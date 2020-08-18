В центре Киева спецназовцы задержали мужчину с расфасованными синтетическими наркотиками. ФОТО

На столичном Печерске спецназовцы задержали мужчину с расфасованными наркотиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Работники полка полиции особого назначения № 2 во время патрулирования в Печерском районе столицы на улице Парковая дорога остановили мужчину, который при себе имел расфасованное в зип-пакетики кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое. Для документирования события спецназовцы вызвали на место следственно-оперативную группу районного управления полиции", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли у мужчины 13 пакетиков с расфасованным веществом. По его словам, это - наркотики "соли".

Изъятое подозрительное вещество направили ее на экспертизу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель.

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По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.