В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко. ВИДЕО

Многотысячная колонна протестующих в Минске пришла к резиденции захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает беларуское издание TUT.by.

Дорога к резиденции Лукашенко перегорожена колючей проволокой и спецтехникой "Рубеж" на базе военной техники БРДМ-2. На территории президентской резиденции также стоят 10 военных БТРов с пулеметами.

Силовики пока не разгоняют протестующих, которые пришли к резиденции президента.

Протестующие напротив силовиков у Дворца Независимости. Перед рядом щитов — колючая проволока. pic.twitter.com/t3Zcd1Szzg — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

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