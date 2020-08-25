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Зарплата медиків на 30% менша за середню зарплату в Україні, - Степанов

Зарплата медиків на 30% менша за середню зарплату в Україні, - Степанов

Заробітна плата медичних працівників в Україні майже на 30 відсотків нижча за середню заробітну плату по країні.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що заробітна плата лікаря, який прийшов після інтернатури, має починатися із 20-25 тисяч гривень. Зрозуміло, що це дуже важко зробити одномоментно, але, я вважаю, що починаючи вже з 1 січня, ця заробітна плата має радикально збільшитися. Вона має суттєво підвищитися ... Надавати кваліфіковану медичну допомогу може тільки працівник, який одержує конкурентну заробітну плату. Не може бути так, що заробітна плата в сфері охорони здоров'я майже на 30% нижча, ніж середня заробітна плата по країні. Мені здається, що це соромно для країни. Я впевнений, що ми виправимо цю ситуацію", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що щорічно збільшується кількість людей з медичною освітою, які виїжджають за кордон. За його словами, молоді працівники не готові погоджуватися з тими малими зарплатами, які є в Україні.

Автор: 

МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+8
он шо в другой Украине живет? - врачи,реальные Врачи , как минимум очень не бедные люди ,если не очень обеспеченные - это факт - у меня вопрос - они шо потом денег брать не будут?будут ,плюс зарплаты - все это без реформы только ухидшит сетуацию для пациентов
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25.08.2020 12:24
+4
ЗЕушлепки кинули две третих бюджетных бабок для борьбы с ковид на дороги , а теперь за медиками воют ... Сволочи !
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25.08.2020 12:27
+4
Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение.
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25.08.2020 12:30
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Ne chestno sravnivatj s zarplatami uchilok, po 4000 pljus premialjnije, ne eto ne chestno.
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25.08.2020 12:22 Відповісти
А шо? Стране нужны клоуны-пианисты!
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25.08.2020 12:22 Відповісти
Za to vagon bil krasivij, a kak popkami verteli, a krona vide zvezdi na golove - dostoino strane gde 72% dumajet prikolami - vot i rezuljtat.
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25.08.2020 12:26 Відповісти
он шо в другой Украине живет? - врачи,реальные Врачи , как минимум очень не бедные люди ,если не очень обеспеченные - это факт - у меня вопрос - они шо потом денег брать не будут?будут ,плюс зарплаты - все это без реформы только ухидшит сетуацию для пациентов
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25.08.2020 12:24 Відповісти
Те у кого много денег лечатся либо за границей , либо у частных врачей.. обычный государственные медики это для простонародья которого не жалко даже не смотря на то что бабы уже не рожают.
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25.08.2020 12:24 Відповісти
Бабы, которые уже не рожают - это у вас запоребриком
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25.08.2020 12:34 Відповісти
Треба тачку пакупати
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25.08.2020 12:24 Відповісти
кравчучку.
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25.08.2020 12:25 Відповісти
А ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ? за купленные рамки "доктор наук" "прахфесор" куда не зайди. в больнице шаром покати а он доктором наук умудрился стать. давай еще и платить начнем как в европе - они лечить по другому начнут?
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25.08.2020 12:26 Відповісти
медицина это не только врачи.Есть еще и средний и младший мед персонал, который сидит на минималке(
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25.08.2020 14:57 Відповісти
ЗЕушлепки кинули две третих бюджетных бабок для борьбы с ковид на дороги , а теперь за медиками воют ... Сволочи !
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25.08.2020 12:27 Відповісти
Какая связь между зарплатой медиков (всех, а не только тех, которым доплаты положены) и бюджетом на борьбу с коронавирусом?
Это - результат мудрой реформы.
Уже вторая ступень в разгаре.
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25.08.2020 12:34 Відповісти
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА! они и лечащим ковид медикам нихера не выполнили обещания -все закатали без тендеров в асфальт
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25.08.2020 12:36 Відповісти
Всё ясно.
Всё в кучу.
Главное - понегодовать.
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25.08.2020 12:39 Відповісти
слышите НЕ ПЛАТЯТ ЗА КОВИД! а говорят о зарплатах чтоб попиариться ...
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25.08.2020 12:42 Відповісти
Киев своим врачам заплатил. Из городского бюджета.
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25.08.2020 12:43 Відповісти
Реформа буксует?
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Приближенные ушлепочной власти зальют бабки в асфальт - скажут мы ж обещали дороги а не быстрые реформы...
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25.08.2020 12:34 Відповісти
Второй год буксует. Врачи первичной медицины уже забыли про свои нищенские зарплаты. Я говорю о нормальных врачах, а не о дураках в белых халатах. Вторая волна реформы так и сдохла в прошлом году. А на днях эти уроды заявили, что это непорядок, что врачи первички зарабатывают много, надо исправлять ситуацию .
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25.08.2020 12:42 Відповісти
ты сделай, чтобы пациенты шли на прием без бинтов и зеленки
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение.
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Да,сравните у этих нищих тачки под больницами. И еще.чтобы дать врачу денег- ктото должен их заработать. Степанов,где будем брать деньги? Ты ж,п.. людей в карантин загнал и тебя не харит,что они будут жрать и как кормить вас,дармоедов!
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Півроку прийшло з початку карантину, 10% хворих це медичні працівники, фонд covid розбазарено, а воно прокинулося.
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25.08.2020 12:31 Відповісти
Они с больных нехило берут, даже за выписку копеечного рецепта
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25.08.2020 12:33 Відповісти
Врачи, которые при реформе Супрун остались бы без пациентов, сейчас занимаются привычным для них делом - брехней и вымогательством, шоб остаться при работе. Нормальные врачи в ваши ковидно-карантинные игры не играют.
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25.08.2020 12:37 Відповісти
я думал у них как и у учителей, по 5 тысяч баксов.
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25.08.2020 12:41 Відповісти
Степанов, как там с выплатами надбавки 300%?....Похвастайся...
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25.08.2020 12:50 Відповісти
То напевно треба будувати якісь заводи та фабрики , створювати якісь робочі місця з чесною зарплатою , а не ганьбити країну вихваляннями скільки долярів прислали заробітчани . Бо то , як нічо не робити , то нічо й не буде . Ні на лікарів , ні на армію та поляцію , ні на освіту . Всі поїдуть собирати яблука в Європу . Залишаться лише бандюки , пенсіонери і повії , якщо нічо не робити .
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25.08.2020 12:55 Відповісти
беееедненькие
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25.08.2020 13:13 Відповісти
Медики левых денег имеют на пять зарплат.
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25.08.2020 13:17 Відповісти
У 90% работающих зарплата ниже, чем средняя.
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25.08.2020 15:29 Відповісти
 
 