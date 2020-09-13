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У Бресті проти протестувальників застосували водомет. ВIДЕО

У білоруському Бресті силовики вивели на вулиці водомет, яким розганяли учасників акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Бресті проти протестувальників почали застосовувати водомет!" - йдеться в повідомленні, доповненому відео.

Після застосування водомета протестувальників почали жорстко затримувати силовики в чорній формі без розпізнавальних знаків і зі зброєю в руках.

При цьому Телеграм-канал NEXTA Live стверджує, що "у Гродно помічені бійці внутрішніх військ з георгіївськими стрічками", ілюструючи це повідомлення фотографією одного з таких бійців.

Традиційний щотижневий марш протесту відбувається не тільки в Мінську, але і в обласних центрах та інших містах країни.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У білоруському Новополоцьку городяни загнали силовиків у мікроавтобуси, на яких ті приїхали. ВIДЕО

Відтоді щовихідних  у столиці країни відбуваються масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Білорусь (7932) протест (2398)


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Топ коментарі
+23
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 3747.....
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13.09.2020 19:09
+19
а также вот такого
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 7783
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13.09.2020 19:11
+18
надо еще больше шариков и поцелуйчиков ОМОНа!
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13.09.2020 19:07
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надо еще больше шариков и поцелуйчиков ОМОНа!
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13.09.2020 19:07 Відповісти
а также вот такого
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 7783
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13.09.2020 19:11 Відповісти
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 3480
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13.09.2020 19:11 Відповісти
мне лично ничего не хочется в отношении белоруссии

если кому-то хочется стоять раком с бутылкой в анусе, как вам, московитам, ну что ж - это ваш выбор
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13.09.2020 19:31 Відповісти
начинается вот так...
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 909
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13.09.2020 19:08 Відповісти
...а заканчивается вот так
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 2895
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13.09.2020 19:09 Відповісти
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 3747.....
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13.09.2020 19:09 Відповісти
Було... Але потім зубожіле бидло втомилось і ці беркутівці з їх господарями сьогодні знову у владіа всі ці жертви виявились непотрібними. І все завдяки таким як ти, Дмитрику, виродкам.
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13.09.2020 19:42 Відповісти
Водомет полный воды, может и не сгореть. Такое дерьмо нужно только другим грузовиком валить...
А вообще, беларусы, вы давали полномочия своему бывшему президенту на ваши же налоги покупать подобную технику?
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13.09.2020 19:49 Відповісти
Горять водомети. На Майдані 1 згорів.
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13.09.2020 20:43 Відповісти
Горить все. В кацапів навіть підводний човен згорів. І не один.
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13.09.2020 21:08 Відповісти
Животное в чине майора ударило женщину:
https://youtu.be/DbAXQVnf4Ac
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13.09.2020 19:11 Відповісти
там уже несколько побыттив было
и что? и ни-че-го
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13.09.2020 19:14 Відповісти
Не белорусы а терпилы
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13.09.2020 19:12 Відповісти
Хз как они с немцами воевали? Трусливое стадо.
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13.09.2020 19:15 Відповісти
Воювали не білоруси, а дрг з "матєріка". ДРГ вбивало кількох німецьких військових, а потім приходили молодчики Дірлевангера і зганяли білорусів найближчих сіл у сарай і палили.
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13.09.2020 20:47 Відповісти
В Бресте против протестующих применили водомет

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В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 8821
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13.09.2020 19:12 Відповісти
Водомети теж добре горять.
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13.09.2020 19:38 Відповісти
девушку бьют об стену

