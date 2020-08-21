Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику. ВИДЕО

Артист конного театра из Запорожья Андрей Лозовой, разрубивший огурец на ладони у президента Владимира Зеленского, будет баллотироваться в местный горсовет.

Об этом сообщила в Фейсбуке советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина, информирует Цензор.НЕТ.

"В нашей команде "Настоящих действий" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому", – написала она.

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Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Запорожье 19-20 августа. Во время посещения Хортицы он принял участие в одном из трюков. Ему на ладонь положили небольшой огурец, и под звуки барабанов тот самый артист Лозовой с помощью острой сабли эффектно разрезал овощ, не повредив при этом руку.







