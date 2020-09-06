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У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка. ВIДЕО

Багатотисячна колона протестувальників у Мінську прийшла до резиденції "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Дорога до резиденції Лукашенка перегороджена колючим дротом і спецтехнікою "Рубіж" на базі військової техніки БРДМ-2. На території президентської резиденції також стоять 10 військових БТРів із кулеметами.

Силовики поки не розганяють протестувальників, які прийшли до резиденції президента.

Протестующие напротив силовиков у Дворца Независимости. Перед рядом щитов — колючая проволока. pic.twitter.com/t3Zcd1Szzg

— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Дивіться також: "Марш єдності" в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) протест (2398)


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Топ коментарі
+36
Кто тебе тут брат? Мразь *************
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06.09.2020 16:36
+32
Шо балалайкі возбуділісь?
Правильно сцитесь.
Білорусь буде поряд з Україною.
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06.09.2020 16:43
+20
У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 6613
У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 8008
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06.09.2020 16:39
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Все переходит в затяжную фазу...или Белорусы продолжат выходить на улицу и экономика ляжет, что заставит тирана Лукашенко пойти на переговоры и уступки или митингующие граждане устанут и разойдутся по домам и их пересажают.
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06.09.2020 18:42 Відповісти
Лукашенко нах потрібні перемовини... навіть коли економіка зупиниться...(точно не повністю)

на силовиків бабло Кремль виділить...
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06.09.2020 20:00 Відповісти
Бацька - ПНХ вместе ВВ
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06.09.2020 19:25 Відповісти
Ну прийшли і що далі ??? Потовчуться до темряви і по хатах, бо завтра на роботу, якщо раніше менти не розженуть. Правильно сказав хiба єдиний реальний білоруський опозиціонер націоналіст Зенон Позняк, що живе вже багато в еміграції , про ситуацію у Білрусі : Революція є -революціонерів немає
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06.09.2020 19:51 Відповісти
У беларусов флеш-моб - на самый креативный плакатик против "Саши". Победитель получит больше лайков в инстаграмчике.
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06.09.2020 20:12 Відповісти
NEXTA Live, [06.09.20 18:53]
[ Відео ]
Примерно минут десять назад около Комсомольского озера в Минске начались задержания.
NEXTA Live, [06.09.20 18:54]

На улицах Минска появились неизвестные в спортивках, балаклавах и с дубинами в руках.
Теперь в столице охраняют "порядок" ТАК?
NEXTA Live, [06.09.20 18:56]

Жесткие задержания происходят в городе. Часть людей забежала в кофейню на проспекте Победителей, а хозяева заведения закрыли вход в него. Силовики в гражданском палками разбили дверь, вытащили оттуда людей. Люди пробовали вступиться за задержанных, но это лишь провоцировало дополнительную агрессию.

Коли революція згортується в силу різних причин,Влада приступає до репресій.....
Нічого нового,це Аксіома...


А всі теми про "революцію" в Білорусі можна ВЖЕ об"єднати в одну-"яК БІЛОРУСИ ПРОЇ..АЛИ ВЛАСНУ РЕВОЛЮЦІЮ!".
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06.09.2020 20:52 Відповісти
NEXTA Live, [06.09.20 18:42]

Каратели попытались догнать, избить и задержать часть демонстрантов в Парке Победы. Чтобы не попасть в руки фашистов, люди начали прыгать в воду.
Сотрудники ОСВОД достают людей из воды, садят в лодку и отвозят на другой берег водоёма, чтобы их не задержали. (( А ЩО ТУТ КОМЕНТУВАТИ ?(((
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06.09.2020 20:54 Відповісти
..бараны..да затопчите этих холуев...не забудем непростииииммм....и тишинааа
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06.09.2020 20:15 Відповісти
Интересно у бульбофюрера есть золотой унитаз)))
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06.09.2020 20:47 Відповісти
Да давите их!!!
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06.09.2020 21:06 Відповісти
Все эти видео фальшивка производства ковидоидиотов. ОНИ ПЫТАЮТСЯ НАМ ДОКАЗАТЬ ЧТО В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ЕСТЬ ЖИВЫЕ ЛЮДИ! Это явная ложь! Пасха, суботник, 9мая и так далее - в Беларуси все умерли и протестовать там просто некому.
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06.09.2020 22:58 Відповісти
У ЛУКАШЕНКО НЕ ЗАТОР, А ЗАПОР !!!!!!!!!!
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06.09.2020 23:31 Відповісти
ЛУКА ДОЛЖЕН КАПИТУЛИРОВАТЬ !!! А ПОСЛЕ НЕГО ДОЛЖЕН КАПИТУЛИРОВАТЬ ПУТИН !!!
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06.09.2020 23:33 Відповісти
Критика ваша по делу и в основном справедлива. Но оскорблять зачем? Некоторые тут даже ватанов перещеголяли
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06.09.2020 23:40 Відповісти
Правильное замечание сделал уважаемый коллега Александрович:

не надо глумливо гавкать и оскорблять людей, которые преодолев вбитый за 100 лет тирании страх, по мере своих душевных и физических сил всё-таки встают с колен, выходят навстречу натренированным вооружённым цепным псам диктатора-узурпатора под дубинки и под резиновые пули.

Как надо разговаривать с людьми - читайте листовки-инструкции 1940-х гг для бойцов УПА:

там написано следующее: "В том случае, если в результате военных обстоятельств отряд УПА оказывается на территории Чехословакии, то при любом обращении бойцов к местному населению, даже к тому, которое не настроено поддерживать действия УПА, украинские воины должны проявлять благородство, культуру, вежливость и доброжелательность, потому что эти качества являются главными качествами украинского народа, как народа лыцарского, справедливого и культурного."

А вы, пан Скобленко, в отличие от простых, но благородных и культурных украинских крестьян, которыми были бойцы УПА, пишете наглые, хамские и крайне оскорбительные гадости в адрес всего беларуского Народа. Это дремучее совковое хамство.
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07.09.2020 04:38 Відповісти
КРУТО!!!!!!!!
ЛУКОШЕНКО -ТЫ ЧЕРТ!!!!!!! Правители херовы!!!!
Ну поедь в Швецию, Финляндию - поучись изверг!!!! Нет ушлепки вам надо крови и пиз...ди.... ть все развалить !!! Комуняки харовы!!!!!
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07.09.2020 09:07 Відповісти
Звонит еврею его нееврейский друг...
- Слушай,у вас же у евреев, 5780 год?
- Да.
- А можешь рассказать,как все таки закончился 2020 год?
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07.09.2020 11:43 Відповісти
....Однажды мой вгиковский однокурсник Даня на лекции космонавта Лебедева наивно спросил:
- А в чем подвиг Гагарина?
Космонавт Лебедев вздохнул,глянул добродушно на всех нас и ответил:
- Даня, ты видел 10-ти этажный дом?
Даня кивнул.
- Ну вот представь это все горючее. А наверху ты сидишь в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра ты обязательно вернешься, МЫ ВСЕ ПОСЧИТАЛИ!
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07.09.2020 11:57 Відповісти
Лукошенко - ты ипанутый на всю бошку!
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09.09.2020 14:59 Відповісти
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