1 214 4
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВОПРОС О ДЕЖУРНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ
БОЛЬНИЦЫ УКРАИНЫ НИШИЕ- и попадая на 3 недели в изоляцию имеешь проблемы
Из опыта
У меня была смена белья на неделю, носки , пижама, теплый халат
Обязательно удлинитель 3 метра для подключения телефона или электрочайник
Электрочайник
Крем клотримазол -профилактика проблемных мест , очень эффективен , польский
Спрей Микоцид - нормальный размер флакона , противовоспалительнуй противогрибковый
Хорошо протирать проблемы с кожей от долгого лежания
Маленькие ножницы