РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10858 посетителей онлайн
Новости Видео
9 099 36

Завлабораторией львовского вуза варил метадон. ВИДЕО

Химик, заведующий лабораторией одного из вузов Львова, на рабочем месте изготавливал метадон. Продавать его через интернет помогали сотрудники кальян-бара. Товар отправляли по почте.

Об этом сообщила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как ... нарколабораторию!

По версии следствия, речь идет о 4 львовянах:

✔ организаторе - совладельце львовского кальян-бара

✔ заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химике, который изготавливал наркотическое средство)

✔ работнике кальян-бара (соорганизаторе, администраторе сайта)

✔ сотруднике кальян-бара (фасовщике и распространителе)", - написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: В центре Киева спецназовцы задержали мужчину с расфасованными синтетическими наркотиками. ФОТО

По словам прокурора, за один раз изготавливалась партия весом от 1 кг. На черном рынке 1 гр. метадона стоит от 600 грн.

"Сейчас задокументировано изготовление для сбыта "метадона" весом почти 3 кг и "ценой" более 1 млн 800 тыс. грн. Сегодня они задержаны при реализации еще более 1 кг по цене около 700 тыс. грн", - написала Диденко.

Также на Цензор.НЕТ: Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать "картинку" об "украинцах-наркопреступниках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наркотик продавали через интернет-сайт, "товар" отправляли по почте после получения полной предоплаты.

По данным издания Zaxid.net, подозреваемый - заведующий лабораторией электронной микроскопии одной из кафедр университета ветеринарной медицины.

Завлабораторией львовского вуза варил метадон 01
Завлабораторией львовского вуза варил метадон 02

Автор: 

вуз (905) Львов (4582) наркотики (2144) прокурор (1131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
"Во все тяжкие" новый сезон?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:52
+10
"Во все тяжкие " - смотрите новый сериал Львовского разлива...
показать весь комментарий
31.08.2020 23:52
+7
Хайзенберг.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С ума посходили...
показать весь комментарий
31.08.2020 23:45 Ответить
голосовали соответствующе.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:58 Ответить
Хто? завнаркокафєдри має скоріше рузькогаварящие корні
показать весь комментарий
01.09.2020 00:31 Ответить
а споживачі тоджики?
показать весь комментарий
01.09.2020 09:07 Ответить
какаяразница?
показать весь комментарий
01.09.2020 09:34 Ответить
Хайзенберг.
показать весь комментарий
31.08.2020 23:48 Ответить
наконец то))!
показать весь комментарий
31.08.2020 23:49 Ответить
"Во все тяжкие " - смотрите новый сериал Львовского разлива...
показать весь комментарий
31.08.2020 23:52 Ответить
Say my name...
показать весь комментарий
01.09.2020 00:40 Ответить
"Во все тяжкие" новый сезон?
показать весь комментарий
31.08.2020 23:52 Ответить
Бубачка має Метадон, шоб
зацінити та присвоєти цьому хлопу звання "Заслужений мєтадоніст 95-го кварталу!)
показать весь комментарий
31.08.2020 23:57 Ответить
боже, какое ты убожество
показать весь комментарий
01.09.2020 00:08 Ответить
Тю! Та невже твого наркомана зельцмана переплюнула?!))) Ні! Це неможливо!)))
показать весь комментарий
01.09.2020 00:15 Ответить
переплюнула, скорее даже перехаркнула.
показать весь комментарий
01.09.2020 00:19 Ответить
О! Збирвю харкачкі, шоб твоєму бубачкє , в його мєстєчково-крыворожескую харю смачно харкануть!)
показать весь комментарий
01.09.2020 00:29 Ответить
Сподіваюсь, харчкі (раптом) туберкульозні ??
показать весь комментарий
01.09.2020 00:40 Ответить
И не надейтесь!) Хоча,для бубачькі булоб у самий раз!)_
показать весь комментарий
01.09.2020 00:52 Ответить
Я сподівавсь шо ви чужі збираєте, не власні..
показать весь комментарий
01.09.2020 00:56 Ответить
А чем Моника постоянно обдолбленное?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:19 Ответить
Та ладно, це ж Львів, а там усі за свинку Пепу, отже й метадон для неї!
показать весь комментарий
01.09.2020 07:47 Ответить
Та просто красень
показать весь комментарий
01.09.2020 00:08 Ответить
во все тяжкие
показать весь комментарий
01.09.2020 00:28 Ответить
Я не здивуюсь якщо цей покидьок-куратор наркокафєдри має рузьгоговоряшчую чєлюсть...
показать весь комментарий
01.09.2020 00:29 Ответить
Уолтер Уайт чи шо?
показать весь комментарий
01.09.2020 00:32 Ответить
Эххх... надо будет пересмотреть сериал. Не скажу какой...
показать весь комментарий
01.09.2020 00:58 Ответить
Ну не кофе же ему варить в самом деле? Во Львове с этим огромная конкуренция, а вот ниша метадона как раз пустует.
показать весь комментарий
01.09.2020 01:51 Ответить
хорошо быть химиком а не каким-то, скажем, математиком - всегда есть чем заняться, с профитом.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:19 Ответить
точно сказано. А где рецепт, как варить
показать весь комментарий
01.09.2020 08:48 Ответить
Пустився берега дядько
показать весь комментарий
01.09.2020 08:43 Ответить
це ринок. Є попит - буде товар. Маркс так писав.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:49 Ответить
ще й гроші
показать весь комментарий
01.09.2020 08:50 Ответить
Завідувач лабораторії львівського вишу варив метадон - Цензор.НЕТ 9642

Природа сама розбереться.
показать весь комментарий
01.09.2020 08:52 Ответить
наглотаются метадона потом в коментах пишут такую несинитныцю!!до речи вси адепты секты порохоботив-"дякую"!!
показать весь комментарий
01.09.2020 11:37 Ответить
а що це таке, той иетадон?
показать весь комментарий
01.09.2020 12:12 Ответить
Волтер на минималках)
показать весь комментарий
01.09.2020 12:12 Ответить
Метадон не напівсинтетичний, а синтетичний наркотик. Вперше синтезований німецькими хіміками під час Другої світової війни в якості заміни морфіну. Синтез його досить непростий, потребує практичних навичок в органічній хімії, хімічного обладнання і реактивів. Це не те, що "ширку" на кухні варити, а значно складніше. Тільки хімікам варто взяти до уваги, що згідно статистики, від моменту першої варки наркоти до моменту коли їх пов'яжуть проходе десь до півроку.
показать весь комментарий
01.09.2020 14:29 Ответить
 
 