Зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине, - Степанов

Заработная плата медицинских работников в Украине почти на 30 процентов ниже, чем средняя заработная плата по стране.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен. Понятно, что это очень трудно сделать одномоментно, но, я считаю, что начиная уже с 1 января, эта заработная плата должна радикально увеличиться. Она должна существенно повыситься... Предоставлять квалифицированную медицинскую помощь может только работник, получающий конкурентную заработную плату. Не может быть так, что заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя заработная плата по стране. Мне кажется, что это стыдно для страны. Я уверен, что мы исправим эту ситуацию", - сказал Степанов.

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Он отметил, что ежегодно увеличивается количество людей с медицинским образованием, которые выезжают за границу. По его словам, молодые работники не готовы соглашаться с теми малыми зарплатами, которые есть в Украине.