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Новини Силовики
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У центрі Києва спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими синтетичними наркотиками. ФОТО

На столичному Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими наркотиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Працівники полку поліції особливого призначення № 2 під час патрулювання у Печерському районі столиці на вулиці Паркова дорога зупинили чоловіка, який при собі мав розфасовану у зіп-пакетики кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною. З його слів, це – наркотики "солі".

У центрі Києва спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими синтетичними наркотиками 01

Вилучену підозрілу речовину направили на експертизу. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

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У центрі Києва спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими синтетичними наркотиками 02

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19796) наркотики (1465) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515)


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Топ коментарі
+1
...если задержали возле Банковой - ничего удивительного Походу, конкуренция среди этого контингента сейчас жесткая в связи с увеличением количества клиентуры...
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18.08.2020 11:29 Відповісти
+1
Быдло боится наркотиков.
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18.08.2020 11:45 Відповісти
+1
И в это самое время, где то горько заплакал расстроенный Бубочка .
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18.08.2020 11:53 Відповісти
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...если задержали возле Банковой - ничего удивительного Походу, конкуренция среди этого контингента сейчас жесткая в связи с увеличением количества клиентуры...
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18.08.2020 11:29 Відповісти
а чего только на Печерске?
Там своих деток берегут печерские аристократы, а в других районах скоро у дестких садов торговлю развернут!!!
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18.08.2020 11:32 Відповісти
Беспредел! Уже и соль носить не дают. В сов. время соль (а когда-то и хлеб) в столовках был бесплатными. Человек любит соленое, а чебуреки не солят...Свободу любителю соленого!
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18.08.2020 11:39 Відповісти
Людина не може жити без солі. То просікли давно і в Римській імперії торгівля сіллю була монополією держави і солдатам за службу платили сіллю, звідси і назва солдат від слова сіль. Сіль також використовувалась в якості грошей і в деяких африканських країнах ще сотню років тому її зберігали в банках як тепер золото чи валюту. https://kulturologia.ru/blogs/090717/35223/
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18.08.2020 12:11 Відповісти
Солдат від слова сіль? Мдааааааааааа
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18.08.2020 12:28 Відповісти
Ага. І навіть слово зарплата - salaire, в французькій мові від слова сіль.
Без солі жити не можна тому (спрощено пояснюю) що сіль NaCl розщеплюється в організмі і утворює HCl - соляну кислоту яку виробляє шлунок і NaOH - лужне середовище, жовч. В апараті перетравлювання їжі тільки в шлунку кислота, а дальше лужне. Про це в деталях розказували по ящику, а я тут дуже спрощено пояснюю.
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18.08.2020 12:44 Відповісти
Впервые название солдат появилось около 1250 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] , где так называли воинов-наёмников, получавших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 жалование за военную службу. Слово происходит от названия мелкой разменной монеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE сольдо . Термин подчёркивал низкую стоимость наёмного воина и столь же низкую ценность его жизни.
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18.08.2020 12:56 Відповісти
С Римом и солью связан еще один любопытный факт. Английское слово «зарплата» (salary) происходит от латинского слова «соль» (salt). Некоторые историки объясняют это тем фактом, что римские легионы иногда получали плату солью. Римляне говорили, что солдаты, которые хорошо справлялись со своей работой, «стоили своей соли». И, может быть, отсюда же произошло на всех европейских языках слово «солдат».
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090717/35223/
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18.08.2020 13:12 Відповісти
Значение суффиксов Англосакские названия это: «тан» или «тон», обозначающие любое поселение; «леа» (со временем преобразовавшееся в «ли») - просека или поляна; Слово вик (wic), позднее вич - ярмарка, рынок; Слово "ham' - дом, поместье, деревня: burg - замок, крепость. Суффикс -ol принесли франкоязычные норманны.
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18.08.2020 12:36 Відповісти
А може римляни? Франкомовні нормани прийшли з півночі і в оригіналі франкомовними не були, а стали франкомовними коли розчинились в франкомовному середовищі. Норман - людина з півночі, а точніше вікінг.
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18.08.2020 12:48 Відповісти
Якщо ви знаєте, частина норманів осіла на терріторії нинішньої Франції. Нормандія. Вони навіть в Африці були.
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18.08.2020 12:54 Відповісти
Знаю і тут навіть є голубоокі араби, на диво роботящі на відміну від оригінальних.
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18.08.2020 12:56 Відповісти
Тут є... В в франкомовній Африці?
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18.08.2020 12:58 Відповісти
В Франції, в Парижу.
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18.08.2020 13:00 Відповісти
В Парижі? Переїхали, чи родилися?
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18.08.2020 13:02 Відповісти
Якось гуляв в горах, в Криму з дівчиною з Франції. Знала тільки французьку і українську.
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18.08.2020 13:05 Відповісти
Я знаю трохи більше мов, але найкраще французьку і українську.
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18.08.2020 13:15 Відповісти
Зрозумів. А я брешу. Вона ще англійську знала. Народилася в Франції. Хтось з батьків, чи обидва українці.
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18.08.2020 13:24 Відповісти
Я англійської не знаю хоча завжди працював з англійськими і німецькими технічними текстами, але розмовляти англійською не можу.
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18.08.2020 13:27 Відповісти
Якраз франкомовні. Нормандське завоювання Англії.
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18.08.2020 13:09 Відповісти
Быдло боится наркотиков.
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18.08.2020 11:45 Відповісти
ага, и наркоманов не любят
Куда мир катится?
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18.08.2020 11:49 Відповісти
Они не нуждаются чтобы их любили. Это их дело. Но быдло хочет их врятовать.
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18.08.2020 12:04 Відповісти
вы сейчас то-же под наркотиками ?
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18.08.2020 12:07 Відповісти
Это не ваше дело.
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18.08.2020 12:12 Відповісти
Они нуждаются в дозе и в это очень часто становится не только проблемой наркоманов
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18.08.2020 12:14 Відповісти
Это проблему создали борцы с наркотиками. Производство наркотиков стоит копейки.
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18.08.2020 12:49 Відповісти
И в это самое время, где то горько заплакал расстроенный Бубочка .
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18.08.2020 11:53 Відповісти
он хотел поддержать прецендента
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18.08.2020 12:44 Відповісти
 
 