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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Я буду робити все в моїх силах, щоб запобігти поширенню небеспеки: на гарячу лінію МОЗ, в Міносвіти та оборони України вже відправлені деталі порушень, призвіще та клас захворівшего на ковід19 учня, факти бездіяльності керівництва і спроби замовчування епідемії в закладі.