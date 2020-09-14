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"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського", - Богдан. ВIДЕО

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що більше ніколи не повернеться в команду президента Володимира Зеленського, але може повернутися в політику, якщо буде запит суспільства.

Про це Богдан заявив на брифінгу під Державним бюро розслідувань 14 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Відео Громадське

"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського. І допомагати або співпрацювати з ним не збираюся. Але якщо буде запит від України, від українців, то я всі свої знання і можливості кину на те, щоб країна розвивалася і процвітала", - заявив Богдан.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Богдан Андрій (425) Офіс Президента (2023)


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Топ коментарі
+10
Навіть і не мрій.
Ще би ту зелень випхати, і єрмака, який очолює той балаган недоартистів.
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14.09.2020 11:10
+10
ну да, зе масса в забвении молилась на Зе клоуна, смотрела видосики и "Сватов" и ни о чем не беспокоилась, а тут этот Богдан пришел и весь кайф обломал, правда ?
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14.09.2020 11:26
+9
на ваше нещастя ще і мстива.
а пам'ятає він багато, знає немало - компромьот готовий.
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14.09.2020 11:11
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ой ой брошенка плакает- ермак её сменил
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14.09.2020 11:09 Відповісти
Могут в Сочи встретиться ,там сейчас тепло там Фюрер с Лукашенко
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14.09.2020 11:19 Відповісти
Не у Сочі, а в тому ж ДБР, на очній ставці. Після зміни влади. Тільки Андрюша має можливість бути в якості свідка. Дуже цінного. А у Єрмака такої можливості вже нема.
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14.09.2020 11:35 Відповісти
Ага тільки ось брошенка то була смотрящім от бородатої бабусі.
А зараз, раптом, почала виливати тонни компромату.
То і на що ж це схоже?
Як на мене то на те що Нелоха Найвеличнішого вже списали. І тепер актуальне тільки питання "коли?".
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14.09.2020 12:08 Відповісти
И разошлись они как в море корабли....
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14.09.2020 11:10 Відповісти
Типичная "абиженка". Ну и ладно, ну и пусть.
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14.09.2020 11:10 Відповісти
на ваше нещастя ще і мстива.
а пам'ятає він багато, знає немало - компромьот готовий.
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14.09.2020 11:11 Відповісти
Как и все "бывшие", не обладающие некоей толикой разума, цепляющиеся за прошлое, вместо того, чтобы смотреть в будущее.
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14.09.2020 11:13 Відповісти
А в зеленом стаде все такие...не обладающие некоей толикой разума...цепляются за прошлое Порошенко...вместо того чтобы смотреть в будущее....
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14.09.2020 11:14 Відповісти
Что-то давненько я от петиков не слышал про курс доллара Ох, не к добру это...
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14.09.2020 12:27 Відповісти
Не до добра - це філосоіфія нового керівництва нацбанку, про те, що ставки рефінансування зависокі і їх бажано знизити (нижче 7), а інфляція "нам потрібна" вище 10. Розумієте наслідки?
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14.09.2020 14:07 Відповісти
Теслу он им не забудет и не простит. Разве что новую купят, в комплектации пожирней.
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14.09.2020 12:12 Відповісти
Навіть і не мрій.
Ще би ту зелень випхати, і єрмака, який очолює той балаган недоартистів.
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14.09.2020 11:10 Відповісти
Да. Петю. І то вже краще ніж зелень з мільярдними дірками в бюджеті. Такого навіть у Петра не було у розпал війни.
Взагалі ви повинні брати до уваги крах економіки януковища, війну. А ви все на Петра сперли. Долар став по 13 коли його ще і президентом не обрали.
Ставайте більш зрілим у своїх судженнях та об'єктивним.
Інакше будете вічно в лошаріках.
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14.09.2020 14:30 Відповісти
зеля не большее зло чем петя имхо
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14.09.2020 14:31 Відповісти
Ви і тут помиляєтесь.
Бо Зеля здає країну пуйлу. А може вам так треба ?
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14.09.2020 14:33 Відповісти
он больше искреннее любит украину чем петя. в экономике не очень шарит правда. а что толку что петя шарил и всех на субсидии посадил а людей в польшу выпхал вместо реформ? отожбо
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14.09.2020 14:37 Відповісти
хто любить ? Зеля ?
та він не знає що таке Україна ! він знає лише Малоросію.
пффф..... ви таки вирішили записатись у вічні лошарі.
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14.09.2020 14:41 Відповісти
это вы вечные лошары если ваш предводитель даже клоуну продул
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14.09.2020 14:47 Відповісти
Він переоцінив здоровий глузд українців.
Бо 73 % вирішили побути зеленими лохами.
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14.09.2020 14:51 Відповісти
я вас умоляю. пока мой босс в командировке сообщу повторно - это вы лохи и не можете это признать
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14.09.2020 14:54 Відповісти
Та хоч на колінце станьте. Умоляє він
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14.09.2020 14:57 Відповісти
как геращенко опозорилась на коленях на дебатах? ніт
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14.09.2020 15:09 Відповісти
більше спозоритись ніж ви на виборах вже неможливо.
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14.09.2020 15:11 Відповісти
ну да, зеля победил - это проигрыш. а петя проиграл это перемога. крутая логика петиных лузеров
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14.09.2020 15:17 Відповісти
Так, тролю, на мені ти багато не заробиш.
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14.09.2020 15:26 Відповісти
лизать сраку зельцману - это доблесть, правда, зепил?
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14.09.2020 20:41 Відповісти
Любила жаба гадюку
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14.09.2020 11:15 Відповісти
конечно не вернешься. тебя туда даже невменяемый идиот не пригласит после твоих "разоблачающих" интервью
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14.09.2020 11:16 Відповісти
ну да, зе масса в забвении молилась на Зе клоуна, смотрела видосики и "Сватов" и ни о чем не беспокоилась, а тут этот Богдан пришел и весь кайф обломал, правда ?
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14.09.2020 11:26 Відповісти
Вам Киви и Кум Отравителя политически ближе.
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14.09.2020 11:26 Відповісти
пригорело у зебов
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14.09.2020 11:39 Відповісти
сейчас любимая женщина клоуна это Ермак
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14.09.2020 11:27 Відповісти
"с кошачьими повадками " ))))
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14.09.2020 11:28 Відповісти
Ходить он из Румынии будет?
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14.09.2020 11:30 Відповісти
У этого бывшего клоуна, поменялось агентурное задание. Теперь он в Румынии. Пока власть в Украине "не поменяется" в сторону "русскага мира", он будет там отлеживаться; набираясь сил и делая вбросы, надеясь на новый рывок в политике. Напоминает Портнова. Только, тот, вынужден был ошиваться в России.
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14.09.2020 11:43 Відповісти
Я никогда не вступлю в это г.. воду дважды.
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14.09.2020 11:55 Відповісти
Богдане! Був колись твоїм критиком, але не суди суворо. Тепер тримаю твою руку. Ти потрібен Україні. Не рахуй ціну, яку ти заплатиш. Особисто я ладний віддати і життя.
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14.09.2020 11:57 Відповісти
раскрутка себя, понравилось внимание
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14.09.2020 12:02 Відповісти
У Богдана было несколько шансов спасти Украину ( в море, на заправке и т.д.) . Теперь он Украине не нужен!
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14.09.2020 12:09 Відповісти
В Ростов вали. Там запрос общества на тебя есть. Да и кадыркины могут тебе побаловать.
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14.09.2020 13:24 Відповісти
Зарікалася свиня гимна не їсти ...
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14.09.2020 13:41 Відповісти
Указывают на дверь не для того, чтоб позвать назад. Вообще ведёт себя по-бабьи.
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14.09.2020 14:14 Відповісти
богдан, а слабо в АТО на пару рокив? на передок?
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14.09.2020 14:29 Відповісти
Андрей!
Долбаш этих гнид.
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14.09.2020 18:21 Відповісти
Мелко гадить, плеваться ядом, выдавать свои мечты за реальность - Богдану место только в опзж или в партии порошенко. Естественно, что в АП богдану вернуться не удастся , по той простой причине все лишь, что он том никому не нужен. И вообще - на абиженных воду возят.
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14.09.2020 21:04 Відповісти
Бєня з Бодєй щось мутять, ці аферисти ще не закінчили свій підступний план. Вони Янелоха привели до влади, вони його і знищать. Я чекаю не дочекаюсь, щоб бурят росказав все, шоб у зебілів від його розказів був шок та ступор. Шоб вони прокляли свою бубочку від сорому та огиди. Бодя, жгі!
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14.09.2020 21:59 Відповісти
Здравия всем! После просмотра интервью я написал " Я тебя породил, я тебя и убью!"(с). И как прказывают события - я оказался прав.
Он мне нравится, есть в нем что то Демоническое, в смысле - этакий вариант Джокера- нет не кровавое чудовище, оазрушающее все во круг силой, а наоборот- превращающий все это в трагикомедию и фарс. Очень символично! 95 квартал превращал серьезные вещи в фарс на сцене, и вот - обратка, только в реальной жизни! Причем это и касается ,особенно, тех кто за это все голосовал!
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14.09.2020 22:20 Відповісти
Даже не просите!
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15.09.2020 00:01 Відповісти
 
 