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Стіну пам'яті героїв у Києві оновили й освятили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайлівській площі в Києві відкрили й освятили оновлену Стіну пам'яті героїв, полеглих у російсько-українській війні.

Освячення стіни здійснив митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ПЦУ), повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На оновленій стіні розміщено фото 4,5 тис. загиблих захисників України. Тепер фотографію конкретної людини легко знайти завдяки спеціальним тимчасовим фреймам, - розповів журналістам представник ініціативної групи, що займалася оновленням стіни, Павло Нетеса.

Стіну оновили за гроші небайдужих громадян, волонтерів та Православної Церкви України.

Автор фото і відео - Олег Богачук

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Стіну памяті героїв у Києві оновили й освятили 14
Стіну памяті героїв у Києві оновили й освятили 15


Стіну памяті героїв у Києві оновили й освятили 16
Стіну памяті героїв у Києві оновили й освятили 17
Стіну памяті героїв у Києві оновили й освятили 18

Стіну памяті героїв у Києві оновили й освятили 19

Автор: 

пам’ять (1186) Богачук Олег (1457) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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https://www.youtube.com/watch?v=ruR7W-dH4_8&feature=youtu.be Головний ЗЕбіл країни знов збирає масовку - чим закінчиться в цей раз?
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20.08.2020 17:31 Відповісти
Шоумен.
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20.08.2020 17:47 Відповісти
Вечная память героям!
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20.08.2020 17:34 Відповісти
Оновили...
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20.08.2020 17:36 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ Стену памяти героев в Киеве обновили и освятили - Цензор.НЕТ 8776
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20.08.2020 17:51 Відповісти
Тільки на перший спас відвідували, розклали маковійчиків
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Тобто з'явились нові прізвища.
Царство Небесне.
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20.08.2020 18:32 Відповісти
Слава нашим Героям !
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20.08.2020 22:13 Відповісти
 
 