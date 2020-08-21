Зеленский в Николаеве под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский под аплодисменты чиновников забросил мяч в баскетбольную корзину во время проверки санаторной школы- интерната в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись победного броска Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети. На записи видно, что за пробежкой и броском Зеленского наблюдало 10 госслужащих. После попадания в кольцо они начали аплодировать.

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