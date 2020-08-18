У центрі Києва спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими синтетичними наркотиками. ФОТО

На столичному Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими наркотиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Працівники полку поліції особливого призначення № 2 під час патрулювання у Печерському районі столиці на вулиці Паркова дорога зупинили чоловіка, який при собі мав розфасовану у зіп-пакетики кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною. З його слів, це – наркотики "солі".

Вилучену підозрілу речовину направили на експертизу. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

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За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.