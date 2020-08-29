Пам'ять полковника армії УНР Коновальця вшанували в Нідерландах. ВIДЕО

У День пам'яті захисників України українські дипломати на чолі з послом Всеволодом Ченцовим і представниками української громади поклали квіти на могилу Євгена Коновальця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, перший голова ОУН. Убитий 1938 р.агентом радянських спецслужб. Могила Коновальця розташована у нідерландському місті Роттердам.

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Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.