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Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику. ВИДЕО

Артист конного театра из Запорожья Андрей Лозовой, разрубивший огурец на ладони у президента Владимира Зеленского, будет баллотироваться в местный горсовет.

Об этом сообщила в Фейсбуке советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина, информирует Цензор.НЕТ.

"В нашей команде "Настоящих действий" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому", – написала она.

Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику 01

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Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Запорожье 19-20 августа. Во время посещения Хортицы он принял участие в одном из трюков. Ему на ладонь положили небольшой огурец, и под звуки барабанов тот самый артист Лозовой с помощью острой сабли эффектно разрезал овощ, не повредив при этом руку.

Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику 02
Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику 03
Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику 04
Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику 05

Автор: 

Запорожье (2651) Зеленский Владимир (20336) казаки (179)


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Топ комментарии
+66
А міг би увійти в історію...
Шкода.
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21.08.2020 21:44
+55
Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику - Цензор.НЕТ 6968
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21.08.2020 21:47
+42
Вы тоже смотрели это видео с надеждой?)
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21.08.2020 21:56
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Усе в украине устали от дурака. ДУРАК И ПРЕДАТЕДЬ УХАДЗИ, МРАЗЬ.
Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.
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21.08.2020 22:19 Ответить
Нехай іде в синагогу, а не в політику. І буде обрізать щодня кошерні огірки за зелене бабло.
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21.08.2020 22:20 Ответить
Фрик-шоу на марше, и это печально
Этот козак Украину защищал? Или военкому сказал "дяденька я не настоящий сварщик, я маску нашел"
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21.08.2020 22:23 Ответить
И ведь найдутся идиоты проголосуют.
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21.08.2020 22:25 Ответить
Во,порохобратья и порохосестры приняли боевую стойку,и обсасывают разрубленный огурец.Ну что,убогие?Не засцал Зе?Не сыкло зеленое?Быстро переобувайтесь.Сами бы смогли не опустить руку?
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22.08.2020 16:03 Ответить
сможет ли он после отрубания иметь ещё детей ? )
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21.08.2020 22:27 Ответить
Так помідорчики ж на місці !
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21.08.2020 22:37 Ответить
А как же отрубать руки ворам?😁
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22.08.2020 08:06 Ответить
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:30 Ответить
Как же теперь Зеленский с разрубленным пополам огурцом?

Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику - Цензор.НЕТ 141
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21.08.2020 22:38 Ответить
Отростит новый, надо же чем то на рояле играть
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22.08.2020 12:07 Ответить
Циркумизация огурца - и сходу в политику. А если дыни? То в президенты?
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21.08.2020 22:39 Ответить
1хоча б написали, щоб ні в якому разі не повторювали таке 2. Так там двійник був чи що?
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21.08.2020 22:43 Ответить
Про власника ГО "Справжні дії".http://izdato.net/news/politics/item/2347-kuda-smotrit-mer-zaporozhya-kriminalitet-nezakonno-razrabatyvaet-gorodskie-metallurgicheskie-otvaly Куда смотрит мэр Запорожья: криминалитет незаконно разрабатывает городские металлургические отвалы
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21.08.2020 22:46 Ответить
Розрубив огірок. Добре шо хоч пімідорчики залишив.
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21.08.2020 22:46 Ответить
Помiдорчикiв кажуть небуло,невстигли посадити...🐸
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21.08.2020 23:16 Ответить
Помидорчики у осла в это время к гландам втянулись..😃
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21.08.2020 23:52 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты

