РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8705 посетителей онлайн
Новости
2 518 37

Зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине, - Степанов

Зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине, - Степанов

Заработная плата медицинских работников в Украине почти на 30 процентов ниже, чем средняя заработная плата по стране.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен. Понятно, что это очень трудно сделать одномоментно, но, я считаю, что начиная уже с 1 января, эта заработная плата должна радикально увеличиться. Она должна существенно повыситься... Предоставлять квалифицированную медицинскую помощь может только работник, получающий конкурентную заработную плату. Не может быть так, что заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя заработная плата по стране. Мне кажется, что это стыдно для страны. Я уверен, что мы исправим эту ситуацию", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 95 детей и 73 медработников, - Степанов

Он отметил, что ежегодно увеличивается количество людей с медицинским образованием, которые выезжают за границу. По его словам, молодые работники не готовы соглашаться с теми малыми зарплатами, которые есть в Украине.

Автор: 

Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062) заработная плата (2399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
он шо в другой Украине живет? - врачи,реальные Врачи , как минимум очень не бедные люди ,если не очень обеспеченные - это факт - у меня вопрос - они шо потом денег брать не будут?будут ,плюс зарплаты - все это без реформы только ухидшит сетуацию для пациентов
показать весь комментарий
25.08.2020 12:24
+4
ЗЕушлепки кинули две третих бюджетных бабок для борьбы с ковид на дороги , а теперь за медиками воют ... Сволочи !
показать весь комментарий
25.08.2020 12:27
+4
Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ne chestno sravnivatj s zarplatami uchilok, po 4000 pljus premialjnije, ne eto ne chestno.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:22 Ответить
А шо? Стране нужны клоуны-пианисты!
показать весь комментарий
25.08.2020 12:22 Ответить
Za to vagon bil krasivij, a kak popkami verteli, a krona vide zvezdi na golove - dostoino strane gde 72% dumajet prikolami - vot i rezuljtat.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:26 Ответить
он шо в другой Украине живет? - врачи,реальные Врачи , как минимум очень не бедные люди ,если не очень обеспеченные - это факт - у меня вопрос - они шо потом денег брать не будут?будут ,плюс зарплаты - все это без реформы только ухидшит сетуацию для пациентов
показать весь комментарий
25.08.2020 12:24 Ответить
Те у кого много денег лечатся либо за границей , либо у частных врачей.. обычный государственные медики это для простонародья которого не жалко даже не смотря на то что бабы уже не рожают.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:24 Ответить
Бабы, которые уже не рожают - это у вас запоребриком
показать весь комментарий
25.08.2020 12:34 Ответить
Треба тачку пакупати
показать весь комментарий
25.08.2020 12:24 Ответить
кравчучку.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:25 Ответить
А ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ? за купленные рамки "доктор наук" "прахфесор" куда не зайди. в больнице шаром покати а он доктором наук умудрился стать. давай еще и платить начнем как в европе - они лечить по другому начнут?
показать весь комментарий
25.08.2020 12:26 Ответить
медицина это не только врачи.Есть еще и средний и младший мед персонал, который сидит на минималке(
показать весь комментарий
25.08.2020 14:57 Ответить
ЗЕушлепки кинули две третих бюджетных бабок для борьбы с ковид на дороги , а теперь за медиками воют ... Сволочи !
показать весь комментарий
25.08.2020 12:27 Ответить
Какая связь между зарплатой медиков (всех, а не только тех, которым доплаты положены) и бюджетом на борьбу с коронавирусом?
Это - результат мудрой реформы.
Уже вторая ступень в разгаре.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:34 Ответить
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА! они и лечащим ковид медикам нихера не выполнили обещания -все закатали без тендеров в асфальт
показать весь комментарий
25.08.2020 12:36 Ответить
Всё ясно.
Всё в кучу.
Главное - понегодовать.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:39 Ответить
слышите НЕ ПЛАТЯТ ЗА КОВИД! а говорят о зарплатах чтоб попиариться ...
показать весь комментарий
25.08.2020 12:42 Ответить
Киев своим врачам заплатил. Из городского бюджета.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:43 Ответить
Реформа буксует?
показать весь комментарий
25.08.2020 12:30 Ответить
Приближенные ушлепочной власти зальют бабки в асфальт - скажут мы ж обещали дороги а не быстрые реформы...
показать весь комментарий
25.08.2020 12:34 Ответить
Второй год буксует. Врачи первичной медицины уже забыли про свои нищенские зарплаты. Я говорю о нормальных врачах, а не о дураках в белых халатах. Вторая волна реформы так и сдохла в прошлом году. А на днях эти уроды заявили, что это непорядок, что врачи первички зарабатывают много, надо исправлять ситуацию .
показать весь комментарий
25.08.2020 12:42 Ответить
ты сделай, чтобы пациенты шли на прием без бинтов и зеленки
показать весь комментарий
25.08.2020 12:30 Ответить
Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:30 Ответить
Да,сравните у этих нищих тачки под больницами. И еще.чтобы дать врачу денег- ктото должен их заработать. Степанов,где будем брать деньги? Ты ж,п.. людей в карантин загнал и тебя не харит,что они будут жрать и как кормить вас,дармоедов!
показать весь комментарий
25.08.2020 12:30 Ответить
Півроку прийшло з початку карантину, 10% хворих це медичні працівники, фонд covid розбазарено, а воно прокинулося.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:31 Ответить
Они с больных нехило берут, даже за выписку копеечного рецепта
показать весь комментарий
25.08.2020 12:33 Ответить
Врачи, которые при реформе Супрун остались бы без пациентов, сейчас занимаются привычным для них делом - брехней и вымогательством, шоб остаться при работе. Нормальные врачи в ваши ковидно-карантинные игры не играют.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:37 Ответить
я думал у них как и у учителей, по 5 тысяч баксов.
показать весь комментарий
25.08.2020 12:41 Ответить
Степанов, как там с выплатами надбавки 300%?....Похвастайся...
показать весь комментарий
25.08.2020 12:50 Ответить
То напевно треба будувати якісь заводи та фабрики , створювати якісь робочі місця з чесною зарплатою , а не ганьбити країну вихваляннями скільки долярів прислали заробітчани . Бо то , як нічо не робити , то нічо й не буде . Ні на лікарів , ні на армію та поляцію , ні на освіту . Всі поїдуть собирати яблука в Європу . Залишаться лише бандюки , пенсіонери і повії , якщо нічо не робити .
показать весь комментарий
25.08.2020 12:55 Ответить
беееедненькие
показать весь комментарий
25.08.2020 13:13 Ответить
Медики левых денег имеют на пять зарплат.
показать весь комментарий
25.08.2020 13:17 Ответить
У 90% работающих зарплата ниже, чем средняя.
показать весь комментарий
25.08.2020 15:29 Ответить
 
 