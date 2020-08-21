Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику. ВИДЕО
Артист конного театра из Запорожья Андрей Лозовой, разрубивший огурец на ладони у президента Владимира Зеленского, будет баллотироваться в местный горсовет.
Об этом сообщила в Фейсбуке советник председателя Запорожской ОГА по вопросам реализации гендерной политики в области Татьяна Ковылина, информирует Цензор.НЕТ.
"В нашей команде "Настоящих действий" появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому", – написала она.
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Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Запорожье 19-20 августа. Во время посещения Хортицы он принял участие в одном из трюков. Ему на ладонь положили небольшой огурец, и под звуки барабанов тот самый артист Лозовой с помощью острой сабли эффектно разрезал овощ, не повредив при этом руку.
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Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.
Этот козак Украину защищал? Или военкому сказал "дяденька я не настоящий сварщик, я маску нашел"
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты
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Новости твоей страны, когда в ней седьмой год идёт война, 300 миллиардов дефицит бюджета, эпидемия и безработица: Зеленский поигрался с мячом, Зеленский поигрался с огурцом, Зеленский поигрался с почтой, Зеленский взял отпуск.
Бутерброд всегда падает Томосом вниз ...
Все работа звукооператора ...
Если я не прав - скиньте на порнотубе (ясно что в нормальном инете-недопустимо) видео процесса
А якщо без еротики, то негострою щаблею саме свіжий огірок і можна розколоти, а долоню - ніяк. Можна навіть гострою, якщо "без оттяжки". Шкіра м'яка, пружинить і гасить удар.
Охрана Коломойского не разрешила ?