?
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11.08.2020 16:32 Відповісти
Как благодарить за ватную медиаоккупацию?

порохоботы! ваша версия
даю подсказочку
жрите, не подавитесь свои 30 серебрянников, ****** гребаные
ТБ-вати стає більше. Як Медведчук і Ко запустили черговий канал - Цензор.НЕТ 1524
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11.08.2020 16:50 Відповісти
А на куя ти дебіле "рошенки" жер, тепер не можеш "зіскочити"?
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12.08.2020 09:05 Відповісти
дебила - твой мама и папа
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12.08.2020 11:14 Відповісти
Кличка надо гнать, как мера Киева! Забебал свои дерибаном бюджета через ежегодные ремонты дорог на одних и тех же участках и с созданием постоянных пробок.
За 5 лет не построил ни одной станции метро, имея бюджет в профиците и неработающем, изголодающем по работе Метрострое!
Строит, в 3 дорого, очень долго и по дурному, раз переделывается постоянно за наш счет.
Притула нормальный кандидат!
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11.08.2020 17:05 Відповісти
Короче оккупация медиапространства нашей страны продолжается и за это стоит поблагодарить шоколадника ,при молчаливом бездействии (или содействии) которого,мертвечук стал скупать телеэфир нашей страны ,а теперь вот создаёт новые телеканалы уже при молчаливом бездействии, зенелоха ,хотя в случае пианиста при 100% содействии
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11.08.2020 17:06 Відповісти
Пока этого ходячего трупа не накормят Таллием иди Ботулотоксином, толку не будет!
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11.08.2020 17:26 Відповісти
Те структуры которые должны защищать Украину бездействуют. Только представьте себе, чтобы в России свободно вещали каналы которые пропагандируют уничтожение самой России или ее распад на "народные республики". Если бы кто попытался канал не успел бы даже открыться, все бы конфисковали, а собственнику влепили в лучшем случае 25 лет или пожизненно. А в Украине бардак.
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11.08.2020 18:11 Відповісти
Не бардак ,а политика зелёной власти .За шесть лет войны в кремле поняли ,что силой им Украину не подчинить и поменяв тактику, сейчас они хотят ,как в россии с помощью телевизора и шариёв -соловьёвых одурманить мозги населению
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11.08.2020 18:19 Відповісти
В Киеве вряд ли будет большой успех у этого гавноканала, здесь ватных голов, которым срать можно в головы, в % отношении не так много, как в Одессе и в Даунбассе. А вообще Зеленский "молодец", выполняет все хотелки путина и его пятой колоны в Украине, в ОП у него сплошные агенты кремля.
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11.08.2020 18:46 Відповісти
в Україні з 1990-х немає українського телебачення
телеящик - ЗЛО
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11.08.2020 19:04 Відповісти
СМИ - это четвёртая власть . На сегодня информационным телеканалам
медведчука достойно противостоит только телеканал , "Эспрессо " ,в основном
за счёт его телеведущего Виталия Портникова ,на мой взгляд
самого образованного ,талантливого и проукраинского журналиста в Украине.
Это очень мало .
Нет конкуренции ,вот это главная беда. Медведчук видимо хорошо платит
ведущим и гостям своих каналов ,там профессионально промывают мозги ,прикрываясь свободой слова. Сегодня закрыть все его каналы до выборов не реально .
Нужно срочно укреплять проукраинские телеканалы высокопрофессиональными,
харизматичными журналистами.
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11.08.2020 19:43 Відповісти
Я знаю чому Медведчук скупає телеканали і хто йому це позволяє. Да, імено ПОЗ-ВО-ЛЯЄ (!!!) Це ви, УРОДИ, так званиий народ України і націоналісти засрані. Згадайте, як ця націоналістична бидлота пікетували то Луценка, то Гонтарєву, то перекривали залізнуцю на Донбасі. Де це бидло продажне зараз??? Де Підарасюк, Семенченко, Тягнибок, Єгорка Соболєв, Мустафка, Коханівський...??? Де ці іуди??? Не можна їх випускати з поля зору...
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11.08.2020 19:28 Відповісти
Подякуємо Вальцману за повернення Мертвечука з політичного кладовища і за сприяння у створенні його медіаімперії для дебілів. Хоча ця імперія вкрай жалюгідна - невеличка купка маргіналів до 20 голів крупного рогатого скота ходить по черзі на 112, ЗІК, НьюзВан, Наш і видають одні і ті ж самі висери. Судячи з просмотрів на Ю Туб, найбільше дивляться 112, але не сказати, що надто масово, а всі канали мають вкрай жалюгідну статистику. Додастся іще 2 таких жалюгідних. Але показовий сам факт, що при Зебілі Мертвечук продовжує себе так же вільно почувати, як і при своєму другу Вальцмані
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11.08.2020 20:21 Відповісти
Ужос!Пора подыматься и жечь сцаную вату напалмом!!! Паразита Медведку вон из УКраины!!!
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11.08.2020 20:33 Відповісти
Для влади - війна, внутрішній конфлікт і таке подібне - як булка з маслом. Це по суті відведення уваги від себе. Думати, що "це" все випадково - помилка !! Це все ретельно прорахована політика.
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11.08.2020 22:07 Відповісти
проблема не в мертвячуке и его каналах, не в нацсовете, проблема в том, что у подобного дерьма есть зритель. а пока есть лох, хавающий эту ватную ТВ-хрень, кормилец для этого лоха всегда найдется, не мертвячук, так другой кремлевский выкидыш.
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11.08.2020 22:12 Відповісти
"Хто винен і що робити?" Винне хохлобидло, яке повірило в кацапську казочку про "поганого Порошенко" і проголосувало за малоросів. "Що робити?" - готуватися до нового наступу москалів і бути готовими до удару в спину опзжопників і інших, в тому числі "зелених", кацапів і малоросів.
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12.08.2020 08:57 Відповісти
Медиаоккупация продолжается, на этот раз - речь о запуске свежего канала Kyiv.live. Он принадлежит еще одному нардепу партии Виктора Медведчука (и заодно товарищу Виталия Кличко) - застройщику Вадиму Столару. Источник: https://censor.net/v3213069

ГОРИ ВАТА, ГОРИ
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12.08.2020 09:46 Відповісти
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