Стіну пам'яті героїв у Києві оновили й освятили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Михайлівській площі в Києві відкрили й освятили оновлену Стіну пам'яті героїв, полеглих у російсько-українській війні.
Освячення стіни здійснив митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ПЦУ), повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На оновленій стіні розміщено фото 4,5 тис. загиблих захисників України. Тепер фотографію конкретної людини легко знайти завдяки спеціальним тимчасовим фреймам, - розповів журналістам представник ініціативної групи, що займалася оновленням стіни, Павло Нетеса.
Стіну оновили за гроші небайдужих громадян, волонтерів та Православної Церкви України.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Царство Небесне.