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В Бресте против протестующих применили водомет. ВИДЕО

В белорусском Бресте силовики вывели на улицы водомет, которым разгоняли участников акции протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Бресте против протестующих начали применять водомет", - говорится в сообщении

После применения водомета протестующих начали жестко задерживать силовики в черной форме без опознавательных знаков и с оружием в руках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко. ФОТОрепортаж

МВД Беларуси подтвердило, что во время несогласованной протестной акции в Бресте использовался водомёт.

"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - говорится в сообщении министерства.

В МВД Беларуси утверждают, что водомёт использовался в связи с тем, что "тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", тем самым блокируя движение и создавая угрозу участникам дорожного движения.

Смотрите: В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет. ВИДЕО

Напоминаем, традиционный еженедельный марш протеста проходит в Минске, в областных центрах и других городах Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7901) протест (5858)


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Топ комментарии
+23
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 3747.....
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13.09.2020 19:09
+19
а также вот такого
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 7783
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13.09.2020 19:11
+18
надо еще больше шариков и поцелуйчиков ОМОНа!
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13.09.2020 19:07
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надо еще больше шариков и поцелуйчиков ОМОНа!
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13.09.2020 19:07 Ответить
а также вот такого
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 7783
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13.09.2020 19:11 Ответить
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 3480
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13.09.2020 19:11 Ответить
мне лично ничего не хочется в отношении белоруссии

если кому-то хочется стоять раком с бутылкой в анусе, как вам, московитам, ну что ж - это ваш выбор
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13.09.2020 19:31 Ответить
начинается вот так...
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 909
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13.09.2020 19:08 Ответить
...а заканчивается вот так
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 2895
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13.09.2020 19:09 Ответить
В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 3747.....
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13.09.2020 19:09 Ответить
Було... Але потім зубожіле бидло втомилось і ці беркутівці з їх господарями сьогодні знову у владіа всі ці жертви виявились непотрібними. І все завдяки таким як ти, Дмитрику, виродкам.
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13.09.2020 19:42 Ответить
Водомет полный воды, может и не сгореть. Такое дерьмо нужно только другим грузовиком валить...
А вообще, беларусы, вы давали полномочия своему бывшему президенту на ваши же налоги покупать подобную технику?
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13.09.2020 19:49 Ответить
Горять водомети. На Майдані 1 згорів.
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13.09.2020 20:43 Ответить
Горить все. В кацапів навіть підводний човен згорів. І не один.
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13.09.2020 21:08 Ответить
Животное в чине майора ударило женщину:
https://youtu.be/DbAXQVnf4Ac
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13.09.2020 19:11 Ответить
там уже несколько побыттив было
и что? и ни-че-го
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13.09.2020 19:14 Ответить
Не белорусы а терпилы
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13.09.2020 19:12 Ответить
Хз как они с немцами воевали? Трусливое стадо.
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13.09.2020 19:15 Ответить
Воювали не білоруси, а дрг з "матєріка". ДРГ вбивало кількох німецьких військових, а потім приходили молодчики Дірлевангера і зганяли білорусів найближчих сіл у сарай і палили.
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13.09.2020 20:47 Ответить
В Бресте против протестующих применили водомет

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В Бресте против протестующих применили водомет - Цензор.НЕТ 8821
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13.09.2020 19:12 Ответить
Водомети теж добре горять.
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13.09.2020 19:38 Ответить
девушку бьют об стену

