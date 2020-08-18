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Новости Силовики
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В центре Киева спецназовцы задержали мужчину с расфасованными синтетическими наркотиками. ФОТО

На столичном Печерске спецназовцы задержали мужчину с расфасованными наркотиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Работники полка полиции особого назначения № 2 во время патрулирования в Печерском районе столицы на улице Парковая дорога остановили мужчину, который при себе имел расфасованное в зип-пакетики кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое. Для документирования события спецназовцы вызвали на место следственно-оперативную группу районного управления полиции", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли у мужчины 13 пакетиков с расфасованным веществом. По его словам, это - наркотики "соли".

В центре Киева спецназовцы задержали мужчину с расфасованными синтетическими наркотиками 01

Изъятое подозрительное вещество направили ее на экспертизу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель.

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В центре Киева спецназовцы задержали мужчину с расфасованными синтетическими наркотиками 02

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Киев (25796) наркотики (2160) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+1
...если задержали возле Банковой - ничего удивительного Походу, конкуренция среди этого контингента сейчас жесткая в связи с увеличением количества клиентуры...
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18.08.2020 11:29 Ответить
+1
Быдло боится наркотиков.
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18.08.2020 11:45 Ответить
+1
И в это самое время, где то горько заплакал расстроенный Бубочка .
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18.08.2020 11:53 Ответить
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...если задержали возле Банковой - ничего удивительного Походу, конкуренция среди этого контингента сейчас жесткая в связи с увеличением количества клиентуры...
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18.08.2020 11:29 Ответить
а чего только на Печерске?
Там своих деток берегут печерские аристократы, а в других районах скоро у дестких садов торговлю развернут!!!
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18.08.2020 11:32 Ответить
Беспредел! Уже и соль носить не дают. В сов. время соль (а когда-то и хлеб) в столовках был бесплатными. Человек любит соленое, а чебуреки не солят...Свободу любителю соленого!
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18.08.2020 11:39 Ответить
Людина не може жити без солі. То просікли давно і в Римській імперії торгівля сіллю була монополією держави і солдатам за службу платили сіллю, звідси і назва солдат від слова сіль. Сіль також використовувалась в якості грошей і в деяких африканських країнах ще сотню років тому її зберігали в банках як тепер золото чи валюту. https://kulturologia.ru/blogs/090717/35223/
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18.08.2020 12:11 Ответить
Солдат від слова сіль? Мдааааааааааа
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18.08.2020 12:28 Ответить
Ага. І навіть слово зарплата - salaire, в французькій мові від слова сіль.
Без солі жити не можна тому (спрощено пояснюю) що сіль NaCl розщеплюється в організмі і утворює HCl - соляну кислоту яку виробляє шлунок і NaOH - лужне середовище, жовч. В апараті перетравлювання їжі тільки в шлунку кислота, а дальше лужне. Про це в деталях розказували по ящику, а я тут дуже спрощено пояснюю.
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18.08.2020 12:44 Ответить
Впервые название солдат появилось около 1250 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] , где так называли воинов-наёмников, получавших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 жалование за военную службу. Слово происходит от названия мелкой разменной монеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE сольдо . Термин подчёркивал низкую стоимость наёмного воина и столь же низкую ценность его жизни.
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18.08.2020 12:56 Ответить
С Римом и солью связан еще один любопытный факт. Английское слово «зарплата» (salary) происходит от латинского слова «соль» (salt). Некоторые историки объясняют это тем фактом, что римские легионы иногда получали плату солью. Римляне говорили, что солдаты, которые хорошо справлялись со своей работой, «стоили своей соли». И, может быть, отсюда же произошло на всех европейских языках слово «солдат».
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090717/35223/
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18.08.2020 13:12 Ответить
Значение суффиксов Англосакские названия это: «тан» или «тон», обозначающие любое поселение; «леа» (со временем преобразовавшееся в «ли») - просека или поляна; Слово вик (wic), позднее вич - ярмарка, рынок; Слово "ham' - дом, поместье, деревня: burg - замок, крепость. Суффикс -ol принесли франкоязычные норманны.
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18.08.2020 12:36 Ответить
А може римляни? Франкомовні нормани прийшли з півночі і в оригіналі франкомовними не були, а стали франкомовними коли розчинились в франкомовному середовищі. Норман - людина з півночі, а точніше вікінг.
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18.08.2020 12:48 Ответить
Якщо ви знаєте, частина норманів осіла на терріторії нинішньої Франції. Нормандія. Вони навіть в Африці були.
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18.08.2020 12:54 Ответить
Знаю і тут навіть є голубоокі араби, на диво роботящі на відміну від оригінальних.
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18.08.2020 12:56 Ответить
Тут є... В в франкомовній Африці?
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18.08.2020 12:58 Ответить
В Франції, в Парижу.
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18.08.2020 13:00 Ответить
В Парижі? Переїхали, чи родилися?
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18.08.2020 13:02 Ответить
Якось гуляв в горах, в Криму з дівчиною з Франції. Знала тільки французьку і українську.
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18.08.2020 13:05 Ответить
Я знаю трохи більше мов, але найкраще французьку і українську.
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18.08.2020 13:15 Ответить
Зрозумів. А я брешу. Вона ще англійську знала. Народилася в Франції. Хтось з батьків, чи обидва українці.
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18.08.2020 13:24 Ответить
Я англійської не знаю хоча завжди працював з англійськими і німецькими технічними текстами, але розмовляти англійською не можу.
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18.08.2020 13:27 Ответить
Якраз франкомовні. Нормандське завоювання Англії.
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18.08.2020 13:09 Ответить
Быдло боится наркотиков.
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18.08.2020 11:45 Ответить
ага, и наркоманов не любят
Куда мир катится?
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18.08.2020 11:49 Ответить
Они не нуждаются чтобы их любили. Это их дело. Но быдло хочет их врятовать.
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18.08.2020 12:04 Ответить
вы сейчас то-же под наркотиками ?
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18.08.2020 12:07 Ответить
Это не ваше дело.
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18.08.2020 12:12 Ответить
Они нуждаются в дозе и в это очень часто становится не только проблемой наркоманов
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18.08.2020 12:14 Ответить
Это проблему создали борцы с наркотиками. Производство наркотиков стоит копейки.
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18.08.2020 12:49 Ответить
И в это самое время, где то горько заплакал расстроенный Бубочка .
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18.08.2020 11:53 Ответить
он хотел поддержать прецендента
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18.08.2020 12:44 Ответить
 
 