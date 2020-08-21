Козак Лозовий, який розрубав огірок Зеленському, пішов у політику. ВIДЕО

Артист кінного театру із Запоріжжя Андрій Лозовий, який розрубав огірок на долоні у президента Володимира Зеленського, балотуватиметься до місцевої міськради.

Про це повідомила у Фейсбуці радниця голови Запорізької ОДА з питань реалізації гендерної політики в області Тетяна Ковиліна, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашій команді "Справжніх дій" з'явився справжній козак, кандидат у депутати міської ради Андрій Лозовий, який розрубав навпіл огірок президенту Зеленському", - написала вона.

Володимир Зеленський був із робочим візитом у Запоріжжі 19-20 серпня. Під час відвідування Хортиці він взяв участь в одному з трюків. Йому на долоню поклали невеликий огірок, і під звуки барабанів той самий артист Лозовий за допомогою гострої шаблі ефектно розрізав овоч, не пошкодивши при цьому руку.











