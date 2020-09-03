Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті. ВIДЕО
Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук знімається в ролику в образі Мері Попінс - героїні казкової повісті дитячої письменниці Памели Треверс.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився невеликий фрагмент зйомок за участю Верещук.
Зйомки відбуваються в Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який з'єднує парк на Володимирській гірці та арку Дружби народів. На записі Верещук підвішена в повітрі і тримає в руках зелену парасольку.
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