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Завідувач лабораторії львівського вишу варив метадон. ВIДЕО

Хімік, завідувач лабораторією одного з вишів Львова, на робочому місці виготовляв метадон. Продавати його через інтернет допомагали співробітники кальян-бару. Товар відправляли поштою.

Про це повідомила в Фейсбуці прокурор Львівської області Ірина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Викрили групу осіб, які організували у львівському навчальному закладі не що інше, як… нарколабораторію!

За версією слідства, ідеться про 4 львів’ян:
✔ організатора – співвласника львівського кальян-бару
✔ завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб)
✔ працівника кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту)
✔працівника кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач)", - написала вона.

За словами прокурора, за один раз виготовлялась партія від 1 кг. На "чорному ринку" 1 гр  метадону коштує від 600 грн.

"Наразі задокументовано виготовлення для збуту "метадону", вагою майже 3 кг та "ціною" понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн", - написала Діденко.

Наркотик продавали через інтернет-сайт, "товар" відправляли поштою після отримання повної передоплати.

За даними видання Zaxid.net, підозрюваний - завідувач лабораторією електронної мікроскопії однієї з кафедр університету ветеринарної медицини.

Завідувач лабораторії львівського вишу варив метадон 01
Завідувач лабораторії львівського вишу варив метадон 02

Автор: 

виш (546) Львів (3069) наркотики (1447) прокурор (624)


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Топ коментарі
+11
"Во все тяжкие" новый сезон?
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31.08.2020 23:52
+10
"Во все тяжкие " - смотрите новый сериал Львовского разлива...
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31.08.2020 23:52
+7
Хайзенберг.
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31.08.2020 23:48
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С ума посходили...
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31.08.2020 23:45 Відповісти
голосовали соответствующе.
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31.08.2020 23:58 Відповісти
Хто? завнаркокафєдри має скоріше рузькогаварящие корні
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01.09.2020 00:31 Відповісти
а споживачі тоджики?
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01.09.2020 09:07 Відповісти
какаяразница?
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01.09.2020 09:34 Відповісти
Хайзенберг.
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31.08.2020 23:48 Відповісти
наконец то))!
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31.08.2020 23:49 Відповісти
"Во все тяжкие " - смотрите новый сериал Львовского разлива...
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31.08.2020 23:52 Відповісти
Say my name...
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01.09.2020 00:40 Відповісти
"Во все тяжкие" новый сезон?
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31.08.2020 23:52 Відповісти
Бубачка має Метадон, шоб
зацінити та присвоєти цьому хлопу звання "Заслужений мєтадоніст 95-го кварталу!)
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31.08.2020 23:57 Відповісти
боже, какое ты убожество
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01.09.2020 00:08 Відповісти
Тю! Та невже твого наркомана зельцмана переплюнула?!))) Ні! Це неможливо!)))
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01.09.2020 00:15 Відповісти
переплюнула, скорее даже перехаркнула.
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01.09.2020 00:19 Відповісти
О! Збирвю харкачкі, шоб твоєму бубачкє , в його мєстєчково-крыворожескую харю смачно харкануть!)
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01.09.2020 00:29 Відповісти
Сподіваюсь, харчкі (раптом) туберкульозні ??
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01.09.2020 00:40 Відповісти
И не надейтесь!) Хоча,для бубачькі булоб у самий раз!)_
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01.09.2020 00:52 Відповісти
Я сподівавсь шо ви чужі збираєте, не власні..
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01.09.2020 00:56 Відповісти
А чем Моника постоянно обдолбленное?
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01.09.2020 00:19 Відповісти
Та ладно, це ж Львів, а там усі за свинку Пепу, отже й метадон для неї!
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01.09.2020 07:47 Відповісти
Та просто красень
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01.09.2020 00:08 Відповісти
во все тяжкие
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01.09.2020 00:28 Відповісти
Я не здивуюсь якщо цей покидьок-куратор наркокафєдри має рузьгоговоряшчую чєлюсть...
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01.09.2020 00:29 Відповісти
Уолтер Уайт чи шо?
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01.09.2020 00:32 Відповісти
Эххх... надо будет пересмотреть сериал. Не скажу какой...
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01.09.2020 00:58 Відповісти
Ну не кофе же ему варить в самом деле? Во Львове с этим огромная конкуренция, а вот ниша метадона как раз пустует.
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01.09.2020 01:51 Відповісти
хорошо быть химиком а не каким-то, скажем, математиком - всегда есть чем заняться, с профитом.
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01.09.2020 08:19 Відповісти
точно сказано. А где рецепт, как варить
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01.09.2020 08:48 Відповісти
Пустився берега дядько
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01.09.2020 08:43 Відповісти
це ринок. Є попит - буде товар. Маркс так писав.
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01.09.2020 08:49 Відповісти
ще й гроші
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01.09.2020 08:50 Відповісти
Завідувач лабораторії львівського вишу варив метадон - Цензор.НЕТ 9642

Природа сама розбереться.
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01.09.2020 08:52 Відповісти
наглотаются метадона потом в коментах пишут такую несинитныцю!!до речи вси адепты секты порохоботив-"дякую"!!
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01.09.2020 11:37 Відповісти
а що це таке, той иетадон?
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01.09.2020 12:12 Відповісти
Волтер на минималках)
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01.09.2020 12:12 Відповісти
Метадон не напівсинтетичний, а синтетичний наркотик. Вперше синтезований німецькими хіміками під час Другої світової війни в якості заміни морфіну. Синтез його досить непростий, потребує практичних навичок в органічній хімії, хімічного обладнання і реактивів. Це не те, що "ширку" на кухні варити, а значно складніше. Тільки хімікам варто взяти до уваги, що згідно статистики, від моменту першої варки наркоти до моменту коли їх пов'яжуть проходе десь до півроку.
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01.09.2020 14:29 Відповісти
 
 