https://www.youtube.com/watch?v=NiEDPC-Ympk
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13.09.2020 19:13 Відповісти
овощ при минусовой темпертуре народ поливал...все вернётся с лихвой.
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13.09.2020 19:14 Відповісти
Проти води допомагає тільки вогонь.
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13.09.2020 19:14 Відповісти
Участники https://strana.ua/news/289453-bez-kolesnikovoj-s-*******-tekhnikoj-novyj-bolshoj-mitinh-protiv-lukashenko-v-minske-obnovljaetsja.html оппозиционной акции протеста в Минске возводят баррикады.
Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует "Интерфакс-Запад" со ссылкой на слова очевидцев.
Сообщается, что митингующие строят сооружения из водоналивных блоков и других материалов на улице Тимирязева. При этом баррикады возводятся и на проезжей части, движение транспорта фактически заблокировано.
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13.09.2020 19:15 Відповісти
Та ніхріна у них не буде. У нас люди прийшли на Майдан восени, а пішли навесні. А влаштовувати акції протесту раз на тиждень- це перетворити їх на цирк (Хабаровськ тому приклад).
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13.09.2020 20:53 Відповісти
Сейчас жарко.
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13.09.2020 19:19 Відповісти
ватка таки добъётся свежего ватного сцаря...просто ***** не знает кому ярлык на правление втулыты...
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13.09.2020 19:20 Відповісти
Тут низя нового, а то будет эффект домино, а ***** этого не надо, власть должна быть незыблема.
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13.09.2020 19:35 Відповісти
У нас водометами разгоняли при минусовой температуру и разогнать не смогли, а здесь.....(((( Улавливаете разницу между двумя народами? Между нами пропасть.....
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13.09.2020 19:21 Відповісти
Тыц😂🌷××
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13.09.2020 19:23 Відповісти
Белорусы - коктейль молотва вам в помощь... горит хорошо... )))
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13.09.2020 19:26 Відповісти
Мусора думали им цветы принесли, полить хотели
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13.09.2020 19:26 Відповісти
Нас так в февральские морозы поливали в 2014, но мы отстояли своё!
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13.09.2020 19:26 Відповісти
Где белорусский Джельсомино.
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13.09.2020 19:33 Відповісти
Кто не мылся все на площадь ,шара .
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13.09.2020 19:34 Відповісти
Через пару месяцев белорусы изобретут Коктейль Молотова?
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13.09.2020 19:39 Відповісти
Ні, будуть торти мусорам пекти. За вбивство шістьох протестувальників мусорам дарують квіти і кулі повітряні (заохочюючі призи). Нічого вони не винайдуть (тим паче вони ***** так зализують, що язиком до пупа дістають).
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13.09.2020 20:56 Відповісти
Сябри боряться. Посилаю їм свою підтримку. Українську.
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13.09.2020 19:42 Відповісти
Подивись відео, як вони боряться- на колінах. Наша підтримка їм не допоможе. Коли крутять їх побратимів- вони волають пазор, стають на коліна, дарують мусорам деруни та квіти. Позор не мусорам, а їм, що таке допускають.
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13.09.2020 20:59 Відповісти
Якщо буде хоч один вбитий бульбаш-омонівець, то взавтра в Білорусь зайдуть ваші під№араси-"міротворчики"
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13.09.2020 21:11 Відповісти
Чиї-чиї?)) Ванятко, ти знову перекладаєш з хворої голови на здорову)
А по факту- ти таке саме терпило, як і білоруси. Там вже давно половина "тихарів" з нарасєї. А ти, голосуючи за Єрмака та вєнєдіктову, також запросив кацапню покерувати Україною. Яке ж ти недолуге...
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14.09.2020 05:26 Відповісти
Конечно, Лукашенко диктатор тут без вопросов.
Но нам не следует сильно обольщаться их оппозицией т.к. она там далеко не проевропейская. Боюсь, что во многом даже пропутлеровская.
Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало находящаяся в Польше выразила надежду на канале "Настоящее время", что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси
Цитата интервью Вероники Цепкало: "Господин Путин - человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси - а это уход Лукашенко от власти, - то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем".
Полное интервью (цитату смотреть на 6:24): https://www.currenttime.tv/a/30836232.html
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13.09.2020 19:43 Відповісти
Путен руками белорусских ватных идиотов меняет Лукашенко на более тупого и сговорчивого вассала.
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13.09.2020 20:14 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/9/12/392957/ Белорусские кибер-партизаны предупредили Караева и Лукашенко .

Хорошо бы, чтобы получилось...
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13.09.2020 20:22 Відповісти
Оооочень сильный ход!
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13.09.2020 20:29 Відповісти
Свергнем диктатора, ну что взамен? Давайте мы вам экспортируем нашего кретина? А?
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13.09.2020 22:10 Відповісти
Может надо бы хоть камнем кинуть.
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14.09.2020 00:25 Відповісти
 
 