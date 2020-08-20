Стіну пам'яті героїв у Києві оновили й освятили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайлівській площі в Києві відкрили й освятили оновлену Стіну пам'яті героїв, полеглих у російсько-українській війні.

Освячення стіни здійснив митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ПЦУ), повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На оновленій стіні розміщено фото 4,5 тис. загиблих захисників України. Тепер фотографію конкретної людини легко знайти завдяки спеціальним тимчасовим фреймам, - розповів журналістам представник ініціативної групи, що займалася оновленням стіни, Павло Нетеса.

Стіну оновили за гроші небайдужих громадян, волонтерів та Православної Церкви України.

Автор фото і відео - Олег Богачук



































