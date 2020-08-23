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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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пнх со своим барановирусом..
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23.08.2020 10:27 Відповісти
жаль не будет суда над этими брехунами!
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23.08.2020 10:31 Відповісти
Побируха кацапская и самолайкер, вали отсюда.
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23.08.2020 11:33 Відповісти
Степанов, перелогинься!
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23.08.2020 12:53 Відповісти
 
 