https://www.youtube.com/watch?v=NiEDPC-Ympk
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13.09.2020 19:13 Ответить
овощ при минусовой темпертуре народ поливал...все вернётся с лихвой.
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13.09.2020 19:14 Ответить
Проти води допомагає тільки вогонь.
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13.09.2020 19:14 Ответить
Участники https://strana.ua/news/289453-bez-kolesnikovoj-s-*******-tekhnikoj-novyj-bolshoj-mitinh-protiv-lukashenko-v-minske-obnovljaetsja.html оппозиционной акции протеста в Минске возводят баррикады.
Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует "Интерфакс-Запад" со ссылкой на слова очевидцев.
Сообщается, что митингующие строят сооружения из водоналивных блоков и других материалов на улице Тимирязева. При этом баррикады возводятся и на проезжей части, движение транспорта фактически заблокировано.
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13.09.2020 19:15 Ответить
Та ніхріна у них не буде. У нас люди прийшли на Майдан восени, а пішли навесні. А влаштовувати акції протесту раз на тиждень- це перетворити їх на цирк (Хабаровськ тому приклад).
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13.09.2020 20:53 Ответить
Сейчас жарко.
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13.09.2020 19:19 Ответить
ватка таки добъётся свежего ватного сцаря...просто ***** не знает кому ярлык на правление втулыты...
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13.09.2020 19:20 Ответить
Тут низя нового, а то будет эффект домино, а ***** этого не надо, власть должна быть незыблема.
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13.09.2020 19:35 Ответить
У нас водометами разгоняли при минусовой температуру и разогнать не смогли, а здесь.....(((( Улавливаете разницу между двумя народами? Между нами пропасть.....
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13.09.2020 19:21 Ответить
Тыц😂🌷××
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13.09.2020 19:23 Ответить
Белорусы - коктейль молотва вам в помощь... горит хорошо... )))
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13.09.2020 19:26 Ответить
Мусора думали им цветы принесли, полить хотели
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13.09.2020 19:26 Ответить
Нас так в февральские морозы поливали в 2014, но мы отстояли своё!
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13.09.2020 19:26 Ответить
Где белорусский Джельсомино.
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13.09.2020 19:33 Ответить
Кто не мылся все на площадь ,шара .
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13.09.2020 19:34 Ответить
Через пару месяцев белорусы изобретут Коктейль Молотова?
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13.09.2020 19:39 Ответить
Ні, будуть торти мусорам пекти. За вбивство шістьох протестувальників мусорам дарують квіти і кулі повітряні (заохочюючі призи). Нічого вони не винайдуть (тим паче вони ***** так зализують, що язиком до пупа дістають).
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13.09.2020 20:56 Ответить
Сябри боряться. Посилаю їм свою підтримку. Українську.
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13.09.2020 19:42 Ответить
Подивись відео, як вони боряться- на колінах. Наша підтримка їм не допоможе. Коли крутять їх побратимів- вони волають пазор, стають на коліна, дарують мусорам деруни та квіти. Позор не мусорам, а їм, що таке допускають.
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13.09.2020 20:59 Ответить
Якщо буде хоч один вбитий бульбаш-омонівець, то взавтра в Білорусь зайдуть ваші під№араси-"міротворчики"
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13.09.2020 21:11 Ответить
Чиї-чиї?)) Ванятко, ти знову перекладаєш з хворої голови на здорову)
А по факту- ти таке саме терпило, як і білоруси. Там вже давно половина "тихарів" з нарасєї. А ти, голосуючи за Єрмака та вєнєдіктову, також запросив кацапню покерувати Україною. Яке ж ти недолуге...
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14.09.2020 05:26 Ответить
Конечно, Лукашенко диктатор тут без вопросов.
Но нам не следует сильно обольщаться их оппозицией т.к. она там далеко не проевропейская. Боюсь, что во многом даже пропутлеровская.
Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало находящаяся в Польше выразила надежду на канале "Настоящее время", что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси
Цитата интервью Вероники Цепкало: "Господин Путин - человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси - а это уход Лукашенко от власти, - то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем".
Полное интервью (цитату смотреть на 6:24): https://www.currenttime.tv/a/30836232.html
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13.09.2020 19:43 Ответить
Путен руками белорусских ватных идиотов меняет Лукашенко на более тупого и сговорчивого вассала.
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13.09.2020 20:14 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/9/12/392957/ Белорусские кибер-партизаны предупредили Караева и Лукашенко .

Хорошо бы, чтобы получилось...
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13.09.2020 20:22 Ответить
Оооочень сильный ход!
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13.09.2020 20:29 Ответить
Свергнем диктатора, ну что взамен? Давайте мы вам экспортируем нашего кретина? А?
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13.09.2020 22:10 Ответить
Может надо бы хоть камнем кинуть.
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14.09.2020 00:25 Ответить
 
 