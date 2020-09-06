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У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка. ВIДЕО
Багатотисячна колона протестувальників у Мінську прийшла до резиденції "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by.
Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом і спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів із кулеметами.
Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.
Протестующие напротив силовиков у Дворца Независимости. Перед рядом щитов — колючая проволока. pic.twitter.com/t3Zcd1Szzg— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020
Топ коментарі
+36 Evro7
показати весь коментар06.09.2020 16:36
+32 dtrscnij grsrt
показати весь коментар06.09.2020 16:43
+20 Don Bessam #359417
показати весь коментар06.09.2020 16:39
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на силовиків бабло Кремль виділить...
[ Відео ]
Примерно минут десять назад около Комсомольского озера в Минске начались задержания.
NEXTA Live, [06.09.20 18:54]
На улицах Минска появились неизвестные в спортивках, балаклавах и с дубинами в руках.
Теперь в столице охраняют "порядок" ТАК?
NEXTA Live, [06.09.20 18:56]
Жесткие задержания происходят в городе. Часть людей забежала в кофейню на проспекте Победителей, а хозяева заведения закрыли вход в него. Силовики в гражданском палками разбили дверь, вытащили оттуда людей. Люди пробовали вступиться за задержанных, но это лишь провоцировало дополнительную агрессию.
Коли революція згортується в силу різних причин,Влада приступає до репресій.....
Нічого нового,це Аксіома...
А всі теми про "революцію" в Білорусі можна ВЖЕ об"єднати в одну-"яК БІЛОРУСИ ПРОЇ..АЛИ ВЛАСНУ РЕВОЛЮЦІЮ!".
Каратели попытались догнать, избить и задержать часть демонстрантов в Парке Победы. Чтобы не попасть в руки фашистов, люди начали прыгать в воду.
Сотрудники ОСВОД достают людей из воды, садят в лодку и отвозят на другой берег водоёма, чтобы их не задержали. (( А ЩО ТУТ КОМЕНТУВАТИ ?(((
не надо глумливо гавкать и оскорблять людей, которые преодолев вбитый за 100 лет тирании страх, по мере своих душевных и физических сил всё-таки встают с колен, выходят навстречу натренированным вооружённым цепным псам диктатора-узурпатора под дубинки и под резиновые пули.
Как надо разговаривать с людьми - читайте листовки-инструкции 1940-х гг для бойцов УПА:
там написано следующее: "В том случае, если в результате военных обстоятельств отряд УПА оказывается на территории Чехословакии, то при любом обращении бойцов к местному населению, даже к тому, которое не настроено поддерживать действия УПА, украинские воины должны проявлять благородство, культуру, вежливость и доброжелательность, потому что эти качества являются главными качествами украинского народа, как народа лыцарского, справедливого и культурного."
А вы, пан Скобленко, в отличие от простых, но благородных и культурных украинских крестьян, которыми были бойцы УПА, пишете наглые, хамские и крайне оскорбительные гадости в адрес всего беларуского Народа. Это дремучее совковое хамство.
ЛУКОШЕНКО -ТЫ ЧЕРТ!!!!!!! Правители херовы!!!!
Ну поедь в Швецию, Финляндию - поучись изверг!!!! Нет ушлепки вам надо крови и пиз...ди.... ть все развалить !!! Комуняки харовы!!!!!
- Слушай,у вас же у евреев, 5780 год?
- Да.
- А можешь рассказать,как все таки закончился 2020 год?
- А в чем подвиг Гагарина?
Космонавт Лебедев вздохнул,глянул добродушно на всех нас и ответил:
- Даня, ты видел 10-ти этажный дом?
Даня кивнул.
- Ну вот представь это все горючее. А наверху ты сидишь в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра ты обязательно вернешься, МЫ ВСЕ ПОСЧИТАЛИ!