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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Никита Ник
показати весь коментар23.08.2020 10:27 Відповісти Мені подобається 2
Марина Дунаева
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Меркава
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Марина Дунаева
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