Завлабораторией львовского вуза варил метадон. ВИДЕО

Химик, заведующий лабораторией одного из вузов Львова, на рабочем месте изготавливал метадон. Продавать его через интернет помогали сотрудники кальян-бара. Товар отправляли по почте.

Об этом сообщила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как ... нарколабораторию!

По версии следствия, речь идет о 4 львовянах:

✔ организаторе - совладельце львовского кальян-бара

✔ заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химике, который изготавливал наркотическое средство)

✔ работнике кальян-бара (соорганизаторе, администраторе сайта)

✔ сотруднике кальян-бара (фасовщике и распространителе)", - написала она.

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По словам прокурора, за один раз изготавливалась партия весом от 1 кг. На черном рынке 1 гр. метадона стоит от 600 грн.

"Сейчас задокументировано изготовление для сбыта "метадона" весом почти 3 кг и "ценой" более 1 млн 800 тыс. грн. Сегодня они задержаны при реализации еще более 1 кг по цене около 700 тыс. грн", - написала Диденко.

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Наркотик продавали через интернет-сайт, "товар" отправляли по почте после получения полной предоплаты.

По данным издания Zaxid.net, подозреваемый - заведующий лабораторией электронной микроскопии одной из кафедр университета ветеринарной медицины.



