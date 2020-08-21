РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5121 посетитель онлайн
Новости Видео
25 244 255

Зеленский в Николаеве под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский под аплодисменты чиновников забросил мяч в баскетбольную корзину во время проверки санаторной школы- интерната в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись победного броска Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети. На записи видно, что за пробежкой и броском Зеленского наблюдало 10 госслужащих. После попадания в кольцо они начали аплодировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский доставил посылку в село на Херсонщине, проверив, как работает новая система "Укрпочты", - Мендель. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Николаев (2149) баскетбол (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
Зеленский под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину в Николаеве - Цензор.НЕТ 9276
показать весь комментарий
21.08.2020 16:55
+53
Зеленский под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину в Николаеве - Цензор.НЕТ 5533
показать весь комментарий
21.08.2020 16:59
+38
НБА рыдает вдрызг от зависти, Майкл Джордан уже занял очередь, чтобы взять автограф
показать весь комментарий
21.08.2020 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4920
показать весь комментарий
21.08.2020 21:07 Ответить
За что нам такое наказание?За что Бог наказал
показать весь комментарий
21.08.2020 21:10 Ответить
у галабародьки сценаристы кукловоды одни с чепушилой лугандонским ?
показать весь комментарий
21.08.2020 21:13 Ответить
такая *ерня
показать весь комментарий
21.08.2020 21:19 Ответить
Дите никак не наиграется. Дайте зебилу мячик в Киев. Кабинет большой,пусть тренируется.
показать весь комментарий
21.08.2020 21:22 Ответить
И шо,теперь ему орден нужно выдать?)))
За попадание в очко первой степени?)))
показать весь комментарий
21.08.2020 21:25 Ответить
Дите играется. А Шмыгаль сказал, что в бюджете дыра в 300 миллиардов...
показать весь комментарий
21.08.2020 21:26 Ответить
Где-то заплакал от зависти туркменбаши.
показать весь комментарий
21.08.2020 21:30 Ответить
С какого дубля интересно)))
показать весь комментарий
21.08.2020 21:32 Ответить
маленькая жалкая зеленая породия на туркменбаши.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:03 Ответить
Як би я жив без цієї новини . Це фантастично . Президент всадив мяч у кошик . Я аплодую вже 7му годину . Це прорив України світового масштабу .
показать весь комментарий
21.08.2020 22:10 Ответить
4 кроки. Це пробіжка.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:16 Ответить
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:31 Ответить
Чекаю амфори, які дістане зє аквалангіст, з під затопленого бункерувальника, на Ланжероні...
Сезон вже закінчується - хай поспішає...
показать весь комментарий
21.08.2020 22:52 Ответить
А також щуку з Чорного моря і політ з лелеками.
Найцікавіше - сувора шеренга холуїв і радісні оплески, що не перейшли в овацію чомусь.
Ну, а головне, - переможна хода цара Бобочки Інфантильного. Переможець.
показать весь комментарий
22.08.2020 01:04 Ответить
Нет слов, это просто **@niy стыд, он занимается всем, но только не тем, чем надо
показать весь комментарий
21.08.2020 23:14 Ответить
Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4973
показать весь комментарий
21.08.2020 23:24 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZX3bFfjL91RkilGmgkMf97gewnF4POM07SXEhL_XyVLOizYMxhxI6vhsbRwFeGawZnZ4Ootz3gyh0jqGmk-zgtu3Q9FVM8syOv14U3oTNJYory2vWSWQ3H_WKDeIIZi7kUpUgoe5ZaAVkGAcoXs-3Nd&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

