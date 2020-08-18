В центре Киева спецназовцы задержали мужчину с расфасованными синтетическими наркотиками. ФОТО
На столичном Печерске спецназовцы задержали мужчину с расфасованными наркотиками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Работники полка полиции особого назначения № 2 во время патрулирования в Печерском районе столицы на улице Парковая дорога остановили мужчину, который при себе имел расфасованное в зип-пакетики кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое. Для документирования события спецназовцы вызвали на место следственно-оперативную группу районного управления полиции", - сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли у мужчины 13 пакетиков с расфасованным веществом. По его словам, это - наркотики "соли".
Изъятое подозрительное вещество направили ее на экспертизу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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Там своих деток берегут печерские аристократы, а в других районах скоро у дестких садов торговлю развернут!!!
Без солі жити не можна тому (спрощено пояснюю) що сіль NaCl розщеплюється в організмі і утворює HCl - соляну кислоту яку виробляє шлунок і NaOH - лужне середовище, жовч. В апараті перетравлювання їжі тільки в шлунку кислота, а дальше лужне. Про це в деталях розказували по ящику, а я тут дуже спрощено пояснюю.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090717/35223/
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