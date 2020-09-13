В Бресте против протестующих применили водомет. ВИДЕО
В белорусском Бресте силовики вывели на улицы водомет, которым разгоняли участников акции протеста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Бресте против протестующих начали применять водомет", - говорится в сообщении
После применения водомета протестующих начали жестко задерживать силовики в черной форме без опознавательных знаков и с оружием в руках.
МВД Беларуси подтвердило, что во время несогласованной протестной акции в Бресте использовался водомёт.
"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - говорится в сообщении министерства.
В МВД Беларуси утверждают, что водомёт использовался в связи с тем, что "тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", тем самым блокируя движение и создавая угрозу участникам дорожного движения.
Напоминаем, традиционный еженедельный марш протеста проходит в Минске, в областных центрах и других городах Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если кому-то хочется стоять раком с бутылкой в анусе, как вам, московитам, ну что ж - это ваш выбор
А вообще, беларусы, вы давали полномочия своему бывшему президенту на ваши же налоги покупать подобную технику?
https://youtu.be/DbAXQVnf4Ac
и что? и ни-че-го
=======================
https://www.youtube.com/watch?v=NiEDPC-Ympk
Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует "Интерфакс-Запад" со ссылкой на слова очевидцев.
Сообщается, что митингующие строят сооружения из водоналивных блоков и других материалов на улице Тимирязева. При этом баррикады возводятся и на проезжей части, движение транспорта фактически заблокировано.
А по факту- ти таке саме терпило, як і білоруси. Там вже давно половина "тихарів" з нарасєї. А ти, голосуючи за Єрмака та вєнєдіктову, також запросив кацапню покерувати Україною. Яке ж ти недолуге...
Но нам не следует сильно обольщаться их оппозицией т.к. она там далеко не проевропейская. Боюсь, что во многом даже пропутлеровская.
Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало находящаяся в Польше выразила надежду на канале "Настоящее время", что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси
Цитата интервью Вероники Цепкало: "Господин Путин - человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси - а это уход Лукашенко от власти, - то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем".
Полное интервью (цитату смотреть на 6:24): https://www.currenttime.tv/a/30836232.html
Хорошо бы, чтобы получилось...