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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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пнх со своим барановирусом..
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23.08.2020 10:27 Ответить
жаль не будет суда над этими брехунами!
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23.08.2020 10:31 Ответить
Побируха кацапская и самолайкер, вали отсюда.
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23.08.2020 11:33 Ответить
Степанов, перелогинься!
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23.08.2020 12:53 Ответить
 
 