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Стену памяти героев в Киеве обновили и освятили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайловской площади в Киеве открыли и освятили обновленную Стену памяти героев, павших в российско-украинской войне.

Освящение стены провел митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (ПЦУ), сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На обновленной стене размещены фото 4,5 тыс. погибших защитников Украины. Теперь фотографию конкретного человека легко найти благодаря специальным временным фреймам, - рассказал журналистам представитель инициативной группы, занимавшейся обновлением стены, Павел Нетесов.

Стену обновили за деньги неравнодушных граждан, волонтеров и Православной Церкви Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Умер воин-доброволец Руслан Карпец, которому в 2014 году оторвало руку во время обстрела наемниками РФ Дебальцево из ГРАДов. ФОТО

Автор фото и видео - Олег Богачук

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Автор: 

память (1494) Богачук Олег (1462) Епифаний (346) ПЦУ (788)


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https://www.youtube.com/watch?v=ruR7W-dH4_8&feature=youtu.be Головний ЗЕбіл країни знов збирає масовку - чим закінчиться в цей раз?
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20.08.2020 17:31 Ответить
Шоумен.
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20.08.2020 17:47 Ответить
Вечная память героям!
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20.08.2020 17:34 Ответить
Оновили...
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20.08.2020 17:36 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ Стену памяти героев в Киеве обновили и освятили - Цензор.НЕТ 8776
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20.08.2020 17:51 Ответить
Тільки на перший спас відвідували, розклали маковійчиків
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20.08.2020 18:28 Ответить
Тобто з'явились нові прізвища.
Царство Небесне.
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20.08.2020 18:32 Ответить
Слава нашим Героям !
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20.08.2020 22:13 Ответить
 
 