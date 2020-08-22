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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні рекордні 2 328 нових випадків COVID-19 за добу. Всього від початку епідемії захворіла 102 971 особа

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Уважаемый президент- на фоне беспредела Белоруского омона- хотелось бы узнать ОМОН УКРАИНЫ - ЭТО ЧТО ЗА ЛЮДИ? КАК ИХ ГОТОВЯТ ? ЭТО НАШИ ЗАЩИТНИКИ ИДИ ВАШИ ПАЛАЧИ!!!!
УВЕРЕН ВСЕМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО. Что ЗА ЛЮДИ ТАМ СЛУЖАТ.
Давайте знакомится ближе!!!! Что бы потом неожиданностей не было!!!!
СПАСИБО!
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22.08.2020 10:15 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9802
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22.08.2020 10:18 Відповісти
Я от серйозно думаю, а куди тікати від цього коронабєсія? Ми скоро зовсім від нього збожеволіємо.
Можливо дехто з тролів запропонує ПаРашу, але там коронабєсія ще більше ніж у нас, і карантин ще жорсткіший. Тож рашку наполегливе прохання не пропонувати.
Принципово не хочу дозволяти впливовим і грошовитим паразитам маніпулювати моєю думкою і використовувати моє вразливе становище.
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22.08.2020 10:19 Відповісти
В Антарктиду.
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22.08.2020 10:26 Відповісти
Зайди в інфекційну лікарню.А якщо не допоможе, крокуй прямо в дурку
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22.08.2020 10:28 Відповісти
Питання на засипку: чому на виборчих дільницях є спостерігачі, які виявляють фальсифікації та контролюють підрахунок бюлетенів, а от під час підрахунку кількості хворих на коронавірус таких спостерігачів немає? Адже жорсткість карантину має не менше значення для економіки та життя суспільства, ніж вибори. Уже неодноразово були випадки, коли лікарів ловили на фальшуванні статистики з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації у суспільстві. Тобі слабо відповісти на це питання?
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22.08.2020 10:46 Відповісти
От і стань спостерігачем. Зайди в інфекційну лікарню та поспостерігай, стань на день біля референтної лабораторії та порахуй, скільки туди привозять аналізів. Це не заборонено. Слабо? А сидіти на дівані та плести майню воно, звісно, легше.
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22.08.2020 13:17 Відповісти
Я извиняюсь, а кому нужны все эти брифинги, конференции, и какая от них польза для населения? Напомнило мультфильм в котором пожарник закуривает, бросает зажжённую спичку на кучу мусора, а потом равнодушно смотрит на разгорающееся пламя и флегматично констатирует,- возгорание...
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22.08.2020 10:42 Відповісти
 
 