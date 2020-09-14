"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського", - Богдан. ВIДЕО

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що більше ніколи не повернеться в команду президента Володимира Зеленського, але може повернутися в політику, якщо буде запит суспільства.

Про це Богдан заявив на брифінгу під Державним бюро розслідувань 14 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

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"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського. І допомагати або співпрацювати з ним не збираюся. Але якщо буде запит від України, від українців, то я всі свої знання і можливості кину на те, щоб країна розвивалася і процвітала", - заявив Богдан.

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