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В Україні відзначають День воєнної розвідки. ВIДЕО

Сьогодні, 7 вересня, співробітники воєнної розвідки Міністерства оборони України відзначають своє професійне свято.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свято встановлене наказом міністра оборони першого червня 2007 року та є не загальнонаціональним, а відомчим.

Саме цього дня в 1992 році, відповідно до Указу Президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України", в складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

Як відомо, після розпаду СРСР і здобуття в серпні 1991 року незалежності перед нашою державою гостро постало питання створення воєнної розвідки, оскільки раніше подібні структури підпорядковувалися Москві. Паралельно з перетворенням Збройних Сил України розпочалося створення системи воєнної розвідки української армії.

У лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу Збройних Сил України, а вже 7 вересня, було прийнято рішення про формування Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. У квітні 1994 року Указом Президента Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України було перейменовано на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). Відтоді почала розвиватися комплексна, ефективна і багаторівнева система військової розвідки Збройних Сил.

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За роки війни українські розвідники вийшли на новий якісний рівень підготовки. З початку військових дій вони перебувають на передовій, захищаючи територіальну цілісність держави, проявляючи вражаючі зразки мужності і героїзму.

З нагоди професійного свята воєнних розвідників привітав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

"Шановні воїни-розвідники, бойові побратими! Я, як Командувач об’єднаних сил висловлюю велику подяку особовому складу воєнної розвідки. Пишаюся тим, що разом із вами ми сьомий рік стримуємо агресію ворога. На полі бою ви залишаєтеся завжди непомітними, а результати вашої роботи - це збережені життя наших воїнів. Від вашої своєчасної і точної інформації залежить правильність найважливіших рішень.

У цей святковий день бажаю вам, дорогі побратими, міцного здоров’я, нових успіхів та професійних перемог, незламності сили, духу й витримки. Переконаний, що ви і надалі будете зразком у виконанні службового обов'язку, прикладом високої професійної майстерності, порядності та патріотизму. Слава воїнам розвідникам!" - йдеться у привітанні Кравченка.

В Україні відзначають День воєнної розвідки 01

Автор: 

Міноборони (7361) оборона (4780) свято (682) розвідка (3861)


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Топ коментарі
+13
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 6463
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07.09.2020 07:53
+13
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 1508
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07.09.2020 07:54
+10
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 2625
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07.09.2020 07:57
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В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 6463
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07.09.2020 07:53 Відповісти
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 1508
показати весь коментар
07.09.2020 07:54 Відповісти
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 2625
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07.09.2020 07:57 Відповісти
Вітання......🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.09.2020 08:15 Відповісти
С праздником, мужики! Сил Вам, Удачи и главное - Здоровья.
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07.09.2020 08:18 Відповісти
Довелось с1981 по1985 служить в разведполку, поэтому, знаю какая это трудная работа. Держитесь, ребята. На Вас, и таких как Вы, держится суверенитет и национальная безопасность страны.
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07.09.2020 08:22 Відповісти
Авиация?
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07.09.2020 09:19 Відповісти
Ни дня без праздника!
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07.09.2020 08:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xLJ5PHHqpwk&t=100s "Широкий лан" і 3-й полк - "Пісня Хоробрих"
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07.09.2020 08:24 Відповісти
ЗІ СВЯТОМ, ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!\
В Україні відзначають День військової розвідки - Цензор.НЕТ 9191
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07.09.2020 08:28 Відповісти
Поважаю...
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07.09.2020 08:50 Відповісти
Судячи як "кроти" здали розвідку банді з Кремля, Україні потрібна дієва конррозвідка щоб ловити шпигунів в ОПУ, ВР, ГШ ЗСУ.
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07.09.2020 09:02 Відповісти
Вітаємо,пишаємось,дякуємо
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07.09.2020 09:03 Відповісти
Поздраляю!!! Берегите себя!!!! А их не жалейте!!!!
СПАСИБО ВАМ!!!! Украина - это сказка!!!!
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07.09.2020 09:09 Відповісти
Вітаю !

І світла пам'ять розвідникам, які віддали життя за Україну !
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07.09.2020 09:25 Відповісти
Судячи з чисельностi ЗБУ(28-30 особового складу) ,то ГУР також роздута по чисельностi "выше крыши),не дарма засекретили ii чисельнiсть,Думаю,що буду правий,що це одна з найчисленiших розвiдувальних структур МО в свiтi.Можливо ,там, як i в СБУ, найшли схованок численнi папразити та трутнi.Хто не вiрить,то ,наприклад,навчальнi вiйсковi заклади МО мають ,по данним Ю.Бутусова,чисельнiсть аж в 35 тис.особового складу.Тому й ГРУ МО,мабудь, теж маэ роздуту структуру.
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07.09.2020 09:29 Відповісти
С праздником настоящие! В Україні відзначають День військової розвідки - Цензор.НЕТ 7316
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07.09.2020 09:53 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ПУШИЛИНА !)
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07.09.2020 12:02 Відповісти
С праздником, коллеги!!!
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07.09.2020 12:27 Відповісти
 
 