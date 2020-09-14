Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавирусной інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205