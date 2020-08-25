Зарплата медиків на 30% менша за середню зарплату в Україні, - Степанов

Заробітна плата медичних працівників в Україні майже на 30 відсотків нижча за середню заробітну плату по країні.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що заробітна плата лікаря, який прийшов після інтернатури, має починатися із 20-25 тисяч гривень. Зрозуміло, що це дуже важко зробити одномоментно, але, я вважаю, що починаючи вже з 1 січня, ця заробітна плата має радикально збільшитися. Вона має суттєво підвищитися ... Надавати кваліфіковану медичну допомогу може тільки працівник, який одержує конкурентну заробітну плату. Не може бути так, що заробітна плата в сфері охорони здоров'я майже на 30% нижча, ніж середня заробітна плата по країні. Мені здається, що це соромно для країни. Я впевнений, що ми виправимо цю ситуацію", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що щорічно збільшується кількість людей з медичною освітою, які виїжджають за кордон. За його словами, молоді працівники не готові погоджуватися з тими малими зарплатами, які є в Україні.