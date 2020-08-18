У центрі Києва спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими синтетичними наркотиками. ФОТО
На столичному Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими наркотиками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"Працівники полку поліції особливого призначення № 2 під час патрулювання у Печерському районі столиці на вулиці Паркова дорога зупинили чоловіка, який при собі мав розфасовану у зіп-пакетики кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною. З його слів, це – наркотики "солі".
Вилучену підозрілу речовину направили на експертизу. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.
За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
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Там своих деток берегут печерские аристократы, а в других районах скоро у дестких садов торговлю развернут!!!
Без солі жити не можна тому (спрощено пояснюю) що сіль NaCl розщеплюється в організмі і утворює HCl - соляну кислоту яку виробляє шлунок і NaOH - лужне середовище, жовч. В апараті перетравлювання їжі тільки в шлунку кислота, а дальше лужне. Про це в деталях розказували по ящику, а я тут дуже спрощено пояснюю.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090717/35223/
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