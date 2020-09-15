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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 29,4 млн, кількість жертв досягла 932,7 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Як батько ліцеїста Боярського військового ліцею , я глибоко занепокоєний, що в КВЛ імені Івана Богуна грубо порушуються умови карантину помаранчевої зони. У взводі 7-2 стався лабороторно підтверджений випадок ковід19. Дитину забрали додому, але не встановлене коло контактів, не ізолювали його клас, не зробили тести викладачам та вихователям. Більш того, зараз в тісному лазареті перебувають дуже багато ліцеїстів, на уроках відсутньо до половини учнів. Останьої краплею стало, що з лазарету випускають курсантів з температурою 37.6 і кажуть йти вчитися! По правилах, найменше, що треба зробити - це ізолювати увесь взвод на карантин, мовчу вже про контактних викладачів. Викладачі, офіцери, вихователі збираються самі та збирають дітей у великі групи більше 30 чоловік. Ще раз повторюю, в середньому, в класах відсутня третина дітей! Це катастрофічна ситуація і якщо щось станеться із здоров'ям чи, не дай Боже, життям дитини, офіцера чи викладача відповідати буде керівництво закладу!
Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.
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15.09.2020 09:33 Відповісти
 
 