Стену памяти героев в Киеве обновили и освятили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайловской площади в Киеве открыли и освятили обновленную Стену памяти героев, павших в российско-украинской войне.

Освящение стены провел митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (ПЦУ), сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На обновленной стене размещены фото 4,5 тыс. погибших защитников Украины. Теперь фотографию конкретного человека легко найти благодаря специальным временным фреймам, - рассказал журналистам представитель инициативной группы, занимавшейся обновлением стены, Павел Нетесов.

Стену обновили за деньги неравнодушных граждан, волонтеров и Православной Церкви Украины.

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Автор фото и видео - Олег Богачук



































