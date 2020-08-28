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Новини Відео Коронавірус і карантин
20 031 29

Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві. ВIДЕО

Станція метро "Вокзальна" в Києві сьогодні вранці не справлялася з потоком пасажирів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис величезної черги до станції метро з'явився в соціальних мережах.

Як видно з відео, більшість пасажирів, що стоять у черзі, були в масках, однак, очевидці кажуть, що їхня кількість була схожа на масовий захід, які заборонені в умовах карантину.

Також читайте: Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19469) Метрополітен (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
давно уже могли выкопать второй вход на Вокзальную.. десетилетия прошли уже, а проблема не решена
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28.08.2020 15:56
+2
Налетай, подешевело? Или что там? Зеля ж вроде в Черкассах
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28.08.2020 15:43
+2
Как на рассии
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28.08.2020 15:44
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Налетай, подешевело? Или что там? Зеля ж вроде в Черкассах
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28.08.2020 15:43 Відповісти
Как на рассии
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28.08.2020 15:44 Відповісти
Вот это новость вселенского масштаба, про то как на вокзал пару поездов одновременно прибыло и народ поперся в метро.
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28.08.2020 15:48 Відповісти
новость о том кем мы ся считаем. я вот если где-то очередь, тупо ухожу, ибо совком я не есть.
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28.08.2020 15:50 Відповісти
Ну не все такие продвинутые как Вы, не все могут позволить себе ездить на такси.
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28.08.2020 16:01 Відповісти
ну так по возможности ухожу же. если напр. по справочку какую-то, то стою как и все, но считая себя терпилой.

кста, в совке это же спецом сделано - шоп человек ся чувствовал "худобиной", т.е. скотом. и да, это работает.
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28.08.2020 16:05 Відповісти
Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві - Цензор.НЕТ 3830муууууу, беееее, меееее. считают за скот? ну и правильно .... считают то
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28.08.2020 15:49 Відповісти
Восени десь знову закриють метро.
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28.08.2020 15:50 Відповісти
Главное - не пристёгиваться,сбивать пешеходов где попало,не одевать маску ,перчатки,не соблюдать дистанцию и плеванто на законо!Это главные жизненные принципы 95% жителей Украины.
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28.08.2020 15:54 Відповісти
73%
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28.08.2020 16:06 Відповісти
Флеш моб?
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28.08.2020 15:54 Відповісти
давно уже могли выкопать второй вход на Вокзальную.. десетилетия прошли уже, а проблема не решена
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28.08.2020 15:56 Відповісти
Лучше толпа снаружи, чем внутри. На вокзальную на вход открыты две двери из трёх. Приезжие толпятся за одноразовыми билетиками...
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28.08.2020 15:59 Відповісти
второй выход - это дорого.. но открыть третью дверь и поставить не 3 автомата по продаже билетов в тесном холле, а 30.. и на на входе в метро, а за 50-70 метров от входа.. неужели это так сложно?
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29.08.2020 06:30 Відповісти
Там толпа не только у билетов, но и непосредственно перед контрольными автоматами на вход на эскалатор. А поставить тех больше ширина здания не позволяет...
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29.08.2020 09:19 Відповісти
Тупые карантинные мероприятия стимулируют и создают предпосылки для будущего вынужденного карантина.
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28.08.2020 15:59 Відповісти
Опитні понаєхавші (тіпа мене) шарять, шо пішки до метро Універсітет дочапать буде швидше чим ото все оце вистоять.
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28.08.2020 16:00 Відповісти
так то ж треба йти там десь кілометр, люди ледащі, стоячи відпочивать, витрачаюсь час але не сили)))
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28.08.2020 16:22 Відповісти
Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві - Цензор.НЕТ 9072
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28.08.2020 16:11 Відповісти
А в чем прикол? Толпы у дверей нет, как в Совке была бы. Еще бы маски на все лица, раз дистанцию не соблюдают, и чем не EU цивилизация .
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28.08.2020 16:21 Відповісти
Прикол в новых правилах продажи билетов, внедрённых в Киеве.
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28.08.2020 16:48 Відповісти
бомбилы в ахтунге!
Не понятно.. ВОЗ же запретила еганутые кракантины
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28.08.2020 16:25 Відповісти
если Киев не резиновый, то почему так много ЗЕленых презов?
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28.08.2020 16:38 Відповісти
Слава богу, на цензоре тоже это показали, бо какой то дебил мне уже выпил всю кровь, что такого не может быть.
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28.08.2020 16:47 Відповісти
Чує моє серце, що це євреї - хасиди, замасковані під звичайних українських громадян, прориваються до Умані.
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28.08.2020 16:49 Відповісти
там всегда так было, давка, когда приходят несколько электричек с небольшим промежутком, эскалатор один.. это ещё культурно выстроились, с поправкой на коронавирус..
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28.08.2020 16:52 Відповісти
Кінець літа, за кілька днів 1 вересня, люди з валізами, сумками з відпусток, студенти повертаються... Вранці перед відкриттям метро кожного дня черги. Коли закривають метро на вхід, бо який терорист подзвонив теж черга.
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28.08.2020 18:23 Відповісти
Кассы по продаже одноразовых билетиков надо вынести на улицу - поставить 2-3 дополнительных киоска.
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29.08.2020 10:51 Відповісти
 
 