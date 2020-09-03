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Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті. ВIДЕО

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук знімається в ролику в образі Мері Попінс - героїні казкової повісті дитячої письменниці Памели Треверс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився невеликий фрагмент зйомок за участю Верещук.

Зйомки відбуваються в Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який з'єднує парк на Володимирській гірці та арку Дружби народів. На записі Верещук підвішена в повітрі і тримає в руках зелену парасольку.

Також дивіться: "Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк про колишню мерку Рава-Руської та кандидатку в мери Києва від "Слуги народу" Верещук. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6689) польоти (206) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+108
Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести - Цензор.НЕТ 8568

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03.09.2020 13:09
+86
Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести - Цензор.НЕТ 6383

...
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03.09.2020 13:10
+85
Цирк наше всё !
Вас ещё не тошнит от него, зелебобики?
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03.09.2020 13:08
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Вова зелінскі,тебя дурачка рэбе предупреждал,что своим президентством,ты ставишь под удар всю еврейскую общину Украины,теперь не обижайтесь жиды,вы раздражаете уже хуже кацапов...
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04.09.2020 11:57 Відповісти
Очень интересно будет после выборов, посмотреть кол-во идиотов, голосовавших за ЭТО.
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04.09.2020 14:10 Відповісти
Ну вони там себе домалюють скільки треба. МВС то під ними
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08.09.2020 21:44 Відповісти
Піариться на мосту Кличка?
А як же пропіаритись на власних досягненнях?
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04.09.2020 18:56 Відповісти
Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті - Цензор.НЕТ 1555

...
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05.09.2020 11:05 Відповісти
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