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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте: Зарплата медиків на 30% менша за середню зарплату в Україні, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хочу поднять интересный вопрос
ВОПРОС О ДЕЖУРНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ
БОЛЬНИЦЫ УКРАИНЫ НИШИЕ- и попадая на 3 недели в изоляцию имеешь проблемы
Из опыта
У меня была смена белья на неделю, носки , пижама, теплый халат
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26.08.2020 09:46 Відповісти
Обязательно термос 1литр , чаи для легких травяные ( с чабрецом)
Обязательно удлинитель 3 метра для подключения телефона или электрочайник
Электрочайник
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26.08.2020 09:50 Відповісти
Особый вопрос к косметичке , чтобы вы ни от кого не зависели
Крем клотримазол -профилактика проблемных мест , очень эффективен , польский
Спрей Микоцид - нормальный размер флакона , противовоспалительнуй противогрибковый
Хорошо протирать проблемы с кожей от долгого лежания
Маленькие ножницы
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26.08.2020 09:55 Відповісти
Упаковка бумажных полотенец
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26.08.2020 10:02 Відповісти
 
 