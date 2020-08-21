Зеленский в Николаеве под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский под аплодисменты чиновников забросил мяч в баскетбольную корзину во время проверки санаторной школы- интерната в Николаеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись победного броска Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети. На записи видно, что за пробежкой и броском Зеленского наблюдало 10 госслужащих. После попадания в кольцо они начали аплодировать.
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+70 Виктор Потоцкий #426787
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+38 Дмитрий Иванов #466733
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За попадание в очко первой степени?)))
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
Сезон вже закінчується - хай поспішає...
Найцікавіше - сувора шеренга холуїв і радісні оплески, що не перейшли в овацію чомусь.
Ну, а головне, - переможна хода цара Бобочки Інфантильного. Переможець.
6 ч.
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Как правильно заметили в сети - "туркменбаши на минималках"...
Всі задоволені, дітей обійшло стороною.
21 серпня 2020, Вовка каже, син теж хворів, лежав з Лєнкою в одній лікарні.
І тепер питання, хто з них бреше.
Щось підказує, що бреше наш патологічний брехун, ваван 🤣
Зненацька розпочався токсікоз.
Вот кто ему такой "пиар" организовал ? "Лига смеха " ?
Лучше просто забыться, абстрагироваться, просто впасть окончательно в дество, попрыгать и покидать бездумно мяч в корзинку)))