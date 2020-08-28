Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами. ВIДЕО

Екснардеп і український музикант Святослав Вакарчук презентував на фронті перед українськими бійцями нову пісню "Коли ми станемо собою".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фронтової презентації з'явився в соціальних мережах. Офіційна прем'єра пісні відбулася три дні тому.

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