Вакарчук виконав нову пісню на фронті перед українськими воїнами. ВIДЕО
Екснардеп і український музикант Святослав Вакарчук презентував на фронті перед українськими бійцями нову пісню "Коли ми станемо собою".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фронтової презентації з'явився в соціальних мережах. Офіційна прем'єра пісні відбулася три дні тому.
Топ коментарі
+20 Big Bang
показати весь коментар28.08.2020 18:01
+9 Bogdan_
показати весь коментар28.08.2020 18:23
+8 Nikos KGB
показати весь коментар28.08.2020 18:13
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най кожний заимаеться своим дилом....
Мінус Андрій Полтава, і Андрій Луганський з ЕС в Раді.
Вибачаюсь, матнувся, але от прямого тексту не знайшов.
Але Андрій казав, що «Голос» був суперником з «ЄС» на округах , і тому він не став депутатом.
Хорошої Россіі для України нема.
заплати, потом пой