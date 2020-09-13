В Бресте против протестующих применили водомет. ВИДЕО

В белорусском Бресте силовики вывели на улицы водомет, которым разгоняли участников акции протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Бресте против протестующих начали применять водомет", - говорится в сообщении

После применения водомета протестующих начали жестко задерживать силовики в черной форме без опознавательных знаков и с оружием в руках.

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МВД Беларуси подтвердило, что во время несогласованной протестной акции в Бресте использовался водомёт.

"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - говорится в сообщении министерства.

В МВД Беларуси утверждают, что водомёт использовался в связи с тем, что "тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", тем самым блокируя движение и создавая угрозу участникам дорожного движения.

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Напоминаем, традиционный еженедельный марш протеста проходит в Минске, в областных центрах и других городах Беларуси.