https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles

Новости твоей страны, когда в ней седьмой год идёт война, 300 миллиардов дефицит бюджета, эпидемия и безработица: Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.
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21.08.2020 22:53 Ответить
Таааа... огірок просто... от би інший огірок, та по самі помідори!!!
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21.08.2020 23:00 Ответить
То він і мені огірка на руці рубав... Піду мабуть в президенти...
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21.08.2020 23:05 Ответить
Эх лучше бы он лет сорок назад Володькиному папаше огурец разрубил.
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21.08.2020 23:07 Ответить
Полонез Огинского...Огурец Зеленского...Звучит то как!Сей день войдет в историю как День Усекновения Огурца Зеленского ! Завiса ©
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21.08.2020 23:23 Ответить
Славному мандатому козаку Гаврилюку заміна?
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21.08.2020 23:25 Ответить
Клоунов в политике прибавляется все больше и больше, уже деваться от них негде, везде одни КЛОУНЫ. Только все они какие-то несмешные, скурвленные.
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21.08.2020 23:36 Ответить
Порохоботам на заметку :
Бутерброд всегда падает Томосом вниз ...
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21.08.2020 23:38 Ответить
***@й стыд.
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21.08.2020 23:38 Ответить
Это какой-то позор.
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21.08.2020 23:53 Ответить
Чувак осознал свою беспомощность на посту президента и решил отрываться в оставшееся ему время по полной.
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21.08.2020 23:54 Ответить
- Я политический! Пионера в жопу клюнул!
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22.08.2020 01:26 Ответить
Не он ему разрубил. Нужно было отрубить то чем он играл на рояле, больше пользы было бы.
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22.08.2020 04:14 Ответить
Дурак ты Лозовой, срубил бы не огурец (он и так у ЗЕБЕни обрезанный 😂), а кочан, был бы президентом Украины, за тебя бы очень! много людей проголосовало 😢
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22.08.2020 04:52 Ответить
Лучше бы он Зеленскому фуй отрубил, дабы тот меньше фуем играл на рояле, а больше политикой занимался.
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22.08.2020 05:01 Ответить
легенда об фуе - таком интересном - что в рабочем состоянии таки играет на рояле -слегка перевыщены

Все работа звукооператора ...
Если я не прав - скиньте на порнотубе (ясно что в нормальном инете-недопустимо) видео процесса
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22.08.2020 08:34 Ответить
Я б йому на шию поклав, а фокус би "щось пішло не так".
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22.08.2020 08:10 Ответить
"Чи ви, люди, подуріли? Самі на панщину ідуть...." Т.Г. Шевченко"
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22.08.2020 09:01 Ответить
Игнатова,ты дура?В школе не доучилась?На украинской литературе сосала?"Село неначе оніміло,неначе люди подуріли,німі на панщину ідуть,і діточок своіх несуть..."
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22.08.2020 16:08 Ответить
Ти бач, який мудрий козак - вроді би і не лизнув, але до реєстру зебілів-довбойопів попав.
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22.08.2020 09:04 Ответить
цирк в угаре!
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22.08.2020 09:20 Ответить
Если б разрубил ему тыкву, то вошел бы не только в политику, но и в историю как герой нации.
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22.08.2020 10:42 Ответить
Цікава назва - розрубав огірок...
А якщо без еротики, то негострою щаблею саме свіжий огірок і можна розколоти, а долоню - ніяк. Можна навіть гострою, якщо "без оттяжки". Шкіра м'яка, пружинить і гасить удар.
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22.08.2020 12:05 Ответить
Це ряжений кізяк, а не козак .
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22.08.2020 12:37 Ответить
А чего же огурец на руке, а не на макушке ?
Охрана Коломойского не разрешила ?
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22.08.2020 12:40 Ответить
Кольт,да какой ты кольт?Трепло.На макушку ставят яблоко и стреляют с лука,или с огнестрельного оружия.А козацкая забава это разрубить саблей фрукт или овощ на руке.Учи историю,невежда..
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22.08.2020 16:12 Ответить
Оказывается 2008ой год, был лучшим в этой стране) Теперь преследуем не высокие цели, а рубим огурцы вместо рук.
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22.08.2020 16:12 Ответить
Від заголовка лілював вголос
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23.08.2020 07:05 Ответить
сегодня если ты артист, то обязательно станешь политиком
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23.08.2020 11:39 Ответить
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