У Бресті проти протестувальників застосували водомет. ВIДЕО
У білоруському Бресті силовики вивели на вулиці водомет, яким розганяли учасників акції протесту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Бресті проти протестувальників почали застосовувати водомет!" - йдеться в повідомленні, доповненому відео.
Після застосування водомета протестувальників почали жорстко затримувати силовики в чорній формі без розпізнавальних знаків і зі зброєю в руках.
При цьому Телеграм-канал NEXTA Live стверджує, що "у Гродно помічені бійці внутрішніх військ з георгіївськими стрічками", ілюструючи це повідомлення фотографією одного з таких бійців.
Традиційний щотижневий марш протесту відбувається не тільки в Мінську, але і в обласних центрах та інших містах країни.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Відтоді щовихідних у столиці країни відбуваються масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
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если кому-то хочется стоять раком с бутылкой в анусе, как вам, московитам, ну что ж - это ваш выбор
А вообще, беларусы, вы давали полномочия своему бывшему президенту на ваши же налоги покупать подобную технику?
https://youtu.be/DbAXQVnf4Ac
и что? и ни-че-го
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https://www.youtube.com/watch?v=NiEDPC-Ympk
Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует "Интерфакс-Запад" со ссылкой на слова очевидцев.
Сообщается, что митингующие строят сооружения из водоналивных блоков и других материалов на улице Тимирязева. При этом баррикады возводятся и на проезжей части, движение транспорта фактически заблокировано.
А по факту- ти таке саме терпило, як і білоруси. Там вже давно половина "тихарів" з нарасєї. А ти, голосуючи за Єрмака та вєнєдіктову, також запросив кацапню покерувати Україною. Яке ж ти недолуге...
Но нам не следует сильно обольщаться их оппозицией т.к. она там далеко не проевропейская. Боюсь, что во многом даже пропутлеровская.
Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало находящаяся в Польше выразила надежду на канале "Настоящее время", что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси
Цитата интервью Вероники Цепкало: "Господин Путин - человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси - а это уход Лукашенко от власти, - то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем".
Полное интервью (цитату смотреть на 6:24): https://www.currenttime.tv/a/30836232.html
Хорошо бы, чтобы получилось...