6 ч.
·

Как правильно заметили в сети - "туркменбаши на минималках"...
показать весь комментарий
21.08.2020 23:24 Ответить
Клоун.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:32 Ответить
І швець, і жнець, ще й на дуді грець. А ще на піаніно.
показать весь комментарий
22.08.2020 01:04 Ответить
це, звісно ж, повний ПЗДЦ!!!! Україна перетворилась на який там ...стан
показать весь комментарий
22.08.2020 01:16 Ответить
Проблема не в том , что Осел Оманский не перестал быть клоуном , а в том что президент воюющей страны у которой дыра в бюджете больше 25% бюджета , не понимает своих должностных обязанностей и то из себя клоуна корчит , то почтальона , и даже не пытается хоть для видимости сыграть роль президента.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:51 Ответить
роль президента играть сложнее) потому пока так)))
показать весь комментарий
22.08.2020 10:50 Ответить
ему бы и платить как физруку в школе зарплату или как почтальону! а то они там в золотые унитазы писают, а народ лапу посасывает
показать весь комментарий
22.08.2020 10:51 Ответить
Гляньте.Ну ведь дебил же.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:42 Ответить
только один вопрос - это дубль№ ???
показать весь комментарий
22.08.2020 05:45 Ответить
дубль 8, кадр 15, мотор!!! )))))
показать весь комментарий
22.08.2020 10:48 Ответить
Є там ще одна країна де її президент грає на гітарі, пише музику, підіймає на засіданні золотий гриф від штанги, стріляє, їздить на велосипеді і все це під оплески.
показать весь комментарий
22.08.2020 08:22 Ответить
Главное аплодисменты для лжеца тупорылого, мерзкого и его подельников ублюдочных.
показать весь комментарий
22.08.2020 08:31 Ответить
Меня опять терзают смутные сомнения… На Херсонщине - письма разносил, в Николаеве - мяч в корзину забосил... Неужели в следующий раз он полетит за журавлями?
показать весь комментарий
22.08.2020 09:09 Ответить
С 95 кварталом и прочими мерзавцами, Навсегда!
показать весь комментарий
22.08.2020 09:27 Ответить
12 червня 2020, Лєнка пише, діти пройшли тестування, результати негативні.
Всі задоволені, дітей обійшло стороною.
21 серпня 2020, Вовка каже, син теж хворів, лежав з Лєнкою в одній лікарні.
І тепер питання, хто з них бреше.
Щось підказує, що бреше наш патологічний брехун, ваван 🤣
показать весь комментарий
22.08.2020 09:31 Ответить
Не можна це дивитися без сльоз.
Зненацька розпочався токсікоз.
показать весь комментарий
22.08.2020 10:21 Ответить
Божечки, как же оно трудится. Наверное даже и не закинулся коксиком с утра ради такого великого ПОДВИГА, урод проклятый
показать весь комментарий
22.08.2020 10:33 Ответить
Ублюдок жрёт пьёт с кодлой ну и животное оказалось вовочка
показать весь комментарий
22.08.2020 11:32 Ответить
а трехочковый слабо было положить?)))
показать весь комментарий
22.08.2020 10:47 Ответить
"...забросил баскетбольный мяч в корзину ".
Вот кто ему такой "пиар" организовал ? "Лига смеха " ?
показать весь комментарий
22.08.2020 11:00 Ответить
Правильно Валоденька...россия, война, Крым, Донбасс, Иран, самолет, Беларусь, Майдан, внешняя политика - брифинги, интервью, государственная позиция - все это так нудно и не интересно, даже чуждо.

Лучше просто забыться, абстрагироваться, просто впасть окончательно в дество, попрыгать и покидать бездумно мяч в корзинку)))
показать весь комментарий
22.08.2020 12:35 Ответить
Отныне будешь "Вова-трехочковый"
показать весь комментарий
22.08.2020 12:45 Ответить
теперь ждите ,что кольцо упадет,гидрант то не фартовый.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:10 Ответить
Залишилось ще за амфорою пірнути,та зі стєрхами політати...
показать весь комментарий
22.08.2020 14:27 Ответить
хотел написать - господи, чем занимается это клоун - потом понял, что вопрос риторический и к тому же, пусть лучше этим занимается )
показать весь комментарий
22.08.2020 15:28 Ответить
Просто умолешенный дыбил наркоман.
показать весь комментарий
22.08.2020 17:05 Ответить
президент "какая разница"
показать весь комментарий
22.08.2020 17:54 Ответить
Воно й*нуте!
показать весь комментарий
22.08.2020 19:52 Ответить
Противно смотреть. Одним словом, клоун.
показать весь комментарий
22.08.2020 21:37 Ответить
Мавпа ? Квартальна мавпа ?
показать весь комментарий
22.08.2020 23:41 Ответить
СОВОК - він такий непереможний....
показать весь комментарий
22.08.2020 23:43 Ответить
Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві - Цензор.НЕТ 470
показать весь комментарий
23.08.2020 01:42 Ответить
С его ростом только в баскетбол
показать весь комментарий
23.08.2020 02:05 Ответить
@баный стыд......
показать весь комментарий
23.08.2020 03:34 Ответить
Це вже повний 3,14..дець...
показать весь комментарий
23.08.2020 06:28 Ответить
Страница 3 из 3
 
 