Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві. ВIДЕО

Станція метро "Вокзальна" в Києві сьогодні вранці не справлялася з потоком пасажирів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис величезної черги до станції метро з'явився в соціальних мережах.

Як видно з відео, більшість пасажирів, що стоять у черзі, були в масках, однак, очевидці кажуть, що їхня кількість була схожа на масовий захід, які заборонені в умовах карантину.

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