Завідувач лабораторії львівського вишу варив метадон. ВIДЕО

Хімік, завідувач лабораторією одного з вишів Львова, на робочому місці виготовляв метадон. Продавати його через інтернет допомагали співробітники кальян-бару. Товар відправляли поштою.

Про це повідомила в Фейсбуці прокурор Львівської області Ірина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Викрили групу осіб, які організували у львівському навчальному закладі не що інше, як… нарколабораторію!



За версією слідства, ідеться про 4 львів’ян:

✔ організатора – співвласника львівського кальян-бару

✔ завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб)

✔ працівника кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту)

✔працівника кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач)", - написала вона.

За словами прокурора, за один раз виготовлялась партія від 1 кг. На "чорному ринку" 1 гр метадону коштує від 600 грн.



"Наразі задокументовано виготовлення для збуту "метадону", вагою майже 3 кг та "ціною" понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн", - написала Діденко.

Наркотик продавали через інтернет-сайт, "товар" відправляли поштою після отримання повної передоплати.

За даними видання Zaxid.net, підозрюваний - завідувач лабораторією електронної мікроскопії однієї з кафедр університету ветеринарної медицини.



