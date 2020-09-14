"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського", - Богдан. ВIДЕО
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що більше ніколи не повернеться в команду президента Володимира Зеленського, але може повернутися в політику, якщо буде запит суспільства.
Про це Богдан заявив на брифінгу під Державним бюро розслідувань 14 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Відео Громадське
"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського. І допомагати або співпрацювати з ним не збираюся. Але якщо буде запит від України, від українців, то я всі свої знання і можливості кину на те, щоб країна розвивалася і процвітала", - заявив Богдан.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар14.09.2020 11:10
+10 Andru Volum
показати весь коментар14.09.2020 11:26
+9 Ksenia VB
показати весь коментар14.09.2020 11:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зараз, раптом, почала виливати тонни компромату.
То і на що ж це схоже?
Як на мене то на те що Нелоха Найвеличнішого вже списали. І тепер актуальне тільки питання "коли?".
а пам'ятає він багато, знає немало - компромьот готовий.
Ще би ту зелень випхати, і єрмака, який очолює той балаган недоартистів.
Взагалі ви повинні брати до уваги крах економіки януковища, війну. А ви все на Петра сперли. Долар став по 13 коли його ще і президентом не обрали.
Ставайте більш зрілим у своїх судженнях та об'єктивним.
Інакше будете вічно в лошаріках.
Бо Зеля здає країну пуйлу. А може вам так треба ?
та він не знає що таке Україна ! він знає лише Малоросію.
пффф..... ви таки вирішили записатись у вічні лошарі.
Бо 73 % вирішили побути зеленими лохами.
Долбаш этих гнид.
Он мне нравится, есть в нем что то Демоническое, в смысле - этакий вариант Джокера- нет не кровавое чудовище, оазрушающее все во круг силой, а наоборот- превращающий все это в трагикомедию и фарс. Очень символично! 95 квартал превращал серьезные вещи в фарс на сцене, и вот - обратка, только в реальной жизни! Причем это и касается ,особенно, тех кто за это все голосовал!