ТВ-ваты становится больше. Как Медведчук и Ко запустили очередной канал. ВИДЕО

Как ОПЗЖ собирается зомбировать киевлян перед выборами и кто позволяет этот ватный шабаш? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Медиаоккупация продолжается, на этот раз - речь о запуске свежего канала Kyiv.live. Он принадлежит еще одному нардепу партии Виктора Медведчука (и заодно товарищу Виталия Кличко) - застройщику Вадиму Столару.

Новое творение Алексея Семенова извлекло на свет божий забытых и пропитанных нафталином звезд 90-х, но не обошлось и без "премиум-гостя" по квоте Коломойского - Александра Дубинского. Конечно, кто же лучше расскажет про "соросят" и плохом МВФ?

Кто виноват и что делать? Почему Нацсовет позволяет распространение ватного вируса по крупнейшим городам Украины? Как остановить эту медиаоккупацию и кого за нее благодарить? Как думаете, кто должен бороться с разрастанием ватной медиаимперии?

