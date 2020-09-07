В Україні відзначають День воєнної розвідки. ВIДЕО

Сьогодні, 7 вересня, співробітники воєнної розвідки Міністерства оборони України відзначають своє професійне свято.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене наказом міністра оборони першого червня 2007 року та є не загальнонаціональним, а відомчим.

Саме цього дня в 1992 році, відповідно до Указу Президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України", в складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

Як відомо, після розпаду СРСР і здобуття в серпні 1991 року незалежності перед нашою державою гостро постало питання створення воєнної розвідки, оскільки раніше подібні структури підпорядковувалися Москві. Паралельно з перетворенням Збройних Сил України розпочалося створення системи воєнної розвідки української армії.

У лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу Збройних Сил України, а вже 7 вересня, було прийнято рішення про формування Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. У квітні 1994 року Указом Президента Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України було перейменовано на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). Відтоді почала розвиватися комплексна, ефективна і багаторівнева система військової розвідки Збройних Сил.

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За роки війни українські розвідники вийшли на новий якісний рівень підготовки. З початку військових дій вони перебувають на передовій, захищаючи територіальну цілісність держави, проявляючи вражаючі зразки мужності і героїзму.

З нагоди професійного свята воєнних розвідників привітав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

"Шановні воїни-розвідники, бойові побратими! Я, як Командувач об’єднаних сил висловлюю велику подяку особовому складу воєнної розвідки. Пишаюся тим, що разом із вами ми сьомий рік стримуємо агресію ворога. На полі бою ви залишаєтеся завжди непомітними, а результати вашої роботи - це збережені життя наших воїнів. Від вашої своєчасної і точної інформації залежить правильність найважливіших рішень.

У цей святковий день бажаю вам, дорогі побратими, міцного здоров’я, нових успіхів та професійних перемог, незламності сили, духу й витримки. Переконаний, що ви і надалі будете зразком у виконанні службового обов'язку, прикладом високої професійної майстерності, порядності та патріотизму. Слава воїнам розвідникам!" - йдеться у привітанні Кравченка.