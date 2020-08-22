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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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УВЕРЕН ВСЕМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО. Что ЗА ЛЮДИ ТАМ СЛУЖАТ.
Давайте знакомится ближе!!!! Что бы потом неожиданностей не было!!!!
СПАСИБО!
Можливо дехто з тролів запропонує ПаРашу, але там коронабєсія ще більше ніж у нас, і карантин ще жорсткіший. Тож рашку наполегливе прохання не пропонувати.
Принципово не хочу дозволяти впливовим і грошовитим паразитам маніпулювати моєю думкою і використовувати моє вразливе становище.