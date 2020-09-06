У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка. ВIДЕО

Багатотисячна колона протестувальників у Мінську прийшла до резиденції "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом і спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів із кулеметами.

Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.

Протестующие напротив силовиков у Дворца Независимости. Перед рядом щитов — колючая проволока. pic.twitter.com/t3Zcd1Szzg